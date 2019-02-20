Додано: Сер 20 лют, 2019 22:39

Волгарь написав: Квесторе_поверніться написав: Волгарь написав: Ракетный комплекс «Авангард» рекомендован к принятию на вооружение Ракетный комплекс «Авангард» рекомендован к принятию на вооружение

До Вашингтона долетить?

За скільки? До Вашингтона долетить?За скільки?

От стартовой позиции где-нибудь на Русской/Западно-Сибирской равнине до Вашингтона - около 8 000 км. При скорости 27 Махов (около 8 км/с на такой высоте) - за 16,5 минут. Проблема в том, что средства ПРО, способные сбить боеголовку, летящую с такой скоростью и маневрирующую в полете по квазибаллистической траектории, появятся, видимо, лишь к конце следующего десятилетия. От стартовой позиции где-нибудь на Русской/Западно-Сибирской равнине до Вашингтона - около 8 000 км. При скорости 27 Махов (около 8 км/с на такой высоте) - за 16,5 минут. Проблема в том, что средства ПРО, способные сбить боеголовку, летящую с такой скоростью и маневрирующую в полете по квазибаллистической траектории, появятся, видимо, лишь к конце следующего десятилетия.

Традиционно смотрю передачу Дмитрия Киселёва. И главная тема там – радость от появления у России гиперзвуковой ракеты «Авангард». В чём беда нынешних российских СМИ? В том, что почти у всех нет комплексного анализа. О том же «Авангарде» почти у всех есть новость. У государственников новости с придыханием, у либеральных – нейтральные. А что это были за испытания ракеты, какой завод его делает и на каких станках, какие разработки и т.п. – никто не может свести в одну картину. Пришлось самому перелопатить десятки новостей многолетней давности. И вот краткий итог про недавний запуск «Авангарда» (РС-26). На телевизионную картинку на днях запускали не «Авангард», а советскую ракету УР-100Н УТТХ (SS-19 по терминологии НАТО). Разработка ракеты – 1960-е, при Королёве. Обычная старая МБР. В СССР наклепали их 350 штук. Предполагается, что эта ракета и выносит «Авангард». А что там под обтекателем было на телевизионную картинку - «Авангард» или просто болванка - одним военным известно. Испытаний самого «Авангарда» так и не было.Придыхание про «27 махов» - это почти у всех МБР такая скорость. Сила этого «Авангарда» вовсе не «махи», а то, что он может (после его выведения МБР) маневрировать на большой скорости. И это не позволяет ПРО прицельно бить по нему. 30-50 американских ракет нужно, чтобы в теории поразить такую цель. Но это в теории. Повторю, реального испытания самого «Авангарда» нет. Клепает (в теории) «Авангард» Воткинский машзавод. Его производительность – 2-4 ракеты в год. Кстати, работает завод на станках НАТО (Германии и Чехии, также шведы и австрийцы поставляли станки и их инженеры учили воткинцев). Более того, станки для МИТ (головного предприятия Воткинского машзавода) поставляет даже компании из США Ametek и Keysight Technologies Inc. Два полка «Авангардов» хотят развернуть к 2027 году.