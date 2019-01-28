Все-таки удивительная вещь - коллективное бессознательное целого общества.
Этакая бездумная вера в мифы, замешанная на ожидании чуда, при полном отрицании объективной реальности. Ну, кто Вам сказал, что Россия распадется?
Да она уже 1157-ой от Рерика стоит. Пережила, похоронила и закопала монголов и степь, отразила два всеевропейских нашествия, взяв при этом и Берлин, и Париж, и Рим. Да и сейчас способна максимум за 20 минут похоронить всех своих врагов (по отдельности и вместе). Касательно Украины - российская экономика мощнее в 14 раз номинально, и в 10 - реально, сама Россия как государство богаче - даже трудно посчитать во сколько раз, если учитывать чистые активы без долгов, а армия, даже без ЯО. сильнее на 2 порядка.
Если кто в мире, рискнув собственным самоубийством, и попытается выступить могильщиком России, то уж не Украина ТОЧНО. Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде?