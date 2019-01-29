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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:00

Подозреваемому в краже картины Куинджи "Крым" назначили психиатрическую экспертизу. А подозреваемому в краже полуострова Крым - не назначили, пока..(с)

Кстати, неоконченная история Крыма за 3 минуты

18+


https://www.youtube.com/watch?v=LLCtWmvwHfQ
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:00

  lapay написав:
  Волгарь написав:Перечисленное же Вами - это признаки авторитарного государства, которое в представление 95% граждан гораздо лучше охраняет их жизнь, закон и порядок/имущество, обеспечивает их благосостояние, чем атмосфера полного произвола/анархии и безвластия под соусом псевдодемократической риторики и коллективной безответственности госвласти, при которой слабое государство фактически лишено своих основных прерогатив - монополии на насилие и администрирования налогов.

Не треба за громадян вирішувати, що їм краще - вони мають невід'ємне право на протести і альтернативну думку. От на цьому форумі, наприклад, блокують і видаляють повідомлення тільки за образи і брехню.
Пам'ятаю, як в школі завжди дивувався - раз соціалізм такий добрий, а капіталізм поганий і боїться його, як вогню, то чого в США є компартія і купа інших, а в СРСР є тільки КПРС?
Тому що СРСР імперія, яка закінчила так, як і всі імперії. РФ теж стала на цей шлях, і кінець буде аналогічним.

Вы плохо знаете историю. Еще на XIII съезде партии, в 1924-ом, кажется, член Политбюро М. Томский пошутил:
- Нас упрекают, что в СССР всего одна партия. Это, товарищи, откровенная ложь - в СССР много партий, только одна из них на воле, а остальные в тюрьме.
Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно.
Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ.
Волгарь
 
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