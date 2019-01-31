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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 148149150151 Додано: Чет 31 січ, 2019 17:24 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: Согласитесь, что в мире есть всего 2-3 страны, способные разместить ядерный реактор, мощностью в 200 Мвт в небольшой комнате, как на российских ПЛАРБ. Пока всего одна страна смогла создать 15-ти тонный (тяга) авиадвигатель со всеракурсным управляемым вектором тяги. Как и мобильную МБР, ракеты ПРО и ПВО, способные сбивать цели на дальности 600 км, способные летать скоростью 10 Махов, загоризонтные РЛС, обнаруживающие цели на дальностях 6000 км, комплексы ПВО, обнулившие стелс-технологии, КР с КВО около 5 м. И это все - серийно выпускаемая продукция, для создание которой нужно обладать не просто высокими, а самыми передовыми в мире технологиями и НИОКР. Если же присовокупить к этому недавно вставшие на вооружения современные гиперболоиды (боевые лазеры), маневрирующие боевые блоки МБР, летящие к цели со скоростью 27 Махов, проходящие сейчас испытания или таинственную КР с ядерным двигателем (в которую не верит никто - но, видимо, все скоро увидят), то даже на стадии НИОКР все это напоминает скорее страницы научной фантастики, а ведь минимум 2 подобных изделия уже продемонстрированы. Согласитесь, что в мире есть всего 2-3 страны, способные разместить ядерный реактор, мощностью в 200 Мвт в небольшой комнате, как на российских ПЛАРБ. Пока всего одна страна смогла создать 15-ти тонный (тяга) авиадвигатель со всеракурсным управляемым вектором тяги. Как и мобильную МБР, ракеты ПРО и ПВО, способные сбивать цели на дальности 600 км, способные летать скоростью 10 Махов, загоризонтные РЛС, обнаруживающие цели на дальностях 6000 км, комплексы ПВО, обнулившие стелс-технологии, КР с КВО около 5 м. И это все - серийно выпускаемая продукция, для создание которой нужно обладать не просто высокими, а самыми передовыми в мире технологиями и НИОКР. Если же присовокупить к этому недавно вставшие на вооружения современные гиперболоиды (боевые лазеры), маневрирующие боевые блоки МБР, летящие к цели со скоростью 27 Махов, проходящие сейчас испытания или таинственную КР с ядерным двигателем (в которую не верит никто - но, видимо, все скоро увидят), то даже на стадии НИОКР все это напоминает скорее страницы научной фантастики, а ведь минимум 2 подобных изделия уже продемонстрированы.

В СРСР теж була Сатана, яку випускали у нас, тільки прийшов Рейган і оголосив програму СОІ. Я пам'ятаю, який тоді був шок, навіть, в "Правді", писали, що ми розмістимо ракети на Місяці!, і вони, через два тижня після початку третьої світової, прилетять і знищать США.

От тільки, ні тоді, ні зараз, ви не можете зробити якісну масову річ, яку б купували на Заході, а ракети на хліб не намажеш.

Волгарь написав: Кастельно сибирского сепаратизма. Увы, политическое поле РФ настолько выжжено, что на нем нет не только политических сил, призывающих к автономии Сибири, но и вообще НИКАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ В ПРИНЦИПЕ. Есть союз номенклатуры - ЕДРО, количество членов которой ежедневно уменьшается путем арестов, Олеша (Навальный), способный с помощью десятка сотоварищей через Сеть собрать, например, на улицы Москвы 5 тыс. протестующих против чего-либо, и сотня ветеранов-либералов, ушедших в блоги, вроде часто цициремого в УкрСМИ К. Борового - никого не представляющих и никому не интересных. Вот собственно и все (плюс десяток оппозиционных сайтов, вроде NEWSRU.COM - очень советую Вам ДЛЯ РАБОТЫ, 1 газета, 1 радиостанция+1 телеканал). И это при том, что Россия нуждается в настоящей оппозиции, союза способного если не отодвинуть подполковника и К от власти, то хотя бы оппонировать всем надоевшей номенклатуре. Кастельно сибирского сепаратизма. Увы, политическое поле РФ настолько выжжено, что на нем нет не только политических сил, призывающих к автономии Сибири, но и вообще НИКАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ В ПРИНЦИПЕ. Есть союз номенклатуры - ЕДРО, количество членов которой ежедневно уменьшается путем арестов, Олеша (Навальный), способный с помощью десятка сотоварищей через Сеть собрать, например, на улицы Москвы 5 тыс. протестующих против чего-либо, и сотня ветеранов-либералов, ушедших в блоги, вроде часто цициремого в УкрСМИ К. Борового - никого не представляющих и никому не интересных. Вот собственно и все (плюс десяток оппозиционных сайтов, вроде NEWSRU.COM - очень советую Вам ДЛЯ РАБОТЫ, 1 газета, 1 радиостанция+1 телеканал). И это при том, что Россия нуждается в настоящей оппозиции, союза способного если не отодвинуть подполковника и К от власти, то хотя бы оппонировать всем надоевшей номенклатуре.

Кадафі, в Лівії, випалив опозицію набагато крутіше, що не завадило їй, фактично щезнути, як державі. Всі ці нові лідери плодяться, як гриби після дощу, як тільки з'являється можливість.

Волгарь написав: Так что, не предавайтесь химерам и НЕ НАДЕЙТЕСЬ - РФ не развалится/не отстанет от мирового прогресса, просто не собирается покоряться мировой олигархии. Эти попытки сопротивления не всегда логичны (достаточно вспомнить аннексию Крыма или развязывания авантюры на Донбассе), и могут в конечном итоге даже привести к глобальной войне. Как и 150 лет назад РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ. К чему это приведет - скоро увидим. Так что, не предавайтесь химерам и НЕ НАДЕЙТЕСЬ - РФ не развалится/не отстанет от мирового прогресса, просто не собирается покоряться мировой олигархии. Эти попытки сопротивления не всегда логичны (достаточно вспомнить аннексию Крыма или развязывания авантюры на Донбассе), и могут в конечном итоге даже привести к глобальной войне. Как и 150 лет назад РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ. К чему это приведет - скоро увидим.

Вона розвалиться по любому сценарію постпутінізма - по демократичному, чи хунтовському. Це неминуче, як схід сонця завтра. В СРСР теж була Сатана, яку випускали у нас, тільки прийшов Рейган і оголосив програму СОІ. Я пам'ятаю, який тоді був шок, навіть, в "Правді", писали, що ми розмістимо ракети на Місяці!, і вони, через два тижня після початку третьої світової, прилетять і знищать США.От тільки, ні тоді, ні зараз, ви не можете зробити якісну масову річ, яку б купували на Заході, а ракети на хліб не намажеш.Кадафі, в Лівії, випалив опозицію набагато крутіше, що не завадило їй, фактично щезнути, як державі. Всі ці нові лідери плодяться, як гриби після дощу, як тільки з'являється можливість.Вона розвалиться по любому сценарію постпутінізма - по демократичному, чи хунтовському. Це неминуче, як схід сонця завтра. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6849 З нами з: 01.08.15 Подякував: 846 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 18:03 Волгарь написав: с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ. с российскими фейк-news, т.е. проще говоря с российской точкой зрения на события, возможно и несколько пристрастной, но по крайней мере, НАЗЫВАЮЩЕЙ ВЕЩИ СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ.



Блин, у них уже фейк-ньюс это "подлинные имена"... Вряд ли они настолько забыли русский, чтобы выводить это из слова "подлость".



Значит страна победившего Оруэлла. Блин, у них уже фейк-ньюс это "подлинные имена"... Вряд ли они настолько забыли русский, чтобы выводить это из слова "подлость".Значит страна победившего Оруэлла. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Sommer Повідомлень: 3337 З нами з: 07.04.17 Подякував: 296 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 18:12

Волгарь написав: Пока всего одна страна смогла создать 15-ти тонный (тяга) авиадвигатель со всеракурсным управляемым вектором тяги.

Пока всего одна страна смогла создать 15-ти тонный (тяга) авиадвигатель со всеракурсным управляемым вектором тяги.



И что, таки создала? И поставила на свой ФАК АП Су-57? Нет?



Волгарь написав: Как и мобильную МБР, ракеты ПРО и ПВО, способные сбивать цели на дальности 600 км, способные летать скоростью 10 Махов, загоризонтные РЛС, обнаруживающие цели на дальностях 6000 км, комплексы ПВО, обнулившие стелс-технологии

Как и мобильную МБР, ракеты ПРО и ПВО, способные сбивать цели на дальности 600 км, способные летать скоростью 10 Махов, загоризонтные РЛС, обнаруживающие цели на дальностях 6000 км, комплексы ПВО, обнулившие стелс-технологии



Расскажи это израильтянам, которые регулярно плюют на все хваленые русо-ПВО в Сирии.

Мало того, умудряются его уничтожать без потерь.



Волгарь написав: КР с КВО около 5 м. И это все - серийно выпускаемая продукция, для создание которой нужно обладать не просто высокими, а самыми передовыми в мире технологиями и НИОКР. Если же присовокупить к этому недавно вставшие на вооружения современные гиперболоиды (боевые лазеры) КР с КВО около 5 м. И это все - серийно выпускаемая продукция, для создание которой нужно обладать не просто высокими, а самыми передовыми в мире технологиями и НИОКР. Если же присовокупить к этому недавно вставшие на вооружения современные гиперболоиды (боевые лазеры)



Блин, гиперболоиды у него на вооружении! Черт, да что же они там курят. Блин, вот это поток...И что, таки создала? И поставила на свой ФАК АП Су-57? Нет?Расскажи это израильтянам, которые регулярно плюют на все хваленые русо-ПВО в Сирии.Мало того, умудряются его уничтожать без потерь.Блин, гиперболоиды у него на вооружении! Черт, да что же они там курят. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Sommer Повідомлень: 3337 З нами з: 07.04.17 Подякував: 296 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:05

https://www.liga.net/politics/articles/ ... -za-minutu Россия просчиталась. "Россия хочет повлиять на украинские выборы. Россия хочет физически или военной силой давить на Украину и посмотреть, что произойдет, смогут ли они получить то, что хотят, используя разные средства. Я думаю, все, чего хочет Россия – вернуть Украину в сферу своего контроля и влияния… Но Россия просчиталась. Украинская национальная идентичность намного сильнее, чем Путин мог себе представить… Атакуя украинский народ, он подтолкнул его к объединению". V2 4 Повідомлень: 5673 З нами з: 03.07.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 866 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:38 Вона розвалиться по любому сценарію постпутінізма - по демократичному, чи хунтовському. Це неминуче, як схід сонця завтра.[ /size]

Для Вас, видимо, это вопрос веры. Я же, как человек разумный/наблюдательный и очень критично относящийся к словам, доверяю только фактам - на худой конец прогнозам, подкрепленным аналитикой. Говорят, что история учит тому, что она ничему не учит . Это - полная ерунда. Абсолютно большинство событий, которые ожидает нас в будущем, заложено в прошлом - история повторяется. А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом, и трижды возрождалась, причем каждый раз увеличиваясь в размерах/населении/экономической и военной мощи (очень надеюсь, что нынешний этап этого возрождения будет проходить без изменения границ РФ - ее нынешние власти, наконец-то поняли, что достижение [size=150]стратегической глубины территории путем включения в состав России ненавидящих ее народов, которым в итоге еще и приходится предоставлять экономические привилегии, оставляя собственный народ в нищете - задача абсолютно иррациональная, а 3000 КР, которыми обладает ныне РА, обнуляют в принципе необходимость в такой глубине ). Поэтому в исторической перспективе Ваша вера, несомненно, покоится на песке.

Вполне допускаю, что во многом она основывается на окружающей Вас действительности - Вы (и Ваши собрать по перу) инстинктивно переносят на РФ реалии собственной страны (как писал на форуме один здешний радиокомментатор - мы сидим по уши в дерьме, но и Вы тоже , Тем более, что УкрСМИ всех видов настоятельно подчеркивают именно это. УВЕРЯЮ ВАС- ЭТО ОПЯТЬ ЖЕ ПОЛНАЯ ЕРУНДА. Неплохо зная ситуацию на Украине (читая форум 6+ лет и имея богатых фактический/статистический материал для сравнения), я могу с уверенностью утверждать, что нынешняя Украина - ЭТО ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ (экономике/социальной сфере/демографии/соблюдению законности/госадминистрированию)РФ образца 2003-го года (в лучшем случае). Из всех возможных параметров для сравнения Украина опережает России только по уровню детской и общей смертности/скорости депопуляции и эмиграции и уровню государственного и общего госдолга на душу населения и его доходности (может, конечно, что и забыл) - ПО ВСЕМУ ОСТАЛЬНОМУ ОТСТАЕТ, по многим параметрам кратно. Именно поэтому я с очень большим сомнением отношусь к Вашему тезису - он носит, как сейчас модно говорить, экзестенциальный характер, основанный лишь на веровании в ничем не подкрепленную доктрину, НЕ ОСНОВАННУЮ НИ НА ЧЕМ, /size]Для Вас, видимо, это вопрос веры. Я же, как человек разумный/наблюдательный и очень критично относящийся к словам, доверяю только фактам - на худой конец прогнозам, подкрепленным аналитикой. Говорят, что. Это - полная ерунда. Абсолютно большинство событий, которые ожидает нас в будущем, заложено в прошлом - история повторяется. А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом, и трижды возрождалась, причем каждый раз увеличиваясь в размерах/населении/экономической и военной мощи (очень надеюсь, что нынешний этап этого возрождения будет проходить без изменения границ РФ - ее нынешние власти, наконец-то поняли, что достижение [size=150]стратегической глубины территории путем включения в состав России ненавидящих ее народов, которым в итоге еще и приходится предоставлять экономические привилегии, оставляя собственный народ в нищете - задача абсолютно иррациональная, а 3000 КР, которыми обладает ныне РА, обнуляют в принципе). Поэтому в исторической перспективе Ваша вера, несомненно, покоится на песке.Вполне допускаю, что во многом она основывается на окружающей Вас действительности - Вы (и Ваши собрать по перу) инстинктивно переносят на РФ реалии собственной страны (как писал на форуме один здешний радиокомментатор -, Тем более, что УкрСМИ всех видов настоятельно подчеркивают именно это. УВЕРЯЮ ВАС- ЭТО ОПЯТЬ ЖЕ ПОЛНАЯ ЕРУНДА. Неплохо зная ситуацию на Украине (читая форум 6+ лет и имея богатых фактический/статистический материал для сравнения), я могу с уверенностью утверждать, что нынешняя Украина - ЭТО ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ (экономике/социальной сфере/демографии/соблюдению законности/госадминистрированию)РФ образца 2003-го года (в лучшем случае). Из всех возможных параметров для сравнения Украина опережает России только(может, конечно, что и забыл) - ПО ВСЕМУ ОСТАЛЬНОМУ ОТСТАЕТ, по многим параметрам кратно. Именно поэтому я с очень большим сомнением отношусь к Вашему тезису - он носит, как сейчас модно говорить, экзестенциальный характер, основанный лишь на веровании в ничем не подкрепленную доктрину, НЕ ОСНОВАННУЮ НИ НА ЧЕМ, Волгарь Повідомлень: 6038 З нами з: 12.10.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:22 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: Говорят, что история учит тому, что она ничему не учит. Это - полная ерунда. Абсолютно большинство событий, которые ожидает нас в будущем, заложено в прошлом - история повторяется. А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом, и трижды возрождалась, причем каждый раз увеличиваясь в размерах/населении/экономической и военной мощи (очень надеюсь, что нынешний этап этого возрождения будет проходить без изменения границ РФ - ее нынешние власти, наконец-то поняли, что достижение Говорят, что история учит тому, что она ничему не учит. Это - полная ерунда. Абсолютно большинство событий, которые ожидает нас в будущем, заложено в прошлом - история повторяется. А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом, и трижды возрождалась, причем каждый раз увеличиваясь в размерах/населении/экономической и военной мощи (очень надеюсь, что нынешний этап этого возрождения будет проходить без изменения границ РФ - ее нынешние власти, наконец-то поняли, что достижение

Російська імперія завжди брала кількістю, а не якістю. В першу чергу використовувала людський ресурс, який ніколи не шкодувала (баби ще нарожають). Окуповані народи, свої раби (кріпаки, гулаг), за рахунок яких і будувалися петербурги, біломорканали, завойовувались берліни і казані. В 21-ому столітті баби рожати перестали, але, пощастило, з ціною на нафту.

Нічого, крім дешевого ресурсу, запропонувати світу ця частина світу не може, але і він не вічний. В другій половині 80-х сировинна подешевшала, тому і почала розпадатись імперія - її вже нічого не тримало докупи.

При демократичному постпутінізмі сибірська сировина відпаде, бо годувати центр їм немає сенсу, про хунтівсько-соціалістичному вони самі запорять все націоналізаціями, тим паче, нафта вже закінчується. Російська імперія завжди брала кількістю, а не якістю. В першу чергу використовувала людський ресурс, який ніколи не шкодувала (баби ще нарожають). Окуповані народи, свої раби (кріпаки, гулаг), за рахунок яких і будувалися петербурги, біломорканали, завойовувались берліни і казані. В 21-ому столітті баби рожати перестали, але, пощастило, з ціною на нафту.Нічого, крім дешевого ресурсу, запропонувати світу ця частина світу не може, але і він не вічний. В другій половині 80-х сировинна подешевшала, тому і почала розпадатись імперія - її вже нічого не тримало докупи.При демократичному постпутінізмі сибірська сировина відпаде, бо годувати центр їм немає сенсу, про хунтівсько-соціалістичному вони самі запорять все націоналізаціями, тим паче, нафта вже закінчується. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6849 З нами з: 01.08.15 Подякував: 846 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 148149150151 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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