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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:26

Re: Імперські амбіції сусіда

Волгарь написав:
  барабашов написав:Всё - осталось теперь с Карякии и Чукотки долбануть по ненависным пендосам - и через 10 минут срать в подьездах никто не будет.
И заодно любимый Мадуро будет спать спокойно...Не в Ростове или Барвихе.

Не знаю, как в Днепре, в Нижнем 99% подъездов с домофонами (в новых домах - видео домофонами). Чужой человек туда просто не попадет.
Площадь возле ТЦ с ёлкой вы по фото не идентифицировали, типа ТЦ много, а 99% подъездов на наличие домофона осмотрели.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 08:30

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Полицейское государство и тут облажалось. И это при тотальной фальсификации всех цифр.
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