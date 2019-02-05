Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
барабашов написав:родной язык крымчан - татарский. У кацапья - матерный. На Брянщине или Ярославщине естественно родной русский(старорусский). Проблемы индейцев Оклахомы англичан ниипут, отравленные одеяла уже подготовлены?
Простите, но никакого исконного ТАТАРСКОГО языка, как и ТАТАР не существует уже лет 850 - с тех пор, как Темучин (будущий Чингизхан) приказал вырезать всех мужчин МОНГОЛЬСКОГО племени ТАТАРЫ, чей рост превышал расстояние от земли до оси тележного колеса. Есть потомки тюркских азиатских племен (Великой Степи), которых монголы привели за Урал 780 лет назад, и которых ОШИБОЧНО стали называть татарами. Которые в Крыму - точно такие же пришельцы, как и все остальные. Увы, но автохонное население полуострова - ираноязычные скифы и переселенцы 2000-чи летней давности (греки) исчезло/почти исчезло.
V2 написав:Тому, що вони не загарбали нашу територію та не вбивали наших громадян, не займалися піратством в наших водах, не крали та не вивозили заводи, не брехали та не лицемірили. Словом, повна протилежність мокшам!
а чего вы татар приплели? им там нормально живется, доречи - каждый год в Крыму отдыхаю. знаете, как их молитвы вечерние бесят, летом, при открытых окнах? Реально, это им только при русских дозволили. До 2013 такого беспредела не было
"Есть ряд замечаний, связанных с военным космосом. Но здесь надо понимать, что свой вклад внесла и проблема импортозамещения, то есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или вообще прекратили доступ к ним", - сказал Коптев.
А импортозамещение... ну не шмогли.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
ceba написав:Провидец Ни Россия ,ни Украина никогда не будут жить как Швеция или Норвегия,как Япония , Китай или Бразилия. Ибо, менталитет, культура, история, географическое положение.
Никогда Северная Корея не будет жить как Южная Корея - "Ибо, менталитет, культура, история, географическое положение"
Никогда Китай образца 1959-го (напомню - несколько десятков? миллионов умерших с голоду) не будет жить как Китай образца 2019-го, ибо менталитет, культура, история, географическое положение. А не нравится 2019-й - можно взять 1999-й (даже 1989-й уже будет показателен).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
В московском СИЗО №5 «Водники» практически случайно нашелся пропавший в конце 2018 года гражданин Швейцарии, бывший сотрудник Департамента международных миссий Международного комитета Красного Креста, а ныне пенсионер, 71-летний Джон Гринлинг. Об этом во вторник, 5 февраля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах; эту же информацию подтвердил бывший адвокат иностранца.
По словам источников, Гринлинг был задержан 10 декабря прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево из-за того, что в его багаже нашли наркотики: один грамм гашиша и два грамма марихуаны. Иностранец следовал из Дели на родину. В Швейцарии эти вещества находятся в свободном обороте, а на территорию России иностранец, по его словам, не вступал до тех пор, пока его не привели сотрудники транспортной полиции.
По его словам, за 56 дней у Гринлинга не появился ни один сотрудник полиции, никаких следственных действий с ним не проводилось. 6 марта иностранцу должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза — до этого дня дознание даже не планировало разбираться в этом деле.
Вот только чтобы компенсировать прохлопанные тонны кокаина нужно эдак пару миллиончиков задержать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...