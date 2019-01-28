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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 146147148149
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:56

  Puente написав:Ха - цілком правильно Волгарь говорить - нічого в РФ не зміниться принципово незалежновід конкретної персони - поки взагалі не розпадеться . Тоді вже - так ... Так що нам хіба будувати реальні кордони та перетягти сюди дітей звідки можна ...

Все-таки удивительная вещь - коллективное бессознательное целого общества.
Этакая бездумная вера в мифы, замешанная на ожидании чуда, при полном отрицании объективной реальности. Ну, кто Вам сказал, что Россия распадется?
Да она уже 1157-ой от Рерика стоит. Пережила, похоронила и закопала монголов и степь, отразила два всеевропейских нашествия, взяв при этом и Берлин, и Париж, и Рим. Да и сейчас способна максимум за 20 минут похоронить всех своих врагов (по отдельности и вместе). Касательно Украины - российская экономика мощнее в 14 раз номинально, и в 10 - реально, сама Россия как государство богаче - даже трудно посчитать во сколько раз, если учитывать чистые активы без долгов, а армия, даже без ЯО. сильнее на 2 порядка.
Если кто в мире, рискнув собственным самоубийством, и попытается выступить могильщиком России, то уж не Украина ТОЧНО. Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде?
Волгарь
 
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