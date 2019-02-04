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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 152153154155 Додано: Вів 05 лют, 2019 11:22 барабашов написав: родной язык крымчан - татарский.

У кацапья - матерный.

На Брянщине или Ярославщине естественно родной русский(старорусский).

Проблемы индейцев Оклахомы англичан ниипут, отравленные одеяла уже подготовлены? родной язык крымчан - татарский.У кацапья - матерный.На Брянщине или Ярославщине естественно родной русский(старорусский).Проблемы индейцев Оклахомы англичан ниипут, отравленные одеяла уже подготовлены?

Простите, но никакого исконного ТАТАРСКОГО языка, как и ТАТАР не существует уже лет 850 - с тех пор, как Темучин (будущий Чингизхан) приказал вырезать всех мужчин МОНГОЛЬСКОГО племени ТАТАРЫ, чей рост превышал расстояние от земли до оси тележного колеса. Есть потомки тюркских азиатских племен (Великой Степи), которых монголы привели за Урал 780 лет назад, и которых ОШИБОЧНО стали называть татарами. Которые в Крыму - точно такие же пришельцы, как и все остальные. Увы, но автохонное население полуострова - ираноязычные скифы и переселенцы 2000-чи летней давности (греки) исчезло/почти исчезло. Простите, но никакого исконного ТАТАРСКОГО языка, как и ТАТАР не существует уже лет 850 - с тех пор, как Темучин (будущий Чингизхан) приказал вырезать всех мужчин МОНГОЛЬСКОГО племени ТАТАРЫ, чей рост превышал расстояние от земли до оси тележного колеса. Есть потомки тюркских азиатских племен (Великой Степи), которых монголы привели за Урал 780 лет назад, и которых ОШИБОЧНО стали называть татарами. Которые в Крыму - точно такие же пришельцы, как и все остальные. Увы, но автохонное население полуострова - ираноязычные скифы и переселенцы 2000-чи летней давности (греки) исчезло/почти исчезло. Волгарь Повідомлень: 6057 З нами з: 12.10.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 11:30 V2 написав: Тому, що вони не загарбали нашу територію та не вбивали наших громадян, не займалися піратством в наших водах, не крали та не вивозили заводи, не брехали та не лицемірили.

Словом, повна протилежність мокшам! Тому, що вони не загарбали нашу територію та не вбивали наших громадян, не займалися піратством в наших водах, не крали та не вивозили заводи, не брехали та не лицемірили.Словом, повна протилежність мокшам!

а чего вы татар приплели? им там нормально живется, доречи - каждый год в Крыму отдыхаю.

знаете, как их молитвы вечерние бесят, летом, при открытых окнах? Реально, это им только при русских дозволили. До 2013 такого беспредела не было а чего вы татар приплели? им там нормально живется, доречи - каждый год в Крыму отдыхаю.знаете, как их молитвы вечерние бесят, летом, при открытых окнах? Реально, это им только при русских дозволили. До 2013 такого беспредела не было sequence Повідомлень: 1752 З нами з: 29.12.15 Подякував: 181 раз. Подякували: 522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 17:52



https://tass.ru/kosmos/6077225

"Есть ряд замечаний, связанных с военным космосом. Но здесь надо понимать, что свой вклад внесла и проблема импортозамещения, то есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или вообще прекратили доступ к ним", - сказал Коптев.



А импортозамещение... ну не шмогли. И к вопросу о непревзойденной науке и техникиА импортозамещение... ну не шмогли. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Sommer Повідомлень: 3355 З нами з: 07.04.17 Подякував: 299 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 152153154155 Форум: Оберіть форум ------------------ Кредити в банках та мікрокредити Кредитні та платіжні картки Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Банки Банкрути Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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