Додано: Чет 31 січ, 2019 12:02

lapay написав: Волгарь написав: Не смотрите пропагандистские передачи вечером по 2-му каналу РосТВ и не читайте украинских СМИ. Не смотрите пропагандистские передачи вечером по 2-му каналу РосТВ и не читайте украинских СМИ.

Я читаю Ваші пости про ядерну парасольку, золоте забезпечення рубля, і тому подібне.

Я ні разу не бачив, щоб Ви розуміли, що РФ тільки сировинний придаток Заходу, що сировина, при демократії, перейди сибірським автономіям, а Вам залишиться тільки облизуватись. Я читаю Ваші пости про ядерну парасольку, золоте забезпечення рубля, і тому подібне.Я ні разу не бачив, щоб Ви розуміли, що РФ тільки сировинний придаток Заходу, що сировина, при демократії, перейди сибірським автономіям, а Вам залишиться тільки облизуватись.

РФ тільки сировинний придаток Заходу



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2018 ГОДУ Январь-ноябрь

Экспорт млн. долл. США 408 246

Экспорт России важнейших товаров за январь - ноябрь 2018 год

млн. долл. США

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 15 409.5

НЕФТЬ СЫРАЯ 118 420.5

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ 44 612.8

НЕФТЕПРОДУКТЫ 72 138.8

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ 4 975.4

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 25 150.4

Насчет- эта глупость кочует из одной пропагандисткой статьи в другую на основании всего 1 факта - доля продуктов ТЭК в российском экспорте якобы превышает 70% (на самом деле 65).Т.е. совокупно 178,4 млрд. -43,5%.А где же еще более 20%? Да вотТ.е. продукция глубокого передела, по своим характеристикам, отвечающая всем параметрам мирового рынка, в том числе и экологическим (иначе она туда бы просто не попала). Доля продукции машиностроения невеликаОколо 6%, но если добавить к этом еще и продукцию ВПК (на 16 млрд. долларов), то будет более 10%. Конечно, доля готовых изделий не достигает 80%, как в Германии или Японии, но ведь и без природной ренты Россия жила бы примерно в тех же условиях, что ближайшие соседи.Насчет технологической отсталости - еще один культивируемый миф, не имеющий ничего общего с реальности. Судьбы современного мира, если Вы заметили, решают не айфоны и гаджеты, а совсем другие изделия.Согласитесь, что в мире есть всего 2-3 страны, способные разместить ядерный реактор, мощностью в 200 Мвт в небольшой комнате, как на российских ПЛАРБ. Пока всего одна страна смогла создать 15-ти тонный (тяга) авиадвигатель со всеракурсным управляемым вектором тяги. Как и мобильную МБР, ракеты ПРО и ПВО, способные сбивать цели на дальности 600 км, способные летать скоростью 10 Махов, загоризонтные РЛС, обнаруживающие цели на дальностях 6000 км, комплексы ПВО, обнулившие стелс-технологии, КР с КВО около 5 м. И это все - серийно выпускаемая продукция, для создание которой нужно обладать не просто высокими, а самыми передовыми в мире технологиями и НИОКР. Если же присовокупить к этому недавно вставшие на вооружения современные гиперболоиды (боевые лазеры), маневрирующие боевые блоки МБР, летящие к цели со скоростью 27 Махов, проходящие сейчас испытания или таинственную КР с ядерным двигателем (в которую не верит никто - но, видимо, все скоро увидят), то даже на стадии НИОКР все это напоминает скорее страницы научной фантастики, а ведь минимум 2 подобных изделия уже продемонстрированы.Кастельно сибирского сепаратизма. Увы, политическое поле РФ настолько выжжено, что на нем нет не только политических сил, призывающих к автономии Сибири, но и вообще НИКАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ В ПРИНЦИПЕ. Есть союз номенклатуры - ЕДРО, количество членов которой ежедневно уменьшается путем арестов, Олеша (Навальный), способный с помощью десятка сотоварищей через Сеть собрать, например, на улицы Москвы 5 тыс. протестующих против чего-либо, и сотня ветеранов-либералов, ушедших в блоги, вроде часто цициремого в УкрСМИ К. Борового - никого не представляющих и никому не интересных. Вот собственно и все (плюс десяток оппозиционных сайтов, вроде NEWSRU.COM - очень советую Вам ДЛЯ РАБОТЫ, 1 газета, 1 радиостанция+1 телеканал). И это при том, что Россия нуждается в настоящей оппозиции, союза способного если не отодвинуть подполковника и К от власти, то хотя бы оппонировать всем надоевшей номенклатуре.Так что, не предавайтесь химерам и НЕ НАДЕЙТЕСЬ - РФ не развалится/не отстанет от мирового прогресса, просто не собирается покоряться мировой олигархии. Эти попытки сопротивления не всегда логичны (достаточно вспомнить аннексию Крыма или развязывания авантюры на Донбассе), и могут в конечном итоге даже привести к глобальной войне. Как и 150 лет назад РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ. К чему это приведет - скоро увидим.