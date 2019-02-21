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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 156157158159 Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:59 Для знатоков баллистики и аэродинамики всех мастей - чем Авангард принципиально отличается от всех существующих в мире систем вооружений или немного о мультфильмах.

90% всех стратегических вооружений в современном мире - это МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) с ядерными боеголовками. В сущности, это 2-3-х ступенчатый РН с ЖРД или ТРД оснащенный боеголовкой с ядерной начинкой. Задача РН, взлетев над землей на 180-200 км (за пределы атмосферы), отделить боеголовку над континентом противника, которая далее, все ускоряясь, пойдет вниз к цели ПО ЗАКОНАМ БАЛЛИСТИКИ, достигая в соприкосновения с поверхностью скорости в 6-7 км/с. Траектория этого движения поддается точному расчету в любой момент времени, но современные зарубежные средства ПРО все равно пока не способны поразить боеголовку МБР - слишком велика скорость. Единственно средство, теоретически пригодное для этого - российская система А-35 Амур (существующая) или А-235 Нудель (поступающая на вооружение) представляющая собой РН, оснащенный ядерной же боеголовкой, которая взрываясь способна уничтожить или повредить все потенциальные цели в радиусе десятков км - видимо, риск загрязнения атмосферы высокообогащенным ураном/плутонием считается меньшим, чем поражение ядерной боеголовкой защищаемого мегаполиса.

Главное отличие Авангарда как раз заключается в том, что в этом случае РН (даже старый) выводит на цель бОЕВОЙ БЛОК (глайдер), оснащенный двигателем и рулями. Который идет вниз по аэро/квазибаллистической траектории, отклоняясь от возможной расчетной на сотни километров. Рассчитать его траекторию НЕВОЗМОЖНО, поэтому уничтожить такое оружие не представляется возможным даже теоретически (если только в ближайшие лет 30 не появиться импульсное оружие, способное стрелять плазменными пучкам). Прототипом такого глайдера явился, видимо, космический истребитель, созданный в СССР еще 35 лет назад, успешно испытанный, но не принятый на вооружение.

Почти год назад подполковник объявил о грядущем появлении в РФ пяти абсолютно новых видов вооружений, и теперь уже можно подвести некоторые итоги.

Кинжал - гиперзвуковая (летящая со скоростью до 10 махов) КР. Для ее разгона используется МИГ-31 (в перспективе Ту-22М3), несущийся со скоростью 600-800 м/с. Принят на боевое дежурство, совершено около 400-от полетов.

Авангард - встает на боевое дежурство в 3-ем квартале 19-го.

Посейдон - суперторпеда, которая, отделившись от носителя- АПЛ, идет к цели, которой в свою очередь является целый континент, со скоростью 100 узлов в час на глубине до 1 км. Оснащен малогабаритной ЯСУ и боевой частью, мощностью около 100 Мт (эквивалентно 10-ти супербоеголовкам МБР Воеводы или 200-500-ам обычной МБР). В результате применения радиоактивное загрязнение накрывает площадь в 300х1500 км, а цунами высотой до 30 м проникает вглубь континента на 300 км. Типичное оружие первого удара. Проходит испытание

Пересвет -комплекс терраватных лазеров, предназначенных для ослепления электронно-оптических средств (спутников/систем наведения боевых блоков МБР и КР). Несет боевое дежурство.

Буревестник . Самое фантастическое из заявленных видов оружия. КР, оснащенная ЯРД. Тепловая мощность реактора не превышает 1 МВТ, объем - около 1 м3. Очевидно, теплоноситель - жидкий металл, рабочее тело - атмосферный воздух. Радиус действия - не ограничен. С 90-то % вероятностью ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ (поскольку противоречит многим физическим принципам), а если создан, то представляет собой величайшее техническое достижение за последние лет 40.

На повестке дня Циркон - гиперзвуковая корабельная ракета, летящая со скоростью в 10 Махов на 1000 км, и еще несколько подобных игрушек - актуальных тем для анимационных фильмов самого ближайшего времени.

Все это, как ни странно, создано, по меткому выражению одного загорелого президента на протяжении последних 10-ти лет в отсталой региональной державе, экономика которой разорвана в клочья

Как говорится, эту бы энергию (труд/мозги/капитал), да в мирных целях...

К сожалению, НЕ МЫ ПЕРВЫЕ НАЧАЛИ. Помнится, в 2007-ом, когда на Мюнхенской конференции по безопасности нынешний 2-ой/4-ый президент РФ робко убеждал ПАРТНЕРОВ в том, что не надо двигаться к границам РФ, незабвенный БЕН писал в своем блоге, что за истекший год ВВС РФ пополнились 1 (ОДНИМ)боевым самолетом...Эх, если бы политики всего мира умели слушать, а главное слышать не только себя. Волгарь Повідомлень: 6149 З нами з: 12.10.12 Подякував: 20 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:35 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: 90% всех стратегических вооружений в современном мире - это МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) с ядерными боеголовками. 90% всех стратегических вооружений в современном мире - это МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) с ядерными боеголовками.

Носители носителями. Что там у РФ с производством боеголовок? Производство оружейного урана и плутония вроде как уже все закрыто.



Ну и весь ваш пост, про все эти суперракеты, суперторпеды, нацеленные на уничтожение целых континентов - ярко демонстрирует, что РФ - милитаристское государство, угрожающее войной и представляющее опасность для всего мира. Ничем не отличается от всяких полоумных террористов Носители носителями. Что там у РФ с производством боеголовок? Производство оружейного урана и плутония вроде как уже все закрыто.Ну и весь ваш пост, про все эти суперракеты, суперторпеды, нацеленные на уничтожение целых континентов - ярко демонстрирует, что РФ - милитаристское государство, угрожающее войной и представляющее опасность для всего мира. Ничем не отличается от всяких полоумных террористов Faceless

Модератор Повідомлень: 23674 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1106 раз. Подякували: 5477 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 156157158159 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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