Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
барабашов написав:родной язык крымчан - татарский. У кацапья - матерный. На Брянщине или Ярославщине естественно родной русский(старорусский). Проблемы индейцев Оклахомы англичан ниипут, отравленные одеяла уже подготовлены?
Простите, но никакого исконного ТАТАРСКОГО языка, как и ТАТАР не существует уже лет 850 - с тех пор, как Темучин (будущий Чингизхан) приказал вырезать всех мужчин МОНГОЛЬСКОГО племени ТАТАРЫ, чей рост превышал расстояние от земли до оси тележного колеса. Есть потомки тюркских азиатских племен (Великой Степи), которых монголы привели за Урал 780 лет назад, и которых ОШИБОЧНО стали называть татарами. Которые в Крыму - точно такие же пришельцы, как и все остальные. Увы, но автохонное население полуострова - ираноязычные скифы и переселенцы 2000-чи летней давности (греки) исчезло/почти исчезло.
V2 написав:Тому, що вони не загарбали нашу територію та не вбивали наших громадян, не займалися піратством в наших водах, не крали та не вивозили заводи, не брехали та не лицемірили. Словом, повна протилежність мокшам!
а чего вы татар приплели? им там нормально живется, доречи - каждый год в Крыму отдыхаю. знаете, как их молитвы вечерние бесят, летом, при открытых окнах? Реально, это им только при русских дозволили. До 2013 такого беспредела не было
"Есть ряд замечаний, связанных с военным космосом. Но здесь надо понимать, что свой вклад внесла и проблема импортозамещения, то есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или вообще прекратили доступ к ним", - сказал Коптев.
А импортозамещение... ну не шмогли.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...