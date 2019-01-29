Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Перечисленное же Вами - это признаки авторитарного государства, которое в представление 95% граждан гораздо лучше охраняет их жизнь, закон и порядок/имущество, обеспечивает их благосостояние, чем атмосфера полного произвола/анархии и безвластия под соусом псевдодемократической риторики и коллективной безответственности госвласти, при которой слабое государство фактически лишено своих основных прерогатив - монополии на насилие и администрирования налогов.
Не треба за громадян вирішувати, що їм краще - вони мають невід'ємне право на протести і альтернативну думку. От на цьому форумі, наприклад, блокують і видаляють повідомлення тільки за образи і брехню. Пам'ятаю, як в школі завжди дивувався - раз соціалізм такий добрий, а капіталізм поганий і боїться його, як вогню, то чого в США є компартія і купа інших, а в СРСР є тільки КПРС? Тому що СРСР імперія, яка закінчила так, як і всі імперії. РФ теж стала на цей шлях, і кінець буде аналогічним.
Вы плохо знаете историю. Еще на XIII съезде партии, в 1924-ом, кажется, член Политбюро М. Томский пошутил: - Нас упрекают, что в СССР всего одна партия. Это, товарищи, откровенная ложь - в СССР много партий, только одна из них на воле, а остальные в тюрьме. Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно. Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ.
Волгарь написав:Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно. Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ.
Раніше було тільки радіо, зараз є супутникове мовлення, інтернет, які заблокувати дуже важко чи неможливо. Але поступово давлять, телеграмми, сайти і т.д.:"Ещё не вечер, ещё не вечер, ещё не все погасли краски дня..."(с) І справа не в тому, що глушать, а в тому, за що саджають. РФ занадто різнорідна, її розпад неминучий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно. Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ.
Раніше було тільки радіо, зараз є супутникове мовлення, інтернет, які заблокувати дуже важко чи неможливо. Але поступово давлять, телеграмми, сайти і т.д.:"Ещё не вечер, ещё не вечер, ещё не все погасли краски дня..."(с) І справа не в тому, що глушать, а в тому, за що саджають. РФ занадто різнорідна, її розпад неминучий.
Ну, если эта мысль хоть немного поддержит Вас среди господствующей в обществе, судя по форуму, всеобщей фрустрации, то я за Вас рад. Но, если совсем откровенно, то Ваша позиция (по всем темам, обсуждающимся здесь) живо напоминаете мне, уж простите, старый советский анекдот: - Кто такой в пессимист в СССР? - Это хорошо информированный оптимист. - А кто такой оптимист в СССР? - Это хорошо ИНСТРУКТИРОВАННЫЙ пессимист. Извините, не знаю, что Вами двигает в конечном итоге, но с точки зрения банальной эрудиции и формальной логики, Ваша точка зрения на происходящие события находится ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ в прямом противоречии с объективной реальностью...
Волгарь написав:Извините, не знаю, что Вами двигает в конечном итоге, но с точки зрения банальной эрудиции и формальной логики, Ваша точка зрения на происходящие события находится ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ в прямом противоречии с объективной реальностью...
Просто Ви, як і абсолютна більшість Ваших соплеменників, щиро вірять в якусь місіонерську виключну роль Росії в світі. Насправді, вона нічим, крім сировинних ресурсів, завдяки своїй великій площі, від інших не відрізняється, і так само проходить той самий шлях, що і інші імперії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Извините, не знаю, что Вами двигает в конечном итоге, но с точки зрения банальной эрудиции и формальной логики, Ваша точка зрения на происходящие события находится ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ в прямом противоречии с объективной реальностью...
Просто Ви, як і абсолютна більшість Ваших соплеменників, щиро вірять в якусь місіонерську виключну роль Росії в світі. Насправді, вона нічим, крім сировинних ресурсів, завдяки своїй великій площі, від інших не відрізняється, і так само проходить той самий шлях, що і інші імперії.
Не смотрите пропагандистские передачи вечером по 2-му каналу РосТВ и не читайте украинских СМИ. Тогда Вы поймете, что подобную точку зрения разделяю максимум пара сотен ИНСТРУКТИРОВАННЫХ оптимистов по обе стороны границы от Хутора Михайловского. Неужели Вы всерьез верите, что десятки миллионов людей верят в мифическую миссионерскую миссию? Те, кто хотя бы понимают, о чем речь скорее озабочены выплатой ипотеки или покупкой новой квартиры, те, кто никогда не слышал подобных слов - здоровьем близких и погодой/рассадой на подоконнике
Волгарь написав:Не смотрите пропагандистские передачи вечером по 2-му каналу РосТВ и не читайте украинских СМИ.
Я читаю Ваші пости про ядерну парасольку, золоте забезпечення рубля, і тому подібне. Я ні разу не бачив, щоб Ви розуміли, що РФ тільки сировинний придаток Заходу, що сировина, при демократії, перейди сибірським автономіям, а Вам залишиться тільки облизуватись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...