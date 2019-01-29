Кстати, неоконченная история Крыма за 3 минуты
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:00
Подозреваемому в краже картины Куинджи "Крым" назначили психиатрическую экспертизу. А подозреваемому в краже полуострова Крым - не назначили, пока..(с)
Кстати, неоконченная история Крыма за 3 минуты
18+
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:00
Вы плохо знаете историю. Еще на XIII съезде партии, в 1924-ом, кажется, член Политбюро М. Томский пошутил:
- Нас упрекают, что в СССР всего одна партия. Это, товарищи, откровенная ложь - в СССР много партий, только одна из них на воле, а остальные в тюрьме.
Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно.
Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ.
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