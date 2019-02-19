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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:00
Re: Імперські амбіції сусіда
По подсчетам Росстата на первый квартал 2018 года, общий объем задолженности россиян за услуги ЖКХ достигает 1,4 трлн руб.
Всім процвітання!
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:59
Таки да.[/quote]
І які почуття це у Вас викликає... у Волгарів?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:37
Как отмазаться от просроченной поставки
1. Пообещать Китаю поставки С-400.
2. Сказать, что отправили ее в Китай через Ла-Манш.
3. Вдруг внезапно обьявить, что груз залило морской водой, поэтому поставки переносятся.
4. PROFIT!!
Если кто не верит -
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:44
Це може бути деза запущена ФСБ...щоб виправдати зрив виконання контракту.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:16
Так ебоните.
И доллары сразу можно сжечь как сатанинские иконы, и Кырылл округлится килограмм до 140 от благолепия испепеления в радиоактивный пепел педогейской империи, заодно всех этих звёзд ваших так сказать одним куем и в ж***!
Дочерей Лаврова и Пескова в пепел так сказать,в NY , я не забыл упомянуть?
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