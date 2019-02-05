В московском СИЗО №5 «Водники» практически случайно нашелся пропавший в конце 2018 года гражданин Швейцарии , бывший сотрудник Департамента международных миссий Международного комитета Красного Креста, а ныне пенсионер, 71-летний Джон Гринлинг. Об этом во вторник, 5 февраля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах; эту же информацию подтвердил бывший адвокат иностранца.



По словам источников, Гринлинг был задержан 10 декабря прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево из-за того, что в его багаже нашли наркотики: один грамм гашиша и два грамма марихуаны. Иностранец следовал из Дели на родину. В Швейцарии эти вещества находятся в свободном обороте, а на территорию России иностранец, по его словам, не вступал до тех пор, пока его не привели сотрудники транспортной полиции.



По его словам, за 56 дней у Гринлинга не появился ни один сотрудник полиции, никаких следственных действий с ним не проводилось. 6 марта иностранцу должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза — до этого дня дознание даже не планировало разбираться в этом деле.