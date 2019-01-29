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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 146147148149 Додано: Вів 29 січ, 2019 10:56 Puente написав: Ха - цілком правильно Волгарь говорить - нічого в РФ не зміниться принципово незалежновід конкретної персони - поки взагалі не розпадеться . Тоді вже - так ... Так що нам хіба будувати реальні кордони та перетягти сюди дітей звідки можна ... Ха - цілком правильно Волгарь говорить - нічого в РФ не зміниться принципово незалежновід конкретної персони -. Тоді вже - так ... Так що нам хіба будувати реальні кордони та перетягти сюди дітей звідки можна ...

Все-таки удивительная вещь - коллективное бессознательное целого общества.

Этакая бездумная вера в мифы, замешанная на ожидании чуда, при полном отрицании объективной реальности. Ну, кто Вам сказал, что Россия распадется?

Да она уже 1157-ой от Рерика стоит. Пережила, похоронила и закопала монголов и степь, отразила два всеевропейских нашествия, взяв при этом и Берлин, и Париж, и Рим. Да и сейчас способна максимум за 20 минут похоронить всех своих врагов (по отдельности и вместе). Касательно Украины - российская экономика мощнее в 14 раз номинально, и в 10 - реально, сама Россия как государство богаче - даже трудно посчитать во сколько раз, если учитывать чистые активы без долгов, а армия, даже без ЯО. сильнее на 2 порядка.

Если кто в мире, рискнув собственным самоубийством, и попытается выступить могильщиком России, то уж не Украина ТОЧНО. Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде? Все-таки удивительная вещь - коллективное бессознательное целого общества.Этакая бездумная вера в мифы, замешанная на ожидании чуда, при полном отрицании объективной реальности. Ну, кто Вам сказал, что Россия распадется?Да она уже 1157-ой от Рерика стоит. Пережила, похоронила и закопала монголов и степь, отразила два всеевропейских нашествия, взяв при этом и Берлин, и Париж, и Рим. Да и сейчас способна максимум за 20 минут похоронить всех своих врагов (по отдельности и вместе). Касательно Украины - российская экономика мощнее в 14 раз номинально, и в 10 - реально, сама Россия как государство богаче - даже трудно посчитать во сколько раз, если учитывать чистые активы без долгов, а армия, даже без ЯО. сильнее на 2 порядка.Если кто в мире, рискнув собственным самоубийством, и попытается выступить могильщиком России, то уж не Украина ТОЧНО. Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде? Волгарь Повідомлень: 6018 З нами з: 12.10.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 13:31 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде? Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде?

Тому що це неминуче - всі імперії розпадаются - цей процес неможливо зупинити. Російська імперія почала розпадатися з другої половини 19-го століття, і цей процес не зупинити, хоч, періодами, може бути якийсь ренесанс. Тому що це неминуче - всі імперії розпадаются - цей процес неможливо зупинити. Російська імперія почала розпадатися з другої половини 19-го століття, і цей процес не зупинити, хоч, періодами, може бути якийсь ренесанс. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6798 З нами з: 01.08.15 Подякував: 839 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 09:43 Россия готовится попрощаться с вложенными в Венесуэлу миллиардами



Санкции США против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA ставят под угрозу выполнение правительством Николаса Мадуро своих обязательств по долгу перед Россией.



Об этом во вторник заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. По его словам, объем выданных Венесуэле межправительственных займов превышает 3 млрд долларов.



Последний раз этот долг пришлось реструктурировать в ноябре 2017 года, когда график платежей оказался неподъемным для Мадуро, за 6 лет правления которого венесуэльская экономика рухнула на 33%, а 30-миллионная страна оказалась на грани массового голода.



«Проблемы, наверное, будут, - признал Сторчак - Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге.



«Другую оценку трудно дать, невозможно», - цитирует замминистра ТАСС.



По его словам, сейчас у Венесуэлы сохраняется льготный период по госдолгу перед Россией, а ближайший платеж на сумму 100 млн долларов должен быть перечислен в марте.



