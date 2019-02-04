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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лют, 2019 08:35
Провидец Ни Россия ,ни Украина никогда не будут жить как Швеция или Норвегия,как Япония , Китай или Бразилия. Ибо, менталитет, культура, история, географическое положение.
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ceba
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Додано: Вів 05 лют, 2019 09:30
ceba написав:Провидец
Ни Россия ,ни Украина никогда не будут жить как Швеция или Норвегия,как Япония , Китай или Бразилия. Ибо, менталитет, культура, история, географическое положение.
Менталітет шведа відрізняється від японця, а всі живуть краще за росіянина
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V2
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:11
V2 Так как живут японцы я и врагу не пожелаю. В чем японец живет лучше чем ты и я? Пашет с утра до ночи без выходных и отпусков. В сортир ходит по внутреннему распорядку.
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ceba
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:22
ceba
Бідні японці
Чому ж не іммігрують на запоребрик?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:44
V2 менталитет. Меня больше интересует,почему украинцы покидают свою страну,бросая её на произвол судьбы. Земля и климат превосходные и не смотря на это иммигрируют. Неужели лучше работать на чужой земле пока своя зарастает бурьяном?
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ceba
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:46
ceba
Так дайте нам відповідь - ви чому підтримали запоребрик?
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