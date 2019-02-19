Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
барабашов написав:Всё - осталось теперь с Карякии и Чукотки долбануть по ненависным пендосам - и через 10 минут срать в подьездах никто не будет. И заодно любимый Мадуро будет спать спокойно...Не в Ростове или Барвихе.
Не знаю, как в Днепре, в Нижнем 99% подъездов с домофонами (в новых домах - видео домофонами). Чужой человек туда просто не попадет.
Площадь возле ТЦ с ёлкой вы по фото не идентифицировали, типа ТЦ много, а 99% подъездов на наличие домофона осмотрели.