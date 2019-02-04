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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 08:35

Провидец Ни Россия ,ни Украина никогда не будут жить как Швеция или Норвегия,как Япония , Китай или Бразилия. Ибо, менталитет, культура, история, географическое положение.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:30

  ceba написав:Провидец Ни Россия ,ни Украина никогда не будут жить как Швеция или Норвегия,как Япония , Китай или Бразилия. Ибо, менталитет, культура, история, географическое положение.


Менталітет шведа відрізняється від японця, а всі живуть краще за росіянина ;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:11

V2 Так как живут японцы я и врагу не пожелаю. В чем японец живет лучше чем ты и я? Пашет с утра до ночи без выходных и отпусков. В сортир ходит по внутреннему распорядку.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:22

ceba
Бідні японці :)
Чому ж не іммігрують на запоребрик?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:44

V2 менталитет. Меня больше интересует,почему украинцы покидают свою страну,бросая её на произвол судьбы. Земля и климат превосходные и не смотря на это иммигрируют. Неужели лучше работать на чужой земле пока своя зарастает бурьяном?
ceba
 
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Подякував: 83 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:46

ceba
Так дайте нам відповідь - ви чому підтримали запоребрик?
V2
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З нами з: 03.07.09
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