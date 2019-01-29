Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:38

Вона розвалиться по любому сценарію постпутінізма - по демократичному, чи хунтовському. Це неминуче, як схід сонця завтра.[

история учит тому, что она ничему не учит

необходимость в такой глубине

мы сидим по уши в дерьме, но и Вы тоже

по уровню детской и общей смертности/скорости депопуляции и эмиграции и уровню государственного и общего госдолга на душу населения и его доходности

/size]Для Вас, видимо, это вопрос веры. Я же, как человек разумный/наблюдательный и очень критично относящийся к словам, доверяю только фактам - на худой конец прогнозам, подкрепленным аналитикой. Говорят, что. Это - полная ерунда. Абсолютно большинство событий, которые ожидает нас в будущем, заложено в прошлом - история повторяется. А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом, и трижды возрождалась, причем каждый раз увеличиваясь в размерах/населении/экономической и военной мощи (очень надеюсь, что нынешний этап этого возрождения будет проходить без изменения границ РФ - ее нынешние власти, наконец-то поняли, что достижение [size=150]стратегической глубины территории путем включения в состав России ненавидящих ее народов, которым в итоге еще и приходится предоставлять экономические привилегии, оставляя собственный народ в нищете - задача абсолютно иррациональная, а 3000 КР, которыми обладает ныне РА, обнуляют в принципе). Поэтому в исторической перспективе Ваша вера, несомненно, покоится на песке.Вполне допускаю, что во многом она основывается на окружающей Вас действительности - Вы (и Ваши собрать по перу) инстинктивно переносят на РФ реалии собственной страны (как писал на форуме один здешний радиокомментатор -, Тем более, что УкрСМИ всех видов настоятельно подчеркивают именно это. УВЕРЯЮ ВАС- ЭТО ОПЯТЬ ЖЕ ПОЛНАЯ ЕРУНДА. Неплохо зная ситуацию на Украине (читая форум 6+ лет и имея богатых фактический/статистический материал для сравнения), я могу с уверенностью утверждать, что нынешняя Украина - ЭТО ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ (экономике/социальной сфере/демографии/соблюдению законности/госадминистрированию)РФ образца 2003-го года (в лучшем случае). Из всех возможных параметров для сравнения Украина опережает России только(может, конечно, что и забыл) - ПО ВСЕМУ ОСТАЛЬНОМУ ОТСТАЕТ, по многим параметрам кратно. Именно поэтому я с очень большим сомнением отношусь к Вашему тезису - он носит, как сейчас модно говорить, экзестенциальный характер, основанный лишь на веровании в ничем не подкрепленную доктрину, НЕ ОСНОВАННУЮ НИ НА ЧЕМ,