Мюнхен.
Москва остается главной угрозой безопасности, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. А его немецкий коллега Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность НАТО во времена возвращения конкуренции сверхдержав.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:54
Мюнхен.
Москва остается главной угрозой безопасности, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. А его немецкий коллега Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность НАТО во времена возвращения конкуренции сверхдержав.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 17 лют, 2019 12:27
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:09
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