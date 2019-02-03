Додано: Пон 04 лют, 2019 11:38

Психологи отмечают, что нарциссизм – это психическое нарушение, которое формируется на фоне детских травм. Такой человек живет двумя полярностями: или я грандиозен, или я ничтожество. Поэтому нарцисс либо очень успешен, либо полный неудачник. Он не может смириться со средним положением.



"Но при этом есть доброкачественный и злокачественный нарциссизм", – отмечает психолог Артем Хмелевский.



Последним движет ущербная потребность быть выше другого. Он признает только вертикальные отношения: или я сверху, или я снизу. Поэтому ему важны не самореализация и достижения, а доминирование, самовозвышение, в том числе и за счет подавления и унижения других.



Как укротить надменного нарцисса, если он направляет свою агрессию на вас? Социальный психолог Вадим Васютинский предлагает использовать принцип ассертивности. Это – поведение в ситуации внешнего давления, когда вы корректно отстаиваете свои интересы, спокойно говорите "нет" тому, что не устраивает, и продолжаете тактично настаивать на своих правах.



"Единственное, к чему восприимчивы люди со злокачественным нарциссизмом – это лесть, похвала", – добавляет Артем Хмелевский. "А самое болезненное, что может быть для них – публичная критика. Особенно, если она конструктивна, обоснована и правдива. Это может нанести воинственному нарциссу моральный удар, от которого он не оправится", - утверждает специалист.



Стараться перехамить кремлевскую пропаганду – бесперспективное дело. Так можно разрядить свои эмоции, но агрессивного нарцисса это не деморализирует. Когда вы пытаетесь превзойти его в наглости, он еще больше убеждается в своей правоте и еще сильнее звереет



Его коллега Хмелевский, в свою очередь, считает, что у путинской России ярко выражены как враждебные нарциссические, так и параноидальные черты. Групповой нарцисс-параноик руководствуется не только шовинизмом, но и патологическим страхом, в основе которого лежит установка, что весь мир хочет его уничтожить. Переубедить в обратном, демонстрируя зеркальную агрессию, не получится – эффект будет противоположным, подчеркивает психолог.



Единственный способ сломить нарциссичного параноика – отделять в его сознании воображение от реальности, неустанно и методично рассказывая ему правду.