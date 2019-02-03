RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:36

Геолог из высокодуховной :mrgreen:

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3124
З нами з: 07.06.12
Подякував: 705 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:51

  lapay написав:
  Волгарь написав:сего 2 года назад на последней неделе января МИнфин занял всего 900 млн. против нынешних 17,5 млрд, не на год (совокупно), а на 3, и не под 19+, а всего под 15,7, т.е. за три года было необходимо выплатить менее 450 млн. процентов, а долг вырос до 1,1 млрд. Год назад было занято уже 2,3 млрд. (из них 200 млн. на 3 года), по которым за тот же период придется выплатить более 1,3 млрд. процентов, а долг вырастит до 3,5 млрд., ну а в этом году - уже 17,5 млрд, по которым (только по гривневой его части) за три следующих года придется выплатить 6,8 млрд. процентов, а долг вырастит с менее чем 10-ти до 16,7 млрд.!

НБУ нейтралізує гривневу масу, тому падає курс і йдуть бакси нерезів. Ці гроші не проїдаються.
Я ж Вам колись казав, про фокус з ОВДП - от він і почав діяти.

Никакого фокуса - чистая арифметика. В 17-ом Минфин погасил долгов и процентов на 245 млрд. грн., в 18-ом - на 325, в 19-ом ПЛАНИРУЕТСЯ уже 417 млрд. С учетом того, что все старые долги погашаются за счет новых, а эффективная ставка (процент на процент по гривневым обязательствам составляет 19+ годовых), то заняв 417 млрд., Минфин создаст новы долг на 417*1,19 - 500 млрд, который, придется, по-видимому, с учетом сроков размещения (менее 1 года) большей частью гасить уже в 20-ом. А ведь долговой рынок Украины - НЕ РЕЗИНОВЫЙ. Такая сумма превышает всю денежную базу страны и всю сумму депозитов населения в ее банках.
Волгарь
 
Повідомлень: 6039
З нами з: 12.10.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:24

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Никакого фокуса - чистая арифметика. В 17-ом Минфин погасил долгов и процентов на 245 млрд. грн., в 18-ом - на 325, в 19-ом ПЛАНИРУЕТСЯ уже 417 млрд. С учетом того, что все старые долги погашаются за счет новых, а эффективная ставка (процент на процент по гривневым обязательствам составляет 19+ годовых), то заняв 417 млрд., Минфин создаст новы долг на 417*1,19 - 500 млрд, который, придется, по-видимому, с учетом сроков размещения (менее 1 года) большей частью гасить уже в 20-ом. А ведь долговой рынок Украины - НЕ РЕЗИНОВЫЙ. Такая сумма превышает всю денежную базу страны и всю сумму депозитов населения в ее банках.

Чиста арихметика повинна, принаймі, враховувати, що є виплати по зовнішним і внутрішнім боргам. ОВДП беруться для виплати внутрнішніх боргів, а їх, цього року, буде не 417 млрд, а 240 млрд.
Доля внутрішніх боргів не збільшується, останні 3 роки. І ставка впаде, після виборів, якщо не переможуть популісти.
А фокус створюють короткострокові ОВДП, як і купують спекулянти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6883
З нами з: 01.08.15
Подякував: 848 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:38

Психологи отмечают, что нарциссизм – это психическое нарушение, которое формируется на фоне детских травм. Такой человек живет двумя полярностями: или я грандиозен, или я ничтожество. Поэтому нарцисс либо очень успешен, либо полный неудачник. Он не может смириться со средним положением.

"Но при этом есть доброкачественный и злокачественный нарциссизм", – отмечает психолог Артем Хмелевский.

Последним движет ущербная потребность быть выше другого. Он признает только вертикальные отношения: или я сверху, или я снизу. Поэтому ему важны не самореализация и достижения, а доминирование, самовозвышение, в том числе и за счет подавления и унижения других.

Как укротить надменного нарцисса, если он направляет свою агрессию на вас? Социальный психолог Вадим Васютинский предлагает использовать принцип ассертивности. Это – поведение в ситуации внешнего давления, когда вы корректно отстаиваете свои интересы, спокойно говорите "нет" тому, что не устраивает, и продолжаете тактично настаивать на своих правах.

"Единственное, к чему восприимчивы люди со злокачественным нарциссизмом – это лесть, похвала", – добавляет Артем Хмелевский. "А самое болезненное, что может быть для них – публичная критика. Особенно, если она конструктивна, обоснована и правдива. Это может нанести воинственному нарциссу моральный удар, от которого он не оправится", - утверждает специалист.

Стараться перехамить кремлевскую пропаганду – бесперспективное дело. Так можно разрядить свои эмоции, но агрессивного нарцисса это не деморализирует. Когда вы пытаетесь превзойти его в наглости, он еще больше убеждается в своей правоте и еще сильнее звереет

Его коллега Хмелевский, в свою очередь, считает, что у путинской России ярко выражены как враждебные нарциссические, так и параноидальные черты. Групповой нарцисс-параноик руководствуется не только шовинизмом, но и патологическим страхом, в основе которого лежит установка, что весь мир хочет его уничтожить. Переубедить в обратном, демонстрируя зеркальную агрессию, не получится – эффект будет противоположным, подчеркивает психолог.

Единственный способ сломить нарциссичного параноика – отделять в его сознании воображение от реальности, неустанно и методично рассказывая ему правду.
V2
4
 
Повідомлень: 5678
З нами з: 03.07.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 150151152153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67197)
04.02.2019 11:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.