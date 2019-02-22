Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Для знатоков баллистики и аэродинамики всех мастей - чем Авангард принципиально отличается от всех существующих в мире систем вооружений или немного о мультфильмах. 90% всех стратегических вооружений в современном мире - это МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) с ядерными боеголовками. В сущности, это 2-3-х ступенчатый РН с ЖРД или ТРД оснащенный боеголовкой с ядерной начинкой. Задача РН, взлетев над землей на 180-200 км (за пределы атмосферы), отделить боеголовку над континентом противника, которая далее, все ускоряясь, пойдет вниз к цели ПО ЗАКОНАМ БАЛЛИСТИКИ, достигая в соприкосновения с поверхностью скорости в 6-7 км/с. Траектория этого движения поддается точному расчету в любой момент времени, но современные зарубежные средства ПРО все равно пока не способны поразить боеголовку МБР - слишком велика скорость. Единственно средство, теоретически пригодное для этого - российская система А-35 Амур (существующая) или А-235 Нудель (поступающая на вооружение) представляющая собой РН, оснащенный ядерной же боеголовкой, которая взрываясь способна уничтожить или повредить все потенциальные цели в радиусе десятков км - видимо, риск загрязнения атмосферы высокообогащенным ураном/плутонием считается меньшим, чем поражение ядерной боеголовкой защищаемого мегаполиса. Главное отличие Авангарда как раз заключается в том, что в этом случае РН (даже старый) выводит на цель бОЕВОЙ БЛОК (глайдер), оснащенный двигателем и рулями. Который идет вниз по аэро/квазибаллистической траектории, отклоняясь от возможной расчетной на сотни километров. Рассчитать его траекторию НЕВОЗМОЖНО, поэтому уничтожить такое оружие не представляется возможным даже теоретически (если только в ближайшие лет 30 не появиться импульсное оружие, способное стрелять плазменными пучкам). Прототипом такого глайдера явился, видимо, космический истребитель, созданный в СССР еще 35 лет назад, успешно испытанный, но не принятый на вооружение. Почти год назад подполковник объявил о грядущем появлении в РФ пяти абсолютно новых видов вооружений, и теперь уже можно подвести некоторые итоги. Кинжал - гиперзвуковая (летящая со скоростью до 10 махов) КР. Для ее разгона используется МИГ-31 (в перспективе Ту-22М3), несущийся со скоростью 600-800 м/с. Принят на боевое дежурство, совершено около 400-от полетов. Авангард - встает на боевое дежурство в 3-ем квартале 19-го. Посейдон - суперторпеда, которая, отделившись от носителя- АПЛ, идет к цели, которой в свою очередь является целый континент, со скоростью 100 узлов в час на глубине до 1 км. Оснащен малогабаритной ЯСУ и боевой частью, мощностью около 100 Мт (эквивалентно 10-ти супербоеголовкам МБР Воеводы или 200-500-ам обычной МБР). В результате применения радиоактивное загрязнение накрывает площадь в 300х1500 км, а цунами высотой до 30 м проникает вглубь континента на 300 км. Типичное оружие первого удара. Проходит испытание Пересвет -комплекс терраватных лазеров, предназначенных для ослепления электронно-оптических средств (спутников/систем наведения боевых блоков МБР и КР). Несет боевое дежурство. Буревестник. Самое фантастическое из заявленных видов оружия. КР, оснащенная ЯРД. Тепловая мощность реактора не превышает 1 МВТ, объем - около 1 м3. Очевидно, теплоноситель - жидкий металл, рабочее тело - атмосферный воздух. Радиус действия - не ограничен. С 90-то % вероятностью ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ (поскольку противоречит многим физическим принципам), а если создан, то представляет собой величайшее техническое достижение за последние лет 40. На повестке дня Циркон - гиперзвуковая корабельная ракета, летящая со скоростью в 10 Махов на 1000 км, и еще несколько подобных игрушек - актуальных тем для анимационных фильмов самого ближайшего времени. Все это, как ни странно, создано, по меткому выражению одного загорелого президента на протяжении последних 10-ти лет в отсталой региональной державе, экономика которой разорвана в клочья Как говорится, эту бы энергию (труд/мозги/капитал), да в мирных целях... К сожалению, НЕ МЫ ПЕРВЫЕ НАЧАЛИ. Помнится, в 2007-ом, когда на Мюнхенской конференции по безопасности нынешний 2-ой/4-ый президент РФ робко убеждал ПАРТНЕРОВ в том, что не надо двигаться к границам РФ, незабвенный БЕН писал в своем блоге, что за истекший год ВВС РФ пополнились 1 (ОДНИМ)боевым самолетом...Эх, если бы политики всего мира умели слушать, а главное слышать не только себя.
Волгарь написав:90% всех стратегических вооружений в современном мире - это МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) с ядерными боеголовками.
Носители носителями. Что там у РФ с производством боеголовок? Производство оружейного урана и плутония вроде как уже все закрыто.
Ну и весь ваш пост, про все эти суперракеты, суперторпеды, нацеленные на уничтожение целых континентов - ярко демонстрирует, что РФ - милитаристское государство, угрожающее войной и представляющее опасность для всего мира. Ничем не отличается от всяких полоумных террористов
Волгарь написав:К сожалению, НЕ МЫ ПЕРВЫЕ НАЧАЛИ. Помнится, в 2007-ом, когда на Мюнхенской конференции по безопасности нынешний 2-ой/4-ый президент РФ робко убеждал ПАРТНЕРОВ в том, что не надо двигаться к границам РФ, незабвенный БЕН писал в своем блