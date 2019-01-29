Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Согласитесь, что в мире есть всего 2-3 страны, способные разместить ядерный реактор, мощностью в 200 Мвт в небольшой комнате, как на российских ПЛАРБ. Пока всего одна страна смогла создать 15-ти тонный (тяга) авиадвигатель со всеракурсным управляемым вектором тяги. Как и мобильную МБР, ракеты ПРО и ПВО, способные сбивать цели на дальности 600 км, способные летать скоростью 10 Махов, загоризонтные РЛС, обнаруживающие цели на дальностях 6000 км, комплексы ПВО, обнулившие стелс-технологии, КР с КВО около 5 м. И это все - серийно выпускаемая продукция, для создание которой нужно обладать не просто высокими, а самыми передовыми в мире технологиями и НИОКР. Если же присовокупить к этому недавно вставшие на вооружения современные гиперболоиды (боевые лазеры), маневрирующие боевые блоки МБР, летящие к цели со скоростью 27 Махов, проходящие сейчас испытания или таинственную КР с ядерным двигателем (в которую не верит никто - но, видимо, все скоро увидят), то даже на стадии НИОКР все это напоминает скорее страницы научной фантастики, а ведь минимум 2 подобных изделия уже продемонстрированы.
В СРСР теж була Сатана, яку випускали у нас, тільки прийшов Рейган і оголосив програму СОІ. Я пам'ятаю, який тоді був шок, навіть, в "Правді", писали, що ми розмістимо ракети на Місяці!, і вони, через два тижня після початку третьої світової, прилетять і знищать США. От тільки, ні тоді, ні зараз, ви не можете зробити якісну масову річ, яку б купували на Заході, а ракети на хліб не намажеш.
Волгарь написав:Кастельно сибирского сепаратизма. Увы, политическое поле РФ настолько выжжено, что на нем нет не только политических сил, призывающих к автономии Сибири, но и вообще НИКАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ В ПРИНЦИПЕ. Есть союз номенклатуры - ЕДРО, количество членов которой ежедневно уменьшается путем арестов, Олеша (Навальный), способный с помощью десятка сотоварищей через Сеть собрать, например, на улицы Москвы 5 тыс. протестующих против чего-либо, и сотня ветеранов-либералов, ушедших в блоги, вроде часто цициремого в УкрСМИ К. Борового - никого не представляющих и никому не интересных. Вот собственно и все (плюс десяток оппозиционных сайтов, вроде NEWSRU.COM - очень советую Вам ДЛЯ РАБОТЫ, 1 газета, 1 радиостанция+1 телеканал). И это при том, что Россия нуждается в настоящей оппозиции, союза способного если не отодвинуть подполковника и К от власти, то хотя бы оппонировать всем надоевшей номенклатуре.
Кадафі, в Лівії, випалив опозицію набагато крутіше, що не завадило їй, фактично щезнути, як державі. Всі ці нові лідери плодяться, як гриби після дощу, як тільки з'являється можливість.
Волгарь написав:Так что, не предавайтесь химерам и НЕ НАДЕЙТЕСЬ - РФ не развалится/не отстанет от мирового прогресса, просто не собирается покоряться мировой олигархии. Эти попытки сопротивления не всегда логичны (достаточно вспомнить аннексию Крыма или развязывания авантюры на Донбассе), и могут в конечном итоге даже привести к глобальной войне. Как и 150 лет назад РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ. К чему это приведет - скоро увидим.
Вона розвалиться по любому сценарію постпутінізма - по демократичному, чи хунтовському. Це неминуче, як схід сонця завтра.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Пока всего одна страна смогла создать 15-ти тонный (тяга) авиадвигатель со всеракурсным управляемым вектором тяги.
И что, таки создала? И поставила на свой ФАК АП Су-57? Нет?
Волгарь написав:Как и мобильную МБР, ракеты ПРО и ПВО, способные сбивать цели на дальности 600 км, способные летать скоростью 10 Махов, загоризонтные РЛС, обнаруживающие цели на дальностях 6000 км, комплексы ПВО, обнулившие стелс-технологии
Расскажи это израильтянам, которые регулярно плюют на все хваленые русо-ПВО в Сирии. Мало того, умудряются его уничтожать без потерь.
Волгарь написав: КР с КВО около 5 м. И это все - серийно выпускаемая продукция, для создание которой нужно обладать не просто высокими, а самыми передовыми в мире технологиями и НИОКР. Если же присовокупить к этому недавно вставшие на вооружения современные гиперболоиды (боевые лазеры)
Блин, гиперболоиды у него на вооружении! Черт, да что же они там курят.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Россия просчиталась. "Россия хочет повлиять на украинские выборы. Россия хочет физически или военной силой давить на Украину и посмотреть, что произойдет, смогут ли они получить то, что хотят, используя разные средства. Я думаю, все, чего хочет Россия – вернуть Украину в сферу своего контроля и влияния… Но Россия просчиталась. Украинская национальная идентичность намного сильнее, чем Путин мог себе представить… Атакуя украинский народ, он подтолкнул его к объединению". https://www.liga.net/politics/articles/ ... -za-minutu
Вона розвалиться по любому сценарію постпутінізма - по демократичному, чи хунтовському. Це неминуче, як схід сонця завтра.[
/size] Для Вас, видимо, это вопрос веры. Я же, как человек разумный/наблюдательный и очень критично относящийся к словам, доверяю только фактам - на худой конец прогнозам, подкрепленным аналитикой. Говорят, что история учит тому, что она ничему не учит. Это - полная ерунда. Абсолютно большинство событий, которые ожидает нас в будущем, заложено в прошлом - история повторяется. А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом, и трижды возрождалась, причем каждый раз увеличиваясь в размерах/населении/экономической и военной мощи (очень надеюсь, что нынешний этап этого возрождения будет проходить без изменения границ РФ - ее нынешние власти, наконец-то поняли, что достижение [size=150]стратегической глубины территории путем включения в состав России ненавидящих ее народов, которым в итоге еще и приходится предоставлять экономические привилегии, оставляя собственный народ в нищете - задача абсолютно иррациональная, а 3000 КР, которыми обладает ныне РА, обнуляют в принципе необходимость в такой глубине). Поэтому в исторической перспективе Ваша вера, несомненно, покоится на песке. Вполне допускаю, что во многом она основывается на окружающей Вас действительности - Вы (и Ваши собрать по перу) инстинктивно переносят на РФ реалии собственной страны (как писал на форуме один здешний радиокомментатор - мы сидим по уши в дерьме, но и Вы тоже, Тем более, что УкрСМИ всех видов настоятельно подчеркивают именно это. УВЕРЯЮ ВАС- ЭТО ОПЯТЬ ЖЕ ПОЛНАЯ ЕРУНДА. Неплохо зная ситуацию на Украине (читая форум 6+ лет и имея богатых фактический/статистический материал для сравнения), я могу с уверенностью утверждать, что нынешняя Украина - ЭТО ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ (экономике/социальной сфере/демографии/соблюдению законности/госадминистрированию)РФ образца 2003-го года (в лучшем случае). Из всех возможных параметров для сравнения Украина опережает России только по уровню детской и общей смертности/скорости депопуляции и эмиграции и уровню государственного и общего госдолга на душу населения и его доходности (может, конечно, что и забыл) - ПО ВСЕМУ ОСТАЛЬНОМУ ОТСТАЕТ, по многим параметрам кратно. Именно поэтому я с очень большим сомнением отношусь к Вашему тезису - он носит, как сейчас модно говорить, экзестенциальный характер, основанный лишь на веровании в ничем не подкрепленную доктрину, НЕ ОСНОВАННУЮ НИ НА ЧЕМ,
Волгарь написав:Говорят, что история учит тому, что она ничему не учит. Это - полная ерунда. Абсолютно большинство событий, которые ожидает нас в будущем, заложено в прошлом - история повторяется. А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом, и трижды возрождалась, причем каждый раз увеличиваясь в размерах/населении/экономической и военной мощи (очень надеюсь, что нынешний этап этого возрождения будет проходить без изменения границ РФ - ее нынешние власти, наконец-то поняли, что достижение
Російська імперія завжди брала кількістю, а не якістю. В першу чергу використовувала людський ресурс, який ніколи не шкодувала (баби ще нарожають). Окуповані народи, свої раби (кріпаки, гулаг), за рахунок яких і будувалися петербурги, біломорканали, завойовувались берліни і казані. В 21-ому столітті баби рожати перестали, але, пощастило, з ціною на нафту. Нічого, крім дешевого ресурсу, запропонувати світу ця частина світу не може, але і він не вічний. В другій половині 80-х сировинна подешевшала, тому і почала розпадатись імперія - її вже нічого не тримало докупи. При демократичному постпутінізмі сибірська сировина відпаде, бо годувати центр їм немає сенсу, про хунтівсько-соціалістичному вони самі запорять все націоналізаціями, тим паче, нафта вже закінчується.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Говорят, что история учит тому, что она ничему не учит. Это - полная ерунда. Абсолютно большинство событий, которые ожидает нас в будущем, заложено в прошлом - история повторяется. А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом, и трижды возрождалась, причем каждый раз увеличиваясь в размерах/населении/экономической и военной мощи (очень надеюсь, что нынешний этап этого возрождения будет проходить без изменения границ РФ - ее нынешние власти, наконец-то поняли, что достижение
Російська імперія завжди брала кількістю, а не якістю. В першу чергу використовувала людський ресурс, який ніколи не шкодувала (баби ще нарожають). Окуповані народи, свої раби (кріпаки, гулаг), за рахунок яких і будувалися петербурги, біломорканали, завойовувались берліни і казані. В 21-ому столітті баби рожати перестали, але, пощастило, з ціною на нафту. Нічого, крім дешевого ресурсу, запропонувати світу ця частина світу не може, але і він не вічний. В другій половині 80-х сировинна подешевшала, тому і почала розпадатись імперія - її вже нічого не тримало докупи. При демократичному постпутінізмі сибірська сировина відпаде, бо годувати центр їм немає сенсу, про хунтівсько-соціалістичному вони самі запорять все націоналізаціями, тим паче, нафта вже закінчується.
Ну, что ж, такая оригинальная точка зрения, не имеющая, правда, никакого отношения ни к прошлому, ни к текущей реальности, тоже, вероятно, имеет право на жизнь. Тем более, что верования в подобные химеры (ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРИТЕ В ТО, ЧТО ПИШИТЕ) вероятно создает для Вас некую комфортную параллельную картину миру, в которой все просто и понятно. Увы, позволю себе всего 1 замечание, которое ее полностью разрушают, и которое, как говорят в математике, НЕОБХОДИМО И ДОСТАТОЧНО показывают, КТО на самом деле движется к краю пропасти. https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/li ... ¤cy= Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.)8 986 488 527.88 Дата розміщення облігацій 29.01.2019 Термін погашення облігацій 01.05.2019-29.01.2020 Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 19.5-18.47 Залучено коштів від розміщення облігацій (доларів США)330 699 618.69 Дата розміщення облігацій 29.01.2019 Термін погашення облігацій 21.02.2019-23.10.2019 Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)6.25-7.25 Как видно из приведенных цифр, Минфин всего за 1 неделю выпустил обязательств на 17,5 млрд. гривен в эквиваленте. Если принять, что весь размер добавленной стоимости, создаваемой за неделю в январе на Украине вряд ли превышает 60 млрд, то выходит, что 30% ее ушло не на инвестиции или потребление, а заморожены в госдолге, и за год только по ним придется выплатить проценты - около 3,5 млрд (с учетом поствыборного скачка курса), а сам долг вместо 17,5 вырастит до 22-х млрд. Если же брать итоги января, то 8/1 на аукционе было занято всего 41 867 146.56 грн, 15/1 - 5 595 372 054.12 грн. и 142 493 281.78 долларов, 22/1 - 9 778 352 733.20 грн. и 108 634 842.46 долларов. Или 24,5 млрд. гривен и 580 млн. долларов - всего за месяц на сумму более 40 млрд. грн. в эквиваленте - едва ли не 1/4 всего размера экономики за месяц! Я бы не стал обращать Ваше внимание на эти досадные мелочи, отвлекающие от приятных дум о грядущем распаде России, если бы не одно НО - объемы и динамика подобных госзаимстований, а так же их сроки и доходность как то странно напоминают мне события 98-го года в одной стране...
Волгарь написав:Я бы не стал обращать Ваше внимание на эти досадные мелочи, отвлекающие от приятных дум о грядущем распаде России, если бы не одно НО - объемы и динамика подобных госзаимстований, а так же их сроки и доходность как то странно напоминают мне события 98-го года в одной стране...
І не треба. За 2018 рік внутрішній держборг зріс на 4,7 млрд гривень, або на 0,6%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Puente написав:Яке відношення має Москва до 1097 року ? І смутні часи з лжедмитріями - це розпад імперії ? От же ж русскіє ... Забагато знають різного про все ...
А вот историю надо знать, причем в ее подлинном варианте. Любечский съезд
Любечский съезд (1097) — съезд русских князей, состоявшийся в городе Любече (на реке Днепр) с целью договориться о прекращении междукняжеских распрей из-за уделов и сплотиться против разорявших Русь половцев. Непосредственной причиной съезда послужила необходимость заключения мира с Олегом Святославичем, против которого Святополк Изяславич и Владимир Мономах боролись с 1094 года.
В 1096—1097 годах Мстислав Владимирович с новгородцами и Вячеслав Владимирович с половцами боролись с Олегом за Муром, Рязань, Суздаль и Ростов,
В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренное население в Новгороде — словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были три брата» Кий» Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде.