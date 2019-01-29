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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 147148149150 Додано: Сер 30 січ, 2019 14:00



Кстати, неоконченная история Крыма за 3 минуты



18+





https://www.youtube.com/watch?v=LLCtWmvwHfQ Подозреваемому в краже картины Куинджи "Крым" назначили психиатрическую экспертизу. А подозреваемому в краже полуострова Крым - не назначили, пока..(с)Кстати,история Крыма за 3 минуты avax Повідомлень: 1228 З нами з: 16.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 15:00 lapay написав: Волгарь написав: Перечисленное же Вами - это признаки авторитарного государства, которое в представление 95% граждан гораздо лучше охраняет их жизнь, закон и порядок/имущество, обеспечивает их благосостояние, чем атмосфера полного произвола/анархии и безвластия под соусом псевдодемократической риторики и коллективной безответственности госвласти, при которой слабое государство фактически лишено своих основных прерогатив - монополии на насилие и администрирования налогов. Перечисленное же Вами - это признаки авторитарного государства, которое в представление 95% граждан гораздо лучше охраняет их жизнь, закон и порядок/имущество, обеспечивает их благосостояние, чем атмосфера полного произвола/анархии и безвластия под соусом псевдодемократической риторики и коллективной безответственности госвласти, при которой слабое государство фактически лишено своих основных прерогатив - монополии на насилие и администрирования налогов.

Не треба за громадян вирішувати, що їм краще - вони мають невід'ємне право на протести і альтернативну думку. От на цьому форумі, наприклад, блокують і видаляють повідомлення тільки за образи і брехню.

Пам'ятаю, як в школі завжди дивувався - р аз соціалізм такий добрий, а капіталізм поганий і боїться його, як вогню, то чого в США є компартія і купа інших, а в СРСР є тільки КПРС?

Тому що СРСР імперія, яка закінчила так, як і всі імперії. РФ теж стала на цей шлях, і кінець буде аналогічним. Не треба за громадян вирішувати, що їм краще - вони мають невід'ємне право на протести і альтернативну думку. От на цьому форумі, наприклад, блокують і видаляють повідомлення тільки за образи і брехню.Пам'ятаю, як в школі завжди дивувався - рТому що СРСР імперія, яка закінчила так, як і всі імперії. РФ теж стала на цей шлях, і кінець буде аналогічним.

Вы плохо знаете историю. Еще на XIII съезде партии, в 1924-ом, кажется, член Политбюро М. Томский пошутил:

- Нас упрекают, что в СССР всего одна партия. Это, товарищи, откровенная ложь - в СССР много партий, только одна из них на воле, а остальные в тюрьме.

Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно.

Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ. Вы плохо знаете историю. Еще на XIII съезде партии, в 1924-ом, кажется, член Политбюро М. Томский пошутил:Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно.Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ. Волгарь Повідомлень: 6030 З нами з: 12.10.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 15:27 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно.

Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ. Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно.Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ.

Раніше було тільки радіо, зараз є супутникове мовлення, інтернет, які заблокувати дуже важко чи неможливо. Але поступово давлять, телеграмми, сайти і т.д.:"Ещё не вечер, ещё не вечер, ещё не все погасли краски дня..."(с)

І справа не в тому, що глушать, а в тому, за що саджають.

РФ занадто різнорідна, її розпад неминучий. Раніше було тільки радіо, зараз є супутникове мовлення, інтернет, які заблокувати дуже важко чи неможливо. Але поступово давлять, телеграмми, сайти і т.д.:"Ещё не вечер, ещё не вечер, ещё не все погасли краски дня..."(с)І справа не в тому, що глушать, а в тому, за що саджають.РФ занадто різнорідна, її розпад неминучий. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6816 З нами з: 01.08.15 Подякував: 840 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 15:59 lapay написав: Волгарь написав: Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно.

Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ. Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно.Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ.

Раніше було тільки радіо, зараз є супутникове мовлення, інтернет, які заблокувати дуже важко чи неможливо. Але поступово давлять, телеграмми, сайти і т.д.:"Ещё не вечер, ещё не вечер, ещё не все погасли краски дня..."(с)

І справа не в тому, що глушать, а в тому, за що саджають.

РФ занадто різнорідна, її розпад неминучий . Раніше було тільки радіо, зараз є супутникове мовлення, інтернет, які заблокувати дуже важко чи неможливо. Але поступово давлять, телеграмми, сайти і т.д.:"Ещё не вечер, ещё не вечер, ещё не все погасли краски дня..."(с)І справа не в тому, що глушать, а в тому, за що саджають.

Ну, если эта мысль хоть немного поддержит Вас среди господствующей в обществе, судя по форуму, всеобщей фрустрации, то я за Вас рад.

