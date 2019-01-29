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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:56
Puente написав:
Ха - цілком правильно Волгарь говорить - нічого в РФ не зміниться принципово незалежновід конкретної персони - поки взагалі не розпадеться
. Тоді вже - так ... Так що нам хіба будувати реальні кордони та перетягти сюди дітей звідки можна ...
Все-таки удивительная вещь - коллективное бессознательное целого общества.
Этакая бездумная вера в мифы, замешанная на ожидании чуда, при полном отрицании объективной реальности. Ну, кто Вам сказал, что Россия распадется?
Да она уже 1157-ой от Рерика стоит. Пережила, похоронила и закопала монголов и степь, отразила два всеевропейских нашествия, взяв при этом и Берлин, и Париж, и Рим. Да и сейчас способна максимум за 20 минут похоронить всех своих врагов (по отдельности и вместе). Касательно Украины - российская экономика мощнее в 14 раз номинально, и в 10 - реально, сама Россия как государство богаче - даже трудно посчитать во сколько раз, если учитывать чистые активы без долгов, а армия, даже без ЯО. сильнее на 2 порядка.
Если кто в мире, рискнув собственным самоубийством, и попытается выступить могильщиком России, то уж не Украина ТОЧНО. Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде?
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Волгарь
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Додано: Вів 29 січ, 2019 13:31
Волгарь написав:
Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде?
Тому що це неминуче - всі імперії розпадаются - цей процес неможливо зупинити. Російська імперія почала розпадатися з другої половини 19-го століття, і цей процес не зупинити, хоч, періодами, може бути якийсь ренесанс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 30 січ, 2019 09:43
Россия готовится попрощаться с вложенными в Венесуэлу миллиардами
Санкции США против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA ставят под угрозу выполнение правительством Николаса Мадуро своих обязательств по долгу перед Россией.
Об этом во вторник заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. По его словам, объем выданных Венесуэле межправительственных займов превышает 3 млрд долларов.
Последний раз этот долг пришлось реструктурировать в ноябре 2017 года, когда график платежей оказался неподъемным для Мадуро, за 6 лет правления которого венесуэльская экономика рухнула на 33%, а 30-миллионная страна оказалась на грани массового голода.
«Проблемы, наверное, будут, - признал Сторчак - Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге.
«Другую оценку трудно дать, невозможно», - цитирует замминистра ТАСС.
По его словам, сейчас у Венесуэлы сохраняется льготный период по госдолгу перед Россией, а ближайший платеж на сумму 100 млн долларов должен быть перечислен в марте.
Последний транш на такую сумму поступил из Венесуэлы в сентябре. «Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка. Когда начинается период возврата кредита, вместе с процентами гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга», - пояснил замглавы Минфина.
Межправительственный долг, впрочем, - лишь верхушка многомиллиардного айсберга российских инвестиций в Венесуэлу, которая, по словам президента Владимира Путина, помогает усилиям России в строительстве многополярного мира.
По оценке Reuters, в общей сложности с 2006 года Москва вложила в латиноамериканскую страну 17 млрд долларов.
Около 3,5 млрд долларов займов Венесуэле держит на балансе «Роснефть», напоминает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко: это сделки по предоплате поставок венесуэльской нефти, де-факто займы под залог будущей добычи PDVSA.
В результате санкций США, отрезавших венесуэльскую компанию от возможности экспорта нефти в Штаты, «Роснефть» рискует потерять всю сумму, говорит Ващенко.
Еще 150 млн долларов инвестировал в Венесуэлу Газпромбанк: кредитная линия была выдана совместному предприятию, которое организовали национальная нефтяная корпорация PDVSA и «дочка» банка - зарегистрированная в Нидерландах Gazprombank Latin America Ventures B.V.
Оно инвестировало в проекты по разработке двух венесуэльских месторождений - Лагунильяс Тьерра и Бачакеро Тьерра.
Как и в случае кредитов, которые PDVSA выдавала «Роснефть», займы Газпромбанка обеспечены поставками нефти. Это «делает риски минимальными», говорил на прошлой неделе ТАСС источник, близкий к банку.
Россия будет делать все, чтобы поддержать законное правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров
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Додано: Сер 30 січ, 2019 09:46
Сумно. Імперія лягла під Піндосів. Платить доляри, продає за доляри, кредитує в доларах.
Кому кому , а венесуелі можна було б дати в борг рублями, а не зеленими бумажкаси, що ось ось передворятся в фантіки:-)
Якось дії відрізняються від лозунгів і пропаганди величі....
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Додано: Сер 30 січ, 2019 09:49
lapay написав: Волгарь написав:
Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде?
Тому що це неминуче - всі імперії розпадаются - цей процес неможливо зупинити. Російська імперія почала розпадатися з другої половини 19-го століття, і цей процес не зупинити, хоч, періодами, може бути якийсь ренесанс.
А по каким критериям Вы определяете понятие ИМПЕРИЯ?
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Додано: Сер 30 січ, 2019 09:54
Волгарь написав: lapay написав: Волгарь написав:
Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде?
Тому що це неминуче - всі імперії розпадаются - цей процес неможливо зупинити. Російська імперія почала розпадатися з другої половини 19-го століття, і цей процес не зупинити, хоч, періодами, може бути якийсь ренесанс.
А по каким критериям Вы определяете понятие ИМПЕРИЯ?
Відповідає обом :
1. Империя — это государство с монархической формой правления, во главе которого стоит император или императрица; также это государство, состоящее из экономически и политически несамостоятельных территорий, управляемых из единого центра.
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