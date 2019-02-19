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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:26

Re: Імперські амбіції сусіда

Волгарь написав:
  барабашов написав:Всё - осталось теперь с Карякии и Чукотки долбануть по ненависным пендосам - и через 10 минут срать в подьездах никто не будет.
И заодно любимый Мадуро будет спать спокойно...Не в Ростове или Барвихе.

Не знаю, как в Днепре, в Нижнем 99% подъездов с домофонами (в новых домах - видео домофонами). Чужой человек туда просто не попадет.
Площадь возле ТЦ с ёлкой вы по фото не идентифицировали, типа ТЦ много, а 99% подъездов на наличие домофона осмотрели.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 08:30

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Полицейское государство и тут облажалось. И это при тотальной фальсификации всех цифр.
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Министр обороны Новороссии в подземном бункере на фоне карты окружения Киева :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:58

  Faceless написав:
Волгарь написав:
  барабашов написав:Всё - осталось теперь с Карякии и Чукотки долбануть по ненависным пендосам - и через 10 минут срать в подьездах никто не будет.
И заодно любимый Мадуро будет спать спокойно...Не в Ростове или Барвихе.

Не знаю, как в Днепре, в Нижнем 99% подъездов с домофонами (в новых домах - видео домофонами). Чужой человек туда просто не попадет.
Площадь возле ТЦ с ёлкой вы по фото не идентифицировали, типа ТЦ много, а 99% подъездов на наличие домофона осмотрели.

Для всех ЗНАТОКОВ российской истории и географии. В РФ существует 2 областных центра, в названии которых есть слово Новгород (буквально - Новый город). Первый из них существовал в России ВСЕГДА - к моменту прихода Рерика сотоварищи в 862-ом, уже существовали Ростов (ныне Великий), Муром, Изборск, Старая Ладога и Новгород, заложенный в конце 8-го века. Он в итоге и стал первой столицей нового государства, и продолжал играть важную роль (прежде всего торговую) на протяжении еще 750-ти лет, до конца Смутного времени. Однако с переносом торговых путей на Балтику, его значение пало, и сейчас это небольшой 250-ти тысячный областной центр - Новгород Великий.
В 1221-ом внук Юрия Долгорукого, великий князь Владимирский Юрий Всеволодович заложил на волжском берегу, над слиянием Оки и Волги крепость, которую назвал НИЖНИЙ НОВГОРОД. Потихоньку он стал столицей удельного княжества, а в начале 16-го века обзавелся мощной крепостной стеной - Нижегородским Кремлем, полностью восстановленным лишь вначале 21-го века. На историческую арену город вышел в 1611-ом, когда по призыву прасола (торговца скотом) Козьмы Минина общегородской сход начал жертвовать деньги на 2-е ополчение, которое через год освободило Москву от поляков/белоруссов (литвы) и посадило на престол новую династию Романовых.
Расцвет города наступил после окончания нашествия двунадесяти языков, когда в начале 1820-х после пожара торга у Макарьевского монастыря (120 км ниже по Волге), всероссийский торг перенесли на Стрелку - месту слияния Волги и Оки. К середине века в период знаменитой НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ население города ежегодно увеличивалось с 20 до 200 тыс, а объем торгов на ней превышал 250 млн рублей в год - около 200 т золота в эквиваленте или 8,5 млрд. долларов в современных ценах. Тогда же чиновник для особых поручений при губернаторе Мельнков (Печерский) ярко и образно описал город и ярмарку в роман На горах. В то время на территории самой ярмарки располагались тысячи лавок и павильонов, 2 театра, цирк, ипподром,первая в России система общественных туалетов на 500 мест и многое другое. Тогда же в обиход вошло выражение Поедем/побежим (на пароходе) в НИЖНИЙ на ярманку.
А 150 лет назад в семье дочери старшины нижегородского красильного цеха Каширина родился Алексей ПешкОв - будущий великий пролетарский писатель Максим Горький. Время шло, и в 1929-ом произошло 2 важных события - потерявший читателей в Европе этот инженер человеческих душ окончательно вернулся в СССР, а СНК принял решение об образовании Большого Нижнего Новгорода, куда кроме собственно города, раскинувшегося над Волгой и территории ярмарки (закрытой через год) вошли Сормово и десятки подгородних деревень, вокруг которых уже началось строительство гигантов социндустрии - автомобильного/авиационного/машиностроительного (пушечного)/нефтеперегонного/станкостроительного и десятков заводов помельче + коренная реконструкцию предприятий, эвакуированных в 15-ом году из Прибалтики - дизелестроительного/телефонного/завода нормалей.
Через 15 лет заложенная промбаза сыграла решающую роль в победе над Германий - город, где проживало менее 0,4% населения СССР произвел 32 тыс. из 98-ми всех выпущенных в стране танков и САУ (Т-34/60/70, Су-76), 17 из 100 тыс. боевых самолетов (ЛАГГ-3/Ла-5/7), 102 из 180 тыс. орудий (ЗИС-2/3, 85 мм танковая пушка для Т-34-85) - столько же, сколько произвела вся промышленность Рейха за годы войны, 1/10 всех Катюш, 40% радиостанций, огромное количество боеприпасов.
В 1932-ом, в ознаменовании 40-летия литературной деятельности, вождь народов преподнес пролетарскому писателю, скатившемуся до кропания статеек в стиле Если враг не сдается, воистину царский подарок - его именем был, кроме десятков улиц, назван почти полумиллионный город. По воспоминаниям этот шаг не встретил никакого осуждения - 100-тысячное городское ядро старого Нижнего уже было размыто понаехавшими/присоединенными, да и сама жизнь в СССР по меткому выражению Радека была МАКСИМАЛЬНО ГОРЬКОЙ. Видимо тогда же родилась частцшка, неожиданно вновь всплывшая в конце 80-х:
- Яйца вижу только в бане
- С добрым утром, ГОРЬКОВЧАНЕ!
Однако память о старом купеческом НИЖНЕМ среди горожан не умирала - хорошо помню, как под громовое скандирование трибун НижеГОродЦЫ болельщики ГОРЬКОВСКОГО Торпедо гнали команду в атаку лет 40 назад. В обиходной речи многие горьковчане называли свой город НИЖНИМ, как ленинградцы ПИТЕРОМ.
Поэтому, когда в конце 80-х возникла идея о возвращении города исторического названия, оно встретило едва ли не 100% поддержку - так в 1990-ом Горький стал опять Нижним Новгородом. Правда чисто формально - потребовалось еще лет 20, чтобы бывшая столица советского ВПК - грязноватая/хамоватая/полуголодная и полупьяная стала красавцем городом при слиянии двух рек.
Волгарь
 
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Волгарь
Це на екскурсії буклетики роздавали? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:55

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Ракетный комплекс «Авангард» рекомендован к принятию на вооружение

До Вашингтона долетить?
За скільки?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Волгарь написав:Ракетный комплекс «Авангард» рекомендован к принятию на вооружение

До Вашингтона долетить?
За скільки?

От стартовой позиции где-нибудь на Русской/Западно-Сибирской равнине до Вашингтона - около 8 000 км. При скорости 27 Махов (около 8 км/с на такой высоте) - за 16,5 минут. Проблема в том, что средства ПРО, способные сбить боеголовку, летящую с такой скоростью и маневрирующую в полете по квазибаллистической траектории, появятся, видимо, лишь к конце следующего десятилетия.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:21

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:боеголовку, летящую с такой скоростью и маневрирующую в полете по квазибаллистической траектории


Ви ще й мультики полюбляєте ;)
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