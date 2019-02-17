Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Мюнхен. Москва остается главной угрозой безопасности, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. А его немецкий коллега Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность НАТО во времена возвращения конкуренции сверхдержав.
Pupsik написав:У России нет будущего, развал этой страны неизбежен, однако, решающий фактор в этом процессе сложно предугадать.
Об этом заявил Виктор Ющенко.
По его словам, Россия слишком слабая для того, чтобы замахиваться на статус империи.
"С таким правлением у России нет будущего", – заверил он.
И, видимо от слабости, предчувствуя грядущий развал. Ракетный комплекс «Авангард» рекомендован к принятию на вооружение
Государственная комиссия выразила удовлетворение результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым блоком и рекомендовала его к принятию на вооружение РВСН, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Запуск выполнялся из позиционного района Домбаровский по полигону Кура (Камчатский край) и был признан полностью успешным. В ходе зачетного полета гиперзвуковой блок достиг скорости в 27 Махов (более 33 тыс. км/ч).
барабашов написав:Всё - осталось теперь с Карякии и Чукотки долбануть по ненависным пендосам - и через 10 минут срать в подьездах никто не будет. И заодно любимый Мадуро будет спать спокойно...Не в Ростове или Барвихе.
Не знаю, как в Днепре, в Нижнем 99% подъездов с домофонами (в новых домах - видео домофонами). Чужой человек туда просто не попадет.