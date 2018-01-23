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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 149150151152 Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:46 lapay написав: Волгарь написав: Я бы не стал обращать Ваше внимание на эти досадные мелочи, отвлекающие от приятных дум о грядущем распаде России, если бы не одно НО - объемы и динамика подобных госзаимстований, а так же их сроки и доходность как то странно напоминают мне события 98-го года в одной стране... Я бы не стал обращать Ваше внимание на эти досадные мелочи, отвлекающие от приятных дум о грядущем распаде России, если бы не одно НО - объемы и динамика подобных госзаимстований, а так же их сроки и доходность как то странно напоминают мне события 98-го года в одной стране...

І не треба. За 2018 рік внутрішній держборг зріс на 4,7 млрд гривень, або на 0,6%. І не треба. За 2018 рік внутрішній держборг зріс на 4,7 млрд гривень, або на 0,6%.

Простая арифметика

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик

Дата розміщення облігацій 25.01.2017

Термін погашення облігацій 15.01.2020

Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)15.74

Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.)949 712 014.80

Дата розміщення облігацій 23.01.2018

Термін погашення облігацій 20.01.2021

Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 15.7

Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 196 268 000.00

Термін погашення облігацій 25.04.2018

Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)15.89

Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 1 193 720 390.00

Термін погашення облігацій 25.07.2018

Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)16

Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 924 489 307.50

https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/li ... ¤cy=

Согласитесь, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ДИНАМИКА.

Всего 2 года назад на последней неделе января МИнфин занял всего 900 млн. против нынешних 17,5 млрд, не на год (совокупно), а на 3, и не под 19+, а всего под 15,7, т.е. за три года было необходимо выплатить менее 450 млн. процентов, а долг вырос до 1,1 млрд. Год назад было занято уже 2,3 млрд. (из них 200 млн. на 3 года), по которым за тот же период придется выплатить более 1,3 млрд. процентов, а долг вырастит до 3,5 млрд., ну а в этом году - уже 17,5 млрд, по которым (только по гривневой его части) за три следующих года придется выплатить 6,8 млрд. процентов, а долг вырастит с менее чем 10-ти до 16,7 млрд.! Простая арифметикаСогласитесь, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ДИНАМИКА.Всего 2 года назад на последней неделе января МИнфин занял всего 900 млн. против нынешних 17,5 млрд, не на год (совокупно), а на 3, и не под 19+, а всего под 15,7, т.е. за три года было необходимо выплатить менее 450 млн. процентов, а долг вырос до 1,1 млрд. Год назад было занято уже 2,3 млрд. (из них 200 млн. на 3 года), по которым за тот же период придется выплатить более 1,3 млрд. процентов, а долг вырастит до 3,5 млрд., ну а в этом году - уже 17,5 млрд, по которым (только по гривневой его части) за три следующих года придется выплатить 6,8 млрд. процентов, а долг вырастит с менее чем 10-ти до 16,7 млрд.! Волгарь Повідомлень: 6042 З нами з: 12.10.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:57 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: сего 2 года назад на последней неделе января МИнфин занял всего 900 млн. против нынешних 17,5 млрд, не на год (совокупно), а на 3, и не под 19+, а всего под 15,7, т.е. за три года было необходимо выплатить менее 450 млн. процентов, а долг вырос до 1,1 млрд. Год назад было занято уже 2,3 млрд. (из них 200 млн. на 3 года), по которым за тот же период придется выплатить более 1,3 млрд. процентов, а долг вырастит до 3,5 млрд., ну а в этом году - уже 17,5 млрд, по которым (только по гривневой его части) за три следующих года придется выплатить 6,8 млрд. процентов, а долг вырастит с менее чем 10-ти до 16,7 млрд.! сего 2 года назад на последней неделе января МИнфин занял всего 900 млн. против нынешних 17,5 млрд, не на год (совокупно), а на 3, и не под 19+, а всего под 15,7, т.е. за три года было необходимо выплатить менее 450 млн. процентов, а долг вырос до 1,1 млрд. Год назад было занято уже 2,3 млрд. (из них 200 млн. на 3 года), по которым за тот же период придется выплатить более 1,3 млрд. процентов, а долг вырастит до 3,5 млрд., ну а в этом году - уже 17,5 млрд, по которым (только по гривневой его части) за три следующих года придется выплатить 6,8 млрд. процентов, а долг вырастит с менее чем 10-ти до 16,7 млрд.!

НБУ нейтралізує гривневу масу, тому падає курс і йдуть бакси нерезів. Ці гроші не проїдаються.

Я ж Вам колись казав, про фокус з ОВДП - от він і почав діяти. НБУ нейтралізує гривневу масу, тому падає курс і йдуть бакси нерезів. Ці гроші не проїдаються.Я ж Вам колись казав, про фокус з ОВДП - от він і почав діяти. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6855 З нами з: 01.08.15 Подякував: 846 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:21 Волгарь написав: Puente написав: Яке відношення має Москва до 1097 року ? І смутні часи з лжедмитріями - це розпад імперії ? От же ж русскіє ... Забагато знають різного про все ... Яке відношення має Москва до 1097 року ? І смутні часи з лжедмитріями - це розпад імперії ? От же ж русскіє ... Забагато знають різного про все ...

А вот историю надо знать, причем в ее подлинном варианте.

Любечский съезд

Любечский съезд (1097) — съезд русских князей, состоявшийся в городе Любече (на реке Днепр) с целью договориться о прекращении междукняжеских распрей из-за уделов и сплотиться против разорявших Русь половцев. Непосредственной причиной съезда послужила необходимость заключения мира с Олегом Святославичем, против которого Святополк Изяславич и Владимир Мономах боролись с 1094 года.

В 1096—1097 годах Мстислав Владимирович с новгородцами и Вячеслав Владимирович с половцами боролись с Олегом за Муром, Рязань, Суздаль и Ростов ,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%B7%D0%B4

Более того, за 235 лет до этого.

В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью , как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере , а третий, Трувор, — в Изборске . И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене . Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренное население в Новгороде — словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок ? ». Те же ответили: «Были три брата» Кий» Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде.

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/3693#part_58468 А вот историю надо знать, причем в ее подлинном варианте.Более того, за 235 лет до этого.



И не слова про Москву, что характерно. И не слова про Москву, что характерно. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Sommer Повідомлень: 3343 З нами з: 07.04.17 Подякував: 297 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 149150151152 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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