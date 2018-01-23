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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:46

  lapay написав:
  Волгарь написав:Я бы не стал обращать Ваше внимание на эти досадные мелочи, отвлекающие от приятных дум о грядущем распаде России, если бы не одно НО - объемы и динамика подобных госзаимстований, а так же их сроки и доходность как то странно напоминают мне события 98-го года в одной стране...

І не треба. За 2018 рік внутрішній держборг зріс на 4,7 млрд гривень, або на 0,6%.

Простая арифметика
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
Дата розміщення облігацій 25.01.2017
Термін погашення облігацій 15.01.2020
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)15.74
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.)949 712 014.80
Дата розміщення облігацій 23.01.2018
Термін погашення облігацій 20.01.2021
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 15.7
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 196 268 000.00
Термін погашення облігацій 25.04.2018
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)15.89
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 1 193 720 390.00
Термін погашення облігацій 25.07.2018
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)16
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 924 489 307.50
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/li ... &currency=
Согласитесь, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ДИНАМИКА.
Всего 2 года назад на последней неделе января МИнфин занял всего 900 млн. против нынешних 17,5 млрд, не на год (совокупно), а на 3, и не под 19+, а всего под 15,7, т.е. за три года было необходимо выплатить менее 450 млн. процентов, а долг вырос до 1,1 млрд. Год назад было занято уже 2,3 млрд. (из них 200 млн. на 3 года), по которым за тот же период придется выплатить более 1,3 млрд. процентов, а долг вырастит до 3,5 млрд., ну а в этом году - уже 17,5 млрд, по которым (только по гривневой его части) за три следующих года придется выплатить 6,8 млрд. процентов, а долг вырастит с менее чем 10-ти до 16,7 млрд.!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:57

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:сего 2 года назад на последней неделе января МИнфин занял всего 900 млн. против нынешних 17,5 млрд, не на год (совокупно), а на 3, и не под 19+, а всего под 15,7, т.е. за три года было необходимо выплатить менее 450 млн. процентов, а долг вырос до 1,1 млрд. Год назад было занято уже 2,3 млрд. (из них 200 млн. на 3 года), по которым за тот же период придется выплатить более 1,3 млрд. процентов, а долг вырастит до 3,5 млрд., ну а в этом году - уже 17,5 млрд, по которым (только по гривневой его части) за три следующих года придется выплатить 6,8 млрд. процентов, а долг вырастит с менее чем 10-ти до 16,7 млрд.!

НБУ нейтралізує гривневу масу, тому падає курс і йдуть бакси нерезів. Ці гроші не проїдаються.
Я ж Вам колись казав, про фокус з ОВДП - от він і почав діяти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:21

  Волгарь написав:
  Puente написав:Яке відношення має Москва до 1097 року ? І смутні часи з лжедмитріями - це розпад імперії ? От же ж русскіє ... Забагато знають різного про все ...

А вот историю надо знать, причем в ее подлинном варианте.
Любечский съезд
Любечский съезд (1097) — съезд русских князей, состоявшийся в городе Любече (на реке Днепр) с целью договориться о прекращении междукняжеских распрей из-за уделов и сплотиться против разорявших Русь половцев. Непосредственной причиной съезда послужила необходимость заключения мира с Олегом Святославичем, против которого Святополк Изяславич и Владимир Мономах боролись с 1094 года.

В 1096—1097 годах Мстислав Владимирович с новгородцами и Вячеслав Владимирович с половцами боролись с Олегом за Муром, Рязань, Суздаль и Ростов,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%B7%D0%B4
Более того, за 235 лет до этого.
В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренное население в Новгороде — словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были три брата» Кий» Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде.

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/3693#part_58468


И не слова про Москву, что характерно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:32

  Волгарь написав:А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом

Не древняя русь, а Киевская Русь.
Не надо воровать чужую историю.
И СССР объявлял, что он не является наследником Российской империи.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:09

  pesikot написав:
  Волгарь написав:А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом

Не древняя русь, а Киевская Русь.
Не надо воровать чужую историю.


Это ты россиянину говоришь? Яркому представителю страны, которая умудряется воровать не только историю или технологии, а еще и территории?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:12

  Sommer написав:
  pesikot написав:
  Волгарь написав:А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом

Не древняя русь, а Киевская Русь.
Не надо воровать чужую историю.


Это ты россиянину говоришь? Яркому представителю страны, которая умудряется воровать не только историю или технологии, а еще и территории?

Да, я это ему говорю. Чтобы оно не забыло и не понОсило здесь своим вЯличием
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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  #<1 ... 149150151152
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