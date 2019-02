Додано: Сер 20 лют, 2019 22:52

Американский министр обороны об авангардAs I went through and looked at the clips of what (Putin) showed on the videos... I saw no change to the Russian military capability and each of these systems that he's talking about that are still years away, I do not see them changing the military balance," AFP cited Mattis as saying.Представитель американского министерства обороныObviously, Russian attempts to develop high-tech weaponry is something we watch closely. To this point, however, we've seen more grandiose claims of success than actual proof," Pahon said.Кремлёвский рупорRT itself noted on December 27 that the “highly classified” glider has not been shown to the public, while the video of the test released by the Russian Defense Ministry “showed only the launch of the carrier vehicle, but not the deployment of the glider, its flight or the moment it hit the target####Американцы не верят; даже раша туда призналась что в связи с «секретностью» только запус несущей ракеты показалиВ двух словах о ситуации холодильник пустой ни овощей свежих ни фруктов; туалет на улице холодно в зад; горячей воды нет вот такая нелегкая жизнь простого россиянина; одна радость в жизни прийти с работы где платят копейки и посмотреть о величии оружия отечества по ящику. Но и тут нае... показали запуск ракеты 60 годов с болванкой чудо оружия ; самого чудо оружия не показали ибо государственная тайна