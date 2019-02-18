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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:54

Мюнхен.
Москва остается главной угрозой безопасности, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. А его немецкий коллега Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность НАТО во времена возвращения конкуренции сверхдержав.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:27

Жирный имПЕРЕЦ, экс-зам.пред. Госдуры РФии, автор настольной книги кремлядей "Третья империя", Михаил Юрьев вчера на 60-м году от роду отправился в "рай".

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Уже не сбудется мечта идиота дожить до "освобождения" Украины.
avax
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:09

  avax написав:Жирный имПЕРЕЦ, экс-зам.пред. Госдуры РФии, автор настольной книги кремлядей "Третья империя", Михаил Юрьев

Уже не сбудется мечта идиота дожить до "освобождения" Украины.


Читнув трішки цю писанину... - вони там в Московії реально ..бнуті!
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:01

  avax написав:"Третья империя"


Газпромбанк заморозил счета венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA.Газпромбанк хочет обезопасить себя от попадания под американские санкции против PDVSA. :mrgreen:

https://www.kommersant.ru/doc/3888183?u ... ifr_social
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:44

У России нет будущего, развал этой страны неизбежен, однако, решающий фактор в этом процессе сложно предугадать.

Об этом заявил Виктор Ющенко.

По его словам, Россия слишком слабая для того, чтобы замахиваться на статус империи.

"С таким правлением у России нет будущего", – заверил он.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:51

  Pupsik написав:У России нет будущего, развал этой страны неизбежен, однако, решающий фактор в этом процессе сложно предугадать.

Об этом заявил Виктор Ющенко.

По его словам, Россия слишком слабая для того, чтобы замахиваться на статус империи.

"С таким правлением у России нет будущего", – заверил он.

И, видимо от слабости, предчувствуя грядущий развал.
Ракетный комплекс «Авангард» рекомендован к принятию на вооружение

Государственная комиссия выразила удовлетворение результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым блоком и рекомендовала его к принятию на вооружение РВСН, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Запуск выполнялся из позиционного района Домбаровский по полигону Кура (Камчатский край) и был признан полностью успешным. В ходе зачетного полета гиперзвуковой блок достиг скорости в 27 Махов (более 33 тыс. км/ч).

https://vz.ru/news/2019/2/18/964703.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:22

Re: Імперські амбіції сусіда

Всё - осталось теперь с Карякии и Чукотки долбануть по ненависным пендосам - и через 10 минут срать в подьездах никто не будет.
И заодно любимый Мадуро будет спать спокойно...Не в Ростове или Барвихе.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:35

  барабашов написав:Всё - осталось теперь с Карякии и Чукотки долбануть по ненависным пендосам - и через 10 минут срать в подьездах никто не будет.
И заодно любимый Мадуро будет спать спокойно...Не в Ростове или Барвихе.

Не знаю, как в Днепре, в Нижнем 99% подъездов с домофонами (в новых домах - видео домофонами). Чужой человек туда просто не попадет.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:25

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:в Нижнем


Ви таки відвідали Новгород? ;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:58

Re: Імперські амбіції сусіда

  V2 написав:Ви таки відвідали Новгород?
Бу-га-га.
99%... Почему не 123?
Облажавшимся по полной ботам под ником волгарь стоит перестать упоминать этот городишко.
Подолянин
 
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