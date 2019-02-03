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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 150151152153 Додано: Нед 03 лют, 2019 14:36



Геолог из высокодуховной Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3124 З нами з: 07.06.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 10:51 lapay написав: Волгарь написав: сего 2 года назад на последней неделе января МИнфин занял всего 900 млн. против нынешних 17,5 млрд, не на год (совокупно), а на 3, и не под 19+, а всего под 15,7, т.е. за три года было необходимо выплатить менее 450 млн. процентов, а долг вырос до 1,1 млрд. Год назад было занято уже 2,3 млрд. (из них 200 млн. на 3 года), по которым за тот же период придется выплатить более 1,3 млрд. процентов, а долг вырастит до 3,5 млрд., ну а в этом году - уже 17,5 млрд, по которым (только по гривневой его части) за три следующих года придется выплатить 6,8 млрд. процентов, а долг вырастит с менее чем 10-ти до 16,7 млрд.! сего 2 года назад на последней неделе января МИнфин занял всего 900 млн. против нынешних 17,5 млрд, не на год (совокупно), а на 3, и не под 19+, а всего под 15,7, т.е. за три года было необходимо выплатить менее 450 млн. процентов, а долг вырос до 1,1 млрд. Год назад было занято уже 2,3 млрд. (из них 200 млн. на 3 года), по которым за тот же период придется выплатить более 1,3 млрд. процентов, а долг вырастит до 3,5 млрд., ну а в этом году - уже 17,5 млрд, по которым (только по гривневой его части) за три следующих года придется выплатить 6,8 млрд. процентов, а долг вырастит с менее чем 10-ти до 16,7 млрд.!

НБУ нейтралізує гривневу масу, тому падає курс і йдуть бакси нерезів. Ці гроші не проїдаються.

Я ж Вам колись казав, про фокус з ОВДП - от він і почав діяти. НБУ нейтралізує гривневу масу, тому падає курс і йдуть бакси нерезів. Ці гроші не проїдаються.Я ж Вам колись казав, про фокус з ОВДП - от він і почав діяти.

Никакого фокуса - чистая арифметика. В 17-ом Минфин погасил долгов и процентов на 245 млрд. грн., в 18-ом - на 325, в 19-ом ПЛАНИРУЕТСЯ уже 417 млрд. С учетом того, что все старые долги погашаются за счет новых, а эффективная ставка (процент на процент по гривневым обязательствам составляет 19+ годовых), то заняв 417 млрд., Минфин создаст новы долг на 417*1,19 - 500 млрд, который, придется, по-видимому, с учетом сроков размещения (менее 1 года) большей частью гасить уже в 20-ом. А ведь долговой рынок Украины - НЕ РЕЗИНОВЫЙ. Такая сумма превышает всю денежную базу страны и всю сумму депозитов населения в ее банках. Никакого фокуса - чистая арифметика. В 17-ом Минфин погасил долгов и процентов на 245 млрд. грн., в 18-ом - на 325, в 19-ом ПЛАНИРУЕТСЯ уже 417 млрд. С учетом того, что все старые долги погашаются за счет новых, а эффективная ставка (процент на процент по гривневым обязательствам составляет 19+ годовых), то заняв 417 млрд., Минфин создаст новы долг на 417*1,19 - 500 млрд, который, придется, по-видимому, с учетом сроков размещения (менее 1 года) большей частью гасить уже в 20-ом. А ведь долговой рынок Украины - НЕ РЕЗИНОВЫЙ. Такая сумма превышает всю денежную базу страны и всю сумму депозитов населения в ее банках. Волгарь Повідомлень: 6039 З нами з: 12.10.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 11:24 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: Никакого фокуса - чистая арифметика. В 17-ом Минфин погасил долгов и процентов на 245 млрд. грн., в 18-ом - на 325, в 19-ом ПЛАНИРУЕТСЯ уже 417 млрд. С учетом того, что все старые долги погашаются за счет новых, а эффективная ставка (процент на процент по гривневым обязательствам составляет 19+ годовых), то заняв 417 млрд., Минфин создаст новы долг на 417*1,19 - 500 млрд, который, придется, по-видимому, с учетом сроков размещения (менее 1 года) большей частью гасить уже в 20-ом. А ведь долговой рынок Украины - НЕ РЕЗИНОВЫЙ. Такая сумма превышает всю денежную базу страны и всю сумму депозитов населения в ее банках. Никакого фокуса - чистая арифметика. В 17-ом Минфин погасил долгов и процентов на 245 млрд. грн., в 18-ом - на 325, в 19-ом ПЛАНИРУЕТСЯ уже 417 млрд. С учетом того, что все старые долги погашаются за счет новых, а эффективная ставка (процент на процент по гривневым обязательствам составляет 19+ годовых), то заняв 417 млрд., Минфин создаст новы долг на 417*1,19 - 500 млрд, который, придется, по-видимому, с учетом сроков размещения (менее 1 года) большей частью гасить уже в 20-ом. А ведь долговой рынок Украины - НЕ РЕЗИНОВЫЙ. Такая сумма превышает всю денежную базу страны и всю сумму депозитов населения в ее банках.

