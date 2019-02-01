Это ты россиянину говоришь? Яркому представителю страны, которая умудряется воровать не только историю или технологии, а еще и территории?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:09
Это ты россиянину говоришь? Яркому представителю страны, которая умудряется воровать не только историю или технологии, а еще и территории?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:12
Да, я это ему говорю. Чтобы оно не забыло и не понОсило здесь своим вЯличием
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:47
Яркий представитель северо-восточной нации вертухаев, присутствующий здесь под ником волгарь и являющийся на самом деле шайкой ольгинцев, в силу своего возраста "забыл", как его деды и отцы сгноили в сибирских лагерях миллионы людей. Для них это и есть символ символ успеха. И тогда и сейчас.
А на чужестранном форуме они изливают свою желчь и роСС пропаганду. Сказки про свои пукалки рассказывают... Мультики ведь снимать дорого )) В этом и есть вся их успешность.
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:46
Імперські амбіції сусіда
Почитал Волгаря. Гордость просто прошибает. Гиперболоиды, двигателя, ракеты, средства обнаружения....
Смотрю Норвегия. Нет гиперболоидов, ракет.. а фонд благосостояния больше. Зарплата выше, нет сплошного п...ца.
Посмотрел Птушкина. Швеция. Город за полярным кругом. Дороги, поезда, освещение, красотища ...
Добывают руду и нет вокруг апокалипсиса. И за средняя 3,8 койро.
И опять нет ракет и гиперболоидов.
И территорию Японии с китаем не отдают.
Ясно одно, кто-то не понимает что такое хорошо, а что такое плохо.
И почему то мне кажется что это не Швеция с Норвегией.
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