Но, если совсем откровенно, то Ваша позиция (по всем темам, обсуждающимся здесь) живо напоминаете мне, уж простите, старый советский анекдот:

- Кто такой в пессимист в СССР?

- Это хорошо информированный оптимист.

- А кто такой оптимист в СССР?

- Это хорошо ИНСТРУКТИРОВАННЫЙ пессимист.

Извините, не знаю, что Вами двигает в конечном итоге, но с точки зрения банальной эрудиции и формальной логики, Ваша точка зрения на происходящие события находится ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ в прямом противоречии с объективной реальностью... Ну, если эта мысль хоть немного поддержит Вас среди господствующей в обществе, судя по форуму, всеобщей фрустрации, то я за Вас рад.Но, если совсем откровенно, то Ваша позиция (по всем темам, обсуждающимся здесь) живо напоминаете мне, уж простите, старый советский анекдот:Извините, не знаю, что Вами двигает в конечном итоге, но с точки зрения банальной эрудиции и формальной логики, Ваша точка зрения на происходящие события находится ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ в прямом противоречии с объективной реальностью... Волгарь Повідомлень: 6030 З нами з: 12.10.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 16:15 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: Извините, не знаю, что Вами двигает в конечном итоге, но с точки зрения банальной эрудиции и формальной логики, Ваша точка зрения на происходящие события находится ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ в прямом противоречии с объективной реальностью... Извините, не знаю, что Вами двигает в конечном итоге, но с точки зрения банальной эрудиции и формальной логики, Ваша точка зрения на происходящие события находится ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ в прямом противоречии с объективной реальностью...

Просто Ви, як і абсолютна більшість Ваших соплеменників, щиро вірять в якусь місіонерську виключну роль Росії в світі.

Насправді, вона нічим, крім сировинних ресурсів, завдяки своїй великій площі, від інших не відрізняється, і так само проходить той самий шлях, що і інші імперії. Просто Ви, як і абсолютна більшість Ваших соплеменників, щиро вірять в якусь місіонерську виключну роль Росії в світі.Насправді, вона нічим, крім сировинних ресурсів, завдяки своїй великій площі, від інших не відрізняється, і так само проходить той самий шлях, що і інші імперії. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6816 З нами з: 01.08.15 Подякував: 840 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 16:24 lapay написав: Волгарь написав: Извините, не знаю, что Вами двигает в конечном итоге, но с точки зрения банальной эрудиции и формальной логики, Ваша точка зрения на происходящие события находится ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ в прямом противоречии с объективной реальностью... Извините, не знаю, что Вами двигает в конечном итоге, но с точки зрения банальной эрудиции и формальной логики, Ваша точка зрения на происходящие события находится ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ в прямом противоречии с объективной реальностью...

Просто Ви, як і абсолютна більшість Ваших соплеменників, щиро вірять в якусь місіонерську виключну роль Росії в світі .

Насправді, вона нічим, крім сировинних ресурсів, завдяки своїй великій площі, від інших не відрізняється, і так само проходить той самий шлях, що і інші імперії. Насправді, вона нічим, крім сировинних ресурсів, завдяки своїй великій площі, від інших не відрізняється, і так само проходить той самий шлях, що і інші імперії.

Не смотрите пропагандистские передачи вечером по 2-му каналу РосТВ и не читайте украинских СМИ. Тогда Вы поймете, что подобную точку зрения разделяю максимум пара сотен ИНСТРУКТИРОВАННЫХ оптимистов по обе стороны границы от Хутора Михайловского. Неужели Вы всерьез верите, что десятки миллионов людей верят в мифическую миссионерскую миссию? Те, кто хотя бы понимают, о чем речь скорее озабочены выплатой ипотеки или покупкой новой квартиры, те, кто никогда не слышал подобных слов - здоровьем близких и погодой/рассадой на подоконнике Не смотрите пропагандистские передачи вечером по 2-му каналу РосТВ и не читайте украинских СМИ. Тогда Вы поймете, что подобную точку зрения разделяю максимум пара сотен ИНСТРУКТИРОВАННЫХ оптимистов по обе стороны границы от Хутора Михайловского. Неужели Вы всерьез верите, что десятки миллионов людей верят в мифическую миссионерскую миссию? Те, кто хотя бы понимают, о чем речь скорее озабочены выплатой ипотеки или покупкой новой квартиры, те, кто никогда не слышал подобных слов - здоровьем близких и погодой/рассадой на подоконнике Волгарь Повідомлень: 6030 З нами з: 12.10.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 147148149150 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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