Чиста арихметика повинна, принаймі, враховувати, що є виплати по зовнішним і внутрішнім боргам. ОВДП беруться для виплати внутрнішніх боргів, а їх, цього року, буде не 417 млрд, а 240 млрд.

Доля внутрішніх боргів не збільшується, останні 3 роки. І ставка впаде, після виборів, якщо не переможуть популісти.

А фокус створюють короткострокові ОВДП, як і купують спекулянти. Чиста арихметика повинна, принаймі, враховувати, що є виплати по зовнішним і внутрішнім боргам. ОВДП беруться для виплати внутрнішніх боргів, а їх, цього року, буде не 417 млрд, а 240 млрд.Доля внутрішніх боргів не збільшується, останні 3 роки. І ставка впаде, після виборів, якщо не переможуть популісти.А фокус створюють короткострокові ОВДП, як і купують спекулянти. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6883 З нами з: 01.08.15 Подякував: 848 раз. Подякували: 1016 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лют, 2019 11:38 Психологи отмечают, что нарциссизм – это психическое нарушение, которое формируется на фоне детских травм. Такой человек живет двумя полярностями: или я грандиозен, или я ничтожество. Поэтому нарцисс либо очень успешен, либо полный неудачник. Он не может смириться со средним положением.



"Но при этом есть доброкачественный и злокачественный нарциссизм", – отмечает психолог Артем Хмелевский.



Последним движет ущербная потребность быть выше другого. Он признает только вертикальные отношения: или я сверху, или я снизу. Поэтому ему важны не самореализация и достижения, а доминирование, самовозвышение, в том числе и за счет подавления и унижения других.



Как укротить надменного нарцисса, если он направляет свою агрессию на вас? Социальный психолог Вадим Васютинский предлагает использовать принцип ассертивности. Это – поведение в ситуации внешнего давления, когда вы корректно отстаиваете свои интересы, спокойно говорите "нет" тому, что не устраивает, и продолжаете тактично настаивать на своих правах.



"Единственное, к чему восприимчивы люди со злокачественным нарциссизмом – это лесть, похвала", – добавляет Артем Хмелевский. "А самое болезненное, что может быть для них – публичная критика. Особенно, если она конструктивна, обоснована и правдива. Это может нанести воинственному нарциссу моральный удар, от которого он не оправится", - утверждает специалист.



Стараться перехамить кремлевскую пропаганду – бесперспективное дело. Так можно разрядить свои эмоции, но агрессивного нарцисса это не деморализирует. Когда вы пытаетесь превзойти его в наглости, он еще больше убеждается в своей правоте и еще сильнее звереет



Его коллега Хмелевский, в свою очередь, считает, что у путинской России ярко выражены как враждебные нарциссические, так и параноидальные черты. Групповой нарцисс-параноик руководствуется не только шовинизмом, но и патологическим страхом, в основе которого лежит установка, что весь мир хочет его уничтожить. Переубедить в обратном, демонстрируя зеркальную агрессию, не получится – эффект будет противоположным, подчеркивает психолог.



Единственный способ сломить нарциссичного параноика – отделять в его сознании воображение от реальности, неустанно и методично рассказывая ему правду. V2 4 Повідомлень: 5678 З нами з: 03.07.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 866 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 150151152153 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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