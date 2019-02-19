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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:00

Re: Імперські амбіції сусіда

По подсчетам Росстата на первый квартал 2018 года, общий объем задолженности россиян за услуги ЖКХ достигает 1,4 трлн руб.
https://www.kommersant.ru/doc/3862079
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:59

  Волгарь написав:Світ лишився беззахисним перед супостатом пу? :(

Таки да.[/quote]
І які почуття це у Вас викликає?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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