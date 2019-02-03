Геолог из высокодуховной
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:51
Никакого фокуса - чистая арифметика. В 17-ом Минфин погасил долгов и процентов на 245 млрд. грн., в 18-ом - на 325, в 19-ом ПЛАНИРУЕТСЯ уже 417 млрд. С учетом того, что все старые долги погашаются за счет новых, а эффективная ставка (процент на процент по гривневым обязательствам составляет 19+ годовых), то заняв 417 млрд., Минфин создаст новы долг на 417*1,19 - 500 млрд, который, придется, по-видимому, с учетом сроков размещения (менее 1 года) большей частью гасить уже в 20-ом. А ведь долговой рынок Украины - НЕ РЕЗИНОВЫЙ. Такая сумма превышает всю денежную базу страны и всю сумму депозитов населения в ее банках.
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:24
Re: Імперські амбіції сусіда
Чиста арихметика повинна, принаймі, враховувати, що є виплати по зовнішним і внутрішнім боргам. ОВДП беруться для виплати внутрнішніх боргів, а їх, цього року, буде не 417 млрд, а 240 млрд.
Доля внутрішніх боргів не збільшується, останні 3 роки. І ставка впаде, після виборів, якщо не переможуть популісти.
А фокус створюють короткострокові ОВДП, як і купують спекулянти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:38
Психологи отмечают, что нарциссизм – это психическое нарушение, которое формируется на фоне детских травм. Такой человек живет двумя полярностями: или я грандиозен, или я ничтожество. Поэтому нарцисс либо очень успешен, либо полный неудачник. Он не может смириться со средним положением.
"Но при этом есть доброкачественный и злокачественный нарциссизм", – отмечает психолог Артем Хмелевский.
Последним движет ущербная потребность быть выше другого. Он признает только вертикальные отношения: или я сверху, или я снизу. Поэтому ему важны не самореализация и достижения, а доминирование, самовозвышение, в том числе и за счет подавления и унижения других.
Как укротить надменного нарцисса, если он направляет свою агрессию на вас? Социальный психолог Вадим Васютинский предлагает использовать принцип ассертивности. Это – поведение в ситуации внешнего давления, когда вы корректно отстаиваете свои интересы, спокойно говорите "нет" тому, что не устраивает, и продолжаете тактично настаивать на своих правах.
"Единственное, к чему восприимчивы люди со злокачественным нарциссизмом – это лесть, похвала", – добавляет Артем Хмелевский. "А самое болезненное, что может быть для них – публичная критика. Особенно, если она конструктивна, обоснована и правдива. Это может нанести воинственному нарциссу моральный удар, от которого он не оправится", - утверждает специалист.
Стараться перехамить кремлевскую пропаганду – бесперспективное дело. Так можно разрядить свои эмоции, но агрессивного нарцисса это не деморализирует. Когда вы пытаетесь превзойти его в наглости, он еще больше убеждается в своей правоте и еще сильнее звереет
Его коллега Хмелевский, в свою очередь, считает, что у путинской России ярко выражены как враждебные нарциссические, так и параноидальные черты. Групповой нарцисс-параноик руководствуется не только шовинизмом, но и патологическим страхом, в основе которого лежит установка, что весь мир хочет его уничтожить. Переубедить в обратном, демонстрируя зеркальную агрессию, не получится – эффект будет противоположным, подчеркивает психолог.
Единственный способ сломить нарциссичного параноика – отделять в его сознании воображение от реальности, неустанно и методично рассказывая ему правду.
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:43
Re: Імперські амбіції сусіда
Телевізор перможе тільки холодильник, а не інший телевізор.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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