Последний транш на такую сумму поступил из Венесуэлы в сентябре. «Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка. Когда начинается период возврата кредита, вместе с процентами гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга», - пояснил замглавы Минфина.



Межправительственный долг, впрочем, - лишь верхушка многомиллиардного айсберга российских инвестиций в Венесуэлу, которая, по словам президента Владимира Путина, помогает усилиям России в строительстве многополярного мира.



По оценке Reuters, в общей сложности с 2006 года Москва вложила в латиноамериканскую страну 17 млрд долларов.



Около 3,5 млрд долларов займов Венесуэле держит на балансе «Роснефть», напоминает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко: это сделки по предоплате поставок венесуэльской нефти, де-факто займы под залог будущей добычи PDVSA.



В результате санкций США, отрезавших венесуэльскую компанию от возможности экспорта нефти в Штаты, «Роснефть» рискует потерять всю сумму, говорит Ващенко.



Еще 150 млн долларов инвестировал в Венесуэлу Газпромбанк: кредитная линия была выдана совместному предприятию, которое организовали национальная нефтяная корпорация PDVSA и «дочка» банка - зарегистрированная в Нидерландах Gazprombank Latin America Ventures B.V.



Оно инвестировало в проекты по разработке двух венесуэльских месторождений - Лагунильяс Тьерра и Бачакеро Тьерра.



Как и в случае кредитов, которые PDVSA выдавала «Роснефть», займы Газпромбанка обеспечены поставками нефти. Это «делает риски минимальными», говорил на прошлой неделе ТАСС источник, близкий к банку.



Россия будет делать все, чтобы поддержать законное правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров Всім процвітання! Первый Повідомлень: 13848 З нами з: 27.10.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 09:46 Сумно. Імперія лягла під Піндосів. Платить доляри, продає за доляри, кредитує в доларах.

Кому кому , а венесуелі можна було б дати в борг рублями, а не зеленими бумажкаси, що ось ось передворятся в фантіки:-)

Якось дії відрізняються від лозунгів і пропаганди величі.... Всім процвітання! Первый Повідомлень: 13848 З нами з: 27.10.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 09:49 lapay написав: Волгарь написав: Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде? Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде?

Тому що це неминуче - всі імперії розпадаются - цей процес неможливо зупинити. Російська імперія почала розпадатися з другої половини 19-го століття, і цей процес не зупинити, хоч, періодами, може бути якийсь ренесанс. Тому що це неминуче - всі імперії розпадаются - цей процес неможливо зупинити. Російська імперія почала розпадатися з другої половини 19-го століття, і цей процес не зупинити, хоч, періодами, може бути якийсь ренесанс.

А по каким критериям Вы определяете понятие ИМПЕРИЯ? А по каким критериям Вы определяете понятие ИМПЕРИЯ? Волгарь Повідомлень: 6018 З нами з: 12.10.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 09:54 Волгарь написав: lapay написав: Волгарь написав: Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде? Откуда эти бессмысленные заклинания о ее распаде?

Тому що це неминуче - всі імперії розпадаются - цей процес неможливо зупинити. Російська імперія почала розпадатися з другої половини 19-го століття, і цей процес не зупинити, хоч, періодами, може бути якийсь ренесанс. Тому що це неминуче - всі імперії розпадаются - цей процес неможливо зупинити. Російська імперія почала розпадатися з другої половини 19-го століття, і цей процес не зупинити, хоч, періодами, може бути якийсь ренесанс.

А по каким критериям Вы определяете понятие ИМПЕРИЯ? А по каким критериям Вы определяете понятие ИМПЕРИЯ?

Відповідає обом :

1. Империя — это государство с монархической формой правления, во главе которого стоит император или императрица; также это государство, состоящее из экономически и политически несамостоятельных территорий, управляемых из единого центра. Відповідає обом :1. Империя — это государство с монархической формой правления, во главе которого стоит император или императрица; также это государство, состоящее из экономически и политически несамостоятельных территорий, управляемых из единого центра. Puente Повідомлень: 1505 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 146147148149 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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