Додано: Сер 30 січ, 2019 15:00

lapay написав: Волгарь написав: Перечисленное же Вами - это признаки авторитарного государства, которое в представление 95% граждан гораздо лучше охраняет их жизнь, закон и порядок/имущество, обеспечивает их благосостояние, чем атмосфера полного произвола/анархии и безвластия под соусом псевдодемократической риторики и коллективной безответственности госвласти, при которой слабое государство фактически лишено своих основных прерогатив - монополии на насилие и администрирования налогов. Перечисленное же Вами - это признаки авторитарного государства, которое в представление 95% граждан гораздо лучше охраняет их жизнь, закон и порядок/имущество, обеспечивает их благосостояние, чем атмосфера полного произвола/анархии и безвластия под соусом псевдодемократической риторики и коллективной безответственности госвласти, при которой слабое государство фактически лишено своих основных прерогатив - монополии на насилие и администрирования налогов.

Не треба за громадян вирішувати, що їм краще - вони мають невід'ємне право на протести і альтернативну думку. От на цьому форумі, наприклад, блокують і видаляють повідомлення тільки за образи і брехню.

Пам'ятаю, як в школі завжди дивувався - р аз соціалізм такий добрий, а капіталізм поганий і боїться його, як вогню, то чого в США є компартія і купа інших, а в СРСР є тільки КПРС?

Тому що СРСР імперія, яка закінчила так, як і всі імперії. РФ теж стала на цей шлях, і кінець буде аналогічним. Не треба за громадян вирішувати, що їм краще - вони мають невід'ємне право на протести і альтернативну думку. От на цьому форумі, наприклад, блокують і видаляють повідомлення тільки за образи і брехню.Пам'ятаю, як в школі завжди дивувався - рТому що СРСР імперія, яка закінчила так, як і всі імперії. РФ теж стала на цей шлях, і кінець буде аналогічним.

- Нас упрекают, что в СССР всего одна партия. Это, товарищи, откровенная ложь - в СССР много партий, только одна из них на воле, а остальные в тюрьме.

Вы плохо знаете историю. Еще на XIII съезде партии, в 1924-ом, кажется, член Политбюро М. Томский пошутил:Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно.Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ.