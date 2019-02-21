Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:59

Для знатоков баллистики и аэродинамики всех мастей - чем Авангард принципиально отличается от всех существующих в мире систем вооружений или немного о мультфильмах.

90% всех стратегических вооружений в современном мире - это МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) с ядерными боеголовками. В сущности, это 2-3-х ступенчатый РН с ЖРД или ТРД оснащенный боеголовкой с ядерной начинкой. Задача РН, взлетев над землей на 180-200 км (за пределы атмосферы), отделить боеголовку над континентом противника, которая далее, все ускоряясь, пойдет вниз к цели ПО ЗАКОНАМ БАЛЛИСТИКИ, достигая в соприкосновения с поверхностью скорости в 6-7 км/с. Траектория этого движения поддается точному расчету в любой момент времени, но современные зарубежные средства ПРО все равно пока не способны поразить боеголовку МБР - слишком велика скорость. Единственно средство, теоретически пригодное для этого - российская система А-35 Амур (существующая) или А-235 Нудель (поступающая на вооружение) представляющая собой РН, оснащенный ядерной же боеголовкой, которая взрываясь способна уничтожить или повредить все потенциальные цели в радиусе десятков км - видимо, риск загрязнения атмосферы высокообогащенным ураном/плутонием считается меньшим, чем поражение ядерной боеголовкой защищаемого мегаполиса.

Главное отличие Авангарда как раз заключается в том, что в этом случае РН (даже старый) выводит на цель бОЕВОЙ БЛОК (глайдер), оснащенный двигателем и рулями. Который идет вниз по аэро/квазибаллистической траектории, отклоняясь от возможной расчетной на сотни километров. Рассчитать его траекторию НЕВОЗМОЖНО, поэтому уничтожить такое оружие не представляется возможным даже теоретически (если только в ближайшие лет 30 не появиться импульсное оружие, способное стрелять плазменными пучкам). Прототипом такого глайдера явился, видимо, космический истребитель, созданный в СССР еще 35 лет назад, успешно испытанный, но не принятый на вооружение.

Почти год назад подполковник объявил о грядущем появлении в РФ пяти абсолютно новых видов вооружений, и теперь уже можно подвести некоторые итоги.

Кинжал - гиперзвуковая (летящая со скоростью до 10 махов) КР. Для ее разгона используется МИГ-31 (в перспективе Ту-22М3), несущийся со скоростью 600-800 м/с. Принят на боевое дежурство, совершено около 400-от полетов.

Авангард - встает на боевое дежурство в 3-ем квартале 19-го.

Посейдон - суперторпеда, которая, отделившись от носителя- АПЛ, идет к цели, которой в свою очередь является целый континент, со скоростью 100 узлов в час на глубине до 1 км. Оснащен малогабаритной ЯСУ и боевой частью, мощностью около 100 Мт (эквивалентно 10-ти супербоеголовкам МБР Воеводы или 200-500-ам обычной МБР). В результате применения радиоактивное загрязнение накрывает площадь в 300х1500 км, а цунами высотой до 30 м проникает вглубь континента на 300 км. Типичное оружие первого удара. Проходит испытание

Пересвет -комплекс терраватных лазеров, предназначенных для ослепления электронно-оптических средств (спутников/систем наведения боевых блоков МБР и КР). Несет боевое дежурство.

Буревестник . Самое фантастическое из заявленных видов оружия. КР, оснащенная ЯРД. Тепловая мощность реактора не превышает 1 МВТ, объем - около 1 м3. Очевидно, теплоноситель - жидкий металл, рабочее тело - атмосферный воздух. Радиус действия - не ограничен. С 90-то % вероятностью ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ (поскольку противоречит многим физическим принципам), а если создан, то представляет собой величайшее техническое достижение за последние лет 40.

На повестке дня Циркон - гиперзвуковая корабельная ракета, летящая со скоростью в 10 Махов на 1000 км, и еще несколько подобных игрушек - актуальных тем для анимационных фильмов самого ближайшего времени.

Все это, как ни странно, создано, по меткому выражению одного загорелого президента на протяжении последних 10-ти лет в отсталой региональной державе, экономика которой разорвана в клочья

Как говорится, эту бы энергию (труд/мозги/капитал), да в мирных целях...

К сожалению, НЕ МЫ ПЕРВЫЕ НАЧАЛИ. Помнится, в 2007-ом, когда на Мюнхенской конференции по безопасности нынешний 2-ой/4-ый президент РФ робко убеждал ПАРТНЕРОВ в том, что не надо двигаться к границам РФ, незабвенный БЕН писал в своем блоге, что за истекший год ВВС РФ пополнились 1 (ОДНИМ)боевым самолетом...Эх, если бы политики всего мира умели слушать, а главное слышать не только себя.