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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:09

  pesikot написав:
  Волгарь написав:А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом

Не древняя русь, а Киевская Русь.
Не надо воровать чужую историю.


Это ты россиянину говоришь? Яркому представителю страны, которая умудряется воровать не только историю или технологии, а еще и территории?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:12

  Sommer написав:
  pesikot написав:
  Волгарь написав:А история учит, что Древняя Русь/Московское государство/Российская империя/СССР распадались за 1156 лет своей истории 4 раза - в 1097-ом/1606-ом/1917-ом/1991-ом

Не древняя русь, а Киевская Русь.
Не надо воровать чужую историю.


Это ты россиянину говоришь? Яркому представителю страны, которая умудряется воровать не только историю или технологии, а еще и территории?

Да, я это ему говорю. Чтобы оно не забыло и не понОсило здесь своим вЯличием
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:47

Яркий представитель северо-восточной нации вертухаев, присутствующий здесь под ником волгарь и являющийся на самом деле шайкой ольгинцев, в силу своего возраста "забыл", как его деды и отцы сгноили в сибирских лагерях миллионы людей. Для них это и есть символ символ успеха. И тогда и сейчас.
А на чужестранном форуме они изливают свою желчь и роСС пропаганду. Сказки про свои пукалки рассказывают... Мультики ведь снимать дорого )) В этом и есть вся их успешность.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:46

Імперські амбіції сусіда

Почитал Волгаря. Гордость просто прошибает. Гиперболоиды, двигателя, ракеты, средства обнаружения....

Смотрю Норвегия. Нет гиперболоидов, ракет.. а фонд благосостояния больше. Зарплата выше, нет сплошного п...ца.

Посмотрел Птушкина. Швеция. Город за полярным кругом. Дороги, поезда, освещение, красотища ...
Добывают руду и нет вокруг апокалипсиса. И за средняя 3,8 койро.

https://youtu.be/xuqJL70LEOY

И опять нет ракет и гиперболоидов.

И территорию Японии с китаем не отдают.

Ясно одно, кто-то не понимает что такое хорошо, а что такое плохо.

И почему то мне кажется что это не Швеция с Норвегией.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:34

  Провидец написав:Смотрю Норвегия. Нет гиперболоидов, ракет..


Не зовсім так...Росія розростається до кордонів за якими їй починають давати п..лєй. За спиною Норвегії - НАТО, тому Россія рівно сидить на попі і не рипається...а якщо країна беззахисна то виходить Абхазія, Придністров'я, Донбас, Крим...тому для України нема альтернативи - тільки вступ в НАТО дозволить спокійно розбудовувати своє життя!
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:31

Москва заявляет о приостановке своего участия в договоре о ракетах средней и меньшей дальности
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:34

"Провокации недели.

1. Российским морякам в Кабо-Верде Подбросили наркотики. 9.5 тонн.
2. Сенатору Арашукову подкинули газ. На 500 млрд. И 2 трупа.
3. Симонян неизвестный плюнул в рожу прямо не светофоре. Остальные не успели.
4. 12-ти росс. легкоатлетам подмешали допинг. В водку." (C)
:lol: :lol: :lol:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:50

Нарыл в коментариях...- росиянцы пишут: "Нету уже возможности даже поддерживать военный психоз вбросами про новые разработки. Что были, все закончились. Даже нафантазировать ничего не получится.Собственно, режим уже близок к информационному банкротству, после которого последуют объявления о победах ака третий рейх 1943-1945" (С).
:mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:13

  V2 написав:Россия просчиталась. "Россия хочет повлиять на украинские выборы. Россия хочет физически или военной силой давить на Украину и посмотреть, что произойдет, смогут ли они получить то, что хотят, используя разные средства. Я думаю, все, чего хочет Россия – вернуть Украину в сферу своего контроля и влияния… Но Россия просчиталась. Украинская национальная идентичность намного сильнее, чем Путин мог себе представить… Атакуя украинский народ, он подтолкнул его к объединению".
https://www.liga.net/politics/articles/ ... -za-minutu
Совершенно верно.
Зображення Альтернативы похоже нет,зная о том чувстве любви какое испытывает народ к Порошенке.
ceba
 
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СБУ предупреждает: вражеская пропаганда может для сайта плохо закончиться

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