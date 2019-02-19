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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:00

Re: Імперські амбіції сусіда

По подсчетам Росстата на первый квартал 2018 года, общий объем задолженности россиян за услуги ЖКХ достигает 1,4 трлн руб.
https://www.kommersant.ru/doc/3862079
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:59

  Квесторе_поверніться написав:Світ лишився беззахисним перед супостатом пу? :(

Таки да.[/quote]
І які почуття це у Вас викликає... у Волгарів?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:37

Как отмазаться от просроченной поставки

1. Пообещать Китаю поставки С-400.
2. Сказать, что отправили ее в Китай через Ла-Манш.
3. Вдруг внезапно обьявить, что груз залило морской водой, поэтому поставки переносятся.
4. PROFIT!!

Если кто не верит - https://www.rbc.ru/newspaper/2019/02/19/5c6ac1179a7947140458a228
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:44

  Sommer написав:1. Пообещать Китаю поставки С-400.
2. Сказать, что отправили ее в Китай через Ла-Манш.
3. Вдруг внезапно обьявить, что груз залило морской водой, поэтому поставки переносятся.
4. PROFIT!!

Если кто не верит - https://www.rbc.ru/newspaper/2019/02/19/5c6ac1179a7947140458a228

Це може бути деза запущена ФСБ...щоб виправдати зрив виконання контракту.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:16

  Волгарь написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Волгарь написав:Ракетный комплекс «Авангард» рекомендован к принятию на вооружение

До Вашингтона долетить?
За скільки?

От стартовой позиции где-нибудь на Русской/Западно-Сибирской равнине до Вашингтона - около 8 000 км. При скорости 27 Махов (около 8 км/с на такой высоте) - за 16,5 минут. Проблема в том, что средства ПРО, способные сбить боеголовку, летящую с такой скоростью и маневрирующую в полете по квазибаллистической траектории, появятся, видимо, лишь к конце следующего десятилетия.

Так ебоните.
И доллары сразу можно сжечь как сатанинские иконы, и Кырылл округлится килограмм до 140 от благолепия испепеления в радиоактивный пепел педогейской империи, заодно всех этих звёзд ваших так сказать одним куем и в ж***!
Дочерей Лаврова и Пескова в пепел так сказать,в NY , я не забыл упомянуть?
барабашов
 
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