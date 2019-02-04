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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лют, 2019 08:35
Провидец Ни Россия ,ни Украина никогда не будут жить как Швеция или Норвегия,как Япония , Китай или Бразилия. Ибо, менталитет, культура, история, географическое положение.
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