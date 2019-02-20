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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:00
Re: Імперські амбіції сусіда
По подсчетам Росстата на первый квартал 2018 года, общий объем задолженности россиян за услуги ЖКХ достигает 1,4 трлн руб.
Всім процвітання!
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:59
Таки да.[/quote]
І які почуття це у Вас викликає... у Волгарів?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:37
Как отмазаться от просроченной поставки
1. Пообещать Китаю поставки С-400.
2. Сказать, что отправили ее в Китай через Ла-Манш.
3. Вдруг внезапно обьявить, что груз залило морской водой, поэтому поставки переносятся.
4. PROFIT!!
Если кто не верит -
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:44
Це може бути деза запущена ФСБ...щоб виправдати зрив виконання контракту.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:16
Так ебоните.
И доллары сразу можно сжечь как сатанинские иконы, и Кырылл округлится килограмм до 140 от благолепия испепеления в радиоактивный пепел педогейской империи, заодно всех этих звёзд ваших так сказать одним куем и в ж***!
Дочерей Лаврова и Пескова в пепел так сказать,в NY , я не забыл упомянуть?
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:54
Я як раз про цей варiант.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:39
Традиционно смотрю передачу Дмитрия Киселёва. И главная тема там – радость от появления у России гиперзвуковой ракеты «Авангард». В чём беда нынешних российских СМИ? В том, что почти у всех нет комплексного анализа. О том же «Авангарде» почти у всех есть новость. У государственников новости с придыханием, у либеральных – нейтральные. А что это были за испытания ракеты, какой завод его делает и на каких станках, какие разработки и т.п. – никто не может свести в одну картину. Пришлось самому перелопатить десятки новостей многолетней давности. И вот краткий итог про недавний запуск «Авангарда» (РС-26). На телевизионную картинку на днях запускали не «Авангард», а советскую ракету УР-100Н УТТХ (SS-19 по терминологии НАТО). Разработка ракеты – 1960-е, при Королёве. Обычная старая МБР. В СССР наклепали их 350 штук. Предполагается, что эта ракета и выносит «Авангард». А что там под обтекателем было на телевизионную картинку - «Авангард» или просто болванка - одним военным известно. Испытаний самого «Авангарда» так и не было.
Придыхание про «27 махов» - это почти у всех МБР такая скорость. Сила этого «Авангарда» вовсе не «махи», а то, что он может (после его выведения МБР) маневрировать на большой скорости. И это не позволяет ПРО прицельно бить по нему. 30-50 американских ракет нужно, чтобы в теории поразить такую цель. Но это в теории. Повторю, реального испытания самого «Авангарда» нет. Клепает (в теории) «Авангард» Воткинский машзавод. Его производительность – 2-4 ракеты в год. Кстати, работает завод на станках НАТО (Германии и Чехии, также шведы и австрийцы поставляли станки и их инженеры учили воткинцев). Более того, станки для МИТ (головного предприятия Воткинского машзавода) поставляет даже компании из США Ametek и Keysight Technologies Inc. Два полка «Авангардов» хотят развернуть к 2027 году.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:41
Пришлось самому перелопатить десятки новостей многолетней давности. И вот краткий итог про недавний запуск «Авангарда» (РС-26). На телевизионную картинку на днях запускали не «Авангард», а советскую ракету УР-100Н УТТХ (SS-19 по терминологии НАТО). Разработка ракеты – 1960-е, при Королёве. Обычная старая МБР. В СССР наклепали их 350 штук. Предполагается, что эта ракета и выносит «Авангард». А что там под обтекателем было на телевизионную картинку - «Авангард» или просто болванка - одним военным известно. Испытаний самого «Авангарда» так и не было.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:52
Американский министр обороны об авангард
As I went through and looked at the clips of what (Putin) showed on the videos... I saw no change to the Russian military capability and each of these systems that he's talking about that are still years away, I do not see them changing the military balance," AFP cited Mattis as saying.
Представитель американского министерства обороны
Obviously, Russian attempts to develop high-tech weaponry is something we watch closely. To this point, however, we've seen more grandiose claims of success than actual proof," Pahon said.
Кремлёвский рупор
RT itself noted on December 27 that the “highly classified” glider has not been shown to the public, while the video of the test released by the Russian Defense Ministry “showed only the launch of the carrier vehicle, but not the deployment of the glider, its flight or the moment it hit the target
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Американцы не верят; даже раша туда призналась что в связи с «секретностью» только запус несущей ракеты показали
В двух словах о ситуации холодильник пустой ни овощей свежих ни фруктов; туалет на улице холодно в зад; горячей воды нет вот такая нелегкая жизнь простого россиянина; одна радость в жизни прийти с работы где платят копейки и посмотреть о величии оружия отечества по ящику. Но и тут нае... показали запуск ракеты 60 годов с болванкой чудо оружия ; самого чудо оружия не показали ибо государственная тайна
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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