Волгарь написав:Согласитесь, что в мире есть всего 2-3 страны, способные разместить ядерный реактор, мощностью в 200 Мвт в небольшой комнате, как на российских ПЛАРБ. Пока всего одна страна смогла создать 15-ти тонный (тяга) авиадвигатель со всеракурсным управляемым вектором тяги. Как и мобильную МБР, ракеты ПРО и ПВО, способные сбивать цели на дальности 600 км, способные летать скоростью 10 Махов, загоризонтные РЛС, обнаруживающие цели на дальностях 6000 км, комплексы ПВО, обнулившие стелс-технологии, КР с КВО около 5 м. И это все - серийно выпускаемая продукция, для создание которой нужно обладать не просто высокими, а самыми передовыми в мире технологиями и НИОКР. Если же присовокупить к этому недавно вставшие на вооружения современные гиперболоиды (боевые лазеры), маневрирующие боевые блоки МБР, летящие к цели со скоростью 27 Махов, проходящие сейчас испытания или таинственную КР с ядерным двигателем (в которую не верит никто - но, видимо, все скоро увидят), то даже на стадии НИОКР все это напоминает скорее страницы научной фантастики, а ведь минимум 2 подобных изделия уже продемонстрированы.
В СРСР теж була Сатана, яку випускали у нас, тільки прийшов Рейган і оголосив програму СОІ. Я пам'ятаю, який тоді був шок, навіть, в "Правді", писали, що ми розмістимо ракети на Місяці!, і вони, через два тижня після початку третьої світової, прилетять і знищать США.
От тільки, ні тоді, ні зараз, ви не можете зробити якісну масову річ, яку б купували на Заході, а ракети на хліб не намажеш.
Волгарь написав:Кастельно сибирского сепаратизма. Увы, политическое поле РФ настолько выжжено, что на нем нет не только политических сил, призывающих к автономии Сибири, но и вообще НИКАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ В ПРИНЦИПЕ. Есть союз номенклатуры - ЕДРО, количество членов которой ежедневно уменьшается путем арестов, Олеша (Навальный), способный с помощью десятка сотоварищей через Сеть собрать, например, на улицы Москвы 5 тыс. протестующих против чего-либо, и сотня ветеранов-либералов, ушедших в блоги, вроде часто цициремого в УкрСМИ К. Борового - никого не представляющих и никому не интересных. Вот собственно и все (плюс десяток оппозиционных сайтов, вроде NEWSRU.COM - очень советую Вам ДЛЯ РАБОТЫ, 1 газета, 1 радиостанция+1 телеканал). И это при том, что Россия нуждается в настоящей оппозиции, союза способного если не отодвинуть подполковника и К от власти, то хотя бы оппонировать всем надоевшей номенклатуре.
Кадафі, в Лівії, випалив опозицію набагато крутіше, що не завадило їй, фактично щезнути, як державі. Всі ці нові лідери плодяться, як гриби після дощу, як тільки з'являється можливість.
Волгарь написав:Так что, не предавайтесь химерам и НЕ НАДЕЙТЕСЬ - РФ не развалится/не отстанет от мирового прогресса, просто не собирается покоряться мировой олигархии. Эти попытки сопротивления не всегда логичны (достаточно вспомнить аннексию Крыма или развязывания авантюры на Донбассе), и могут в конечном итоге даже привести к глобальной войне. Как и 150 лет назад РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ. К чему это приведет - скоро увидим.
Вона розвалиться по любому сценарію постпутінізма - по демократичному, чи хунтовському. Це неминуче, як схід сонця завтра.