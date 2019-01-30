Кстати, неоконченная история Крыма за 3 минуты
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:00
Подозреваемому в краже картины Куинджи "Крым" назначили психиатрическую экспертизу. А подозреваемому в краже полуострова Крым - не назначили, пока..(с)
Кстати, неоконченная история Крыма за 3 минуты
18+
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:00
Вы плохо знаете историю. Еще на XIII съезде партии, в 1924-ом, кажется, член Политбюро М. Томский пошутил:
- Нас упрекают, что в СССР всего одна партия. Это, товарищи, откровенная ложь - в СССР много партий, только одна из них на воле, а остальные в тюрьме.
Парадокс заключается в том, что в 70-80-ые СССР смертельно боялся вражьих голосов, и глушил их, а на Западе просто не обращали внимание на Радио Москвы, вещавшее едва ли не на 70-ти языках мира почти круглосуточно.
Сейчас роли переменились - в обычном российском кабельном пакете можно беспрепятственно можно смотреть если не CNN, то EBRONES, а Европа и Америка тратит сотни миллионов (и готова тратить миллиарды) на борьбу с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ.
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:27
Re: Імперські амбіції сусіда
Раніше було тільки радіо, зараз є супутникове мовлення, інтернет, які заблокувати дуже важко чи неможливо. Але поступово давлять, телеграмми, сайти і т.д.:"Ещё не вечер, ещё не вечер, ещё не все погасли краски дня..."(с)
І справа не в тому, що глушать, а в тому, за що саджають.
РФ занадто різнорідна, її розпад неминучий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:59
Ну, если эта мысль хоть немного поддержит Вас среди господствующей в обществе, судя по форуму, всеобщей фрустрации, то я за Вас рад.
Но, если совсем откровенно, то Ваша позиция (по всем темам, обсуждающимся здесь) живо напоминаете мне, уж простите, старый советский анекдот:
- Кто такой в пессимист в СССР?
- Это хорошо информированный оптимист.
- А кто такой оптимист в СССР?
- Это хорошо ИНСТРУКТИРОВАННЫЙ пессимист.
Извините, не знаю, что Вами двигает в конечном итоге, но с точки зрения банальной эрудиции и формальной логики, Ваша точка зрения на происходящие события находится ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ в прямом противоречии с объективной реальностью...
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:15
Re: Імперські амбіції сусіда
Просто Ви, як і абсолютна більшість Ваших соплеменників, щиро вірять в якусь місіонерську виключну роль Росії в світі.
Насправді, вона нічим, крім сировинних ресурсів, завдяки своїй великій площі, від інших не відрізняється, і так само проходить той самий шлях, що і інші імперії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:24
Не смотрите пропагандистские передачи вечером по 2-му каналу РосТВ и не читайте украинских СМИ. Тогда Вы поймете, что подобную точку зрения разделяю максимум пара сотен ИНСТРУКТИРОВАННЫХ оптимистов по обе стороны границы от Хутора Михайловского. Неужели Вы всерьез верите, что десятки миллионов людей верят в мифическую миссионерскую миссию? Те, кто хотя бы понимают, о чем речь скорее озабочены выплатой ипотеки или покупкой новой квартиры, те, кто никогда не слышал подобных слов - здоровьем близких и погодой/рассадой на подоконнике
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:34
Re: Імперські амбіції сусіда
Я читаю Ваші пости про ядерну парасольку, золоте забезпечення рубля, і тому подібне.
Я ні разу не бачив, щоб Ви розуміли, що РФ тільки сировинний придаток Заходу, що сировина, при демократії, перейди сибірським автономіям, а Вам залишиться тільки облизуватись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:29
С маленьким уточнением, не было никакой России в 1157 году. Не стоит воровать себе историю Украины-Руси. Хотя, кому я это говорю. Крым своровали недавно и делают вид, что так и было.
Монголов ? Прекрасно с ними ассимилировались.
Россияне сами брали Берлин ? А украинцы, белоруссы, грузины и прочие национальности - это так, мимо проходили.
Париж, Рим ? А что делала российская армия задолго до этого под Аустерлицем ?
Недавнее видео с ТУ-22 показало, что способны только за пару минут угробить себя.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Сер 30 січ, 2019 21:01
Re: Імперські амбіції сусіда
То самое место, где "называют вещи своими именами" и где неустанно трудится команда волгарей называлось раньше Ольгино.
Судя по активности рашистских ботов им дали команду "фас" )))
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:02
Насчет РФ тільки сировинний придаток Заходу
- эта глупость кочует из одной пропагандисткой статьи в другую на основании всего 1 факта - доля продуктов ТЭК в российском экспорте якобы превышает 70% (на самом деле 65).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2018 ГОДУ Январь-ноябрь
Экспорт млн. долл. США 408 246
Экспорт России важнейших товаров за январь - ноябрь 2018 год
млн. долл. США
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 15 409.5
НЕФТЬ СЫРАЯ 118 420.5
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ 44 612.8
Т.е. совокупно 178,4 млрд. -43,5%.
А где же еще более 20%? Да вот
НЕФТЕПРОДУКТЫ 72 138.8
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ 4 975.4
Т.е. продукция глубокого передела, по своим характеристикам, отвечающая всем параметрам мирового рынка, в том числе и экологическим (иначе она туда бы просто не попала). Доля продукции машиностроения невелика
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 25 150.4
Около 6%, но если добавить к этом еще и продукцию ВПК (на 16 млрд. долларов), то будет более 10%. Конечно, доля готовых изделий не достигает 80%, как в Германии или Японии, но ведь и без природной ренты Россия жила бы примерно в тех же условиях, что ближайшие соседи.
Насчет технологической отсталости - еще один культивируемый миф, не имеющий ничего общего с реальности. Судьбы современного мира, если Вы заметили, решают не айфоны и гаджеты, а совсем другие изделия.
Согласитесь, что в мире есть всего 2-3 страны, способные разместить ядерный реактор, мощностью в 200 Мвт в небольшой комнате, как на российских ПЛАРБ. Пока всего одна страна смогла создать 15-ти тонный (тяга) авиадвигатель со всеракурсным управляемым вектором тяги. Как и мобильную МБР, ракеты ПРО и ПВО, способные сбивать цели на дальности 600 км, способные летать скоростью 10 Махов, загоризонтные РЛС, обнаруживающие цели на дальностях 6000 км, комплексы ПВО, обнулившие стелс-технологии, КР с КВО около 5 м. И это все - серийно выпускаемая продукция, для создание которой нужно обладать не просто высокими, а самыми передовыми в мире технологиями и НИОКР. Если же присовокупить к этому недавно вставшие на вооружения современные гиперболоиды (боевые лазеры), маневрирующие боевые блоки МБР, летящие к цели со скоростью 27 Махов, проходящие сейчас испытания или таинственную КР с ядерным двигателем (в которую не верит никто - но, видимо, все скоро увидят), то даже на стадии НИОКР все это напоминает скорее страницы научной фантастики, а ведь минимум 2 подобных изделия уже продемонстрированы.
Кастельно сибирского сепаратизма. Увы, политическое поле РФ настолько выжжено, что на нем нет не только политических сил, призывающих к автономии Сибири, но и вообще НИКАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ В ПРИНЦИПЕ. Есть союз номенклатуры - ЕДРО, количество членов которой ежедневно уменьшается путем арестов, Олеша (Навальный), способный с помощью десятка сотоварищей через Сеть собрать, например, на улицы Москвы 5 тыс. протестующих против чего-либо, и сотня ветеранов-либералов, ушедших в блоги, вроде часто цициремого в УкрСМИ К. Борового - никого не представляющих и никому не интересных. Вот собственно и все (плюс десяток оппозиционных сайтов, вроде NEWSRU.COM - очень советую Вам ДЛЯ РАБОТЫ, 1 газета, 1 радиостанция+1 телеканал). И это при том, что Россия нуждается в настоящей оппозиции, союза способного если не отодвинуть подполковника и К от власти, то хотя бы оппонировать всем надоевшей номенклатуре.
Так что, не предавайтесь химерам и НЕ НАДЕЙТЕСЬ - РФ не развалится/не отстанет от мирового прогресса, просто не собирается покоряться мировой олигархии. Эти попытки сопротивления не всегда логичны (достаточно вспомнить аннексию Крыма или развязывания авантюры на Донбассе), и могут в конечном итоге даже привести к глобальной войне. Как и 150 лет назад РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ. К чему это приведет - скоро увидим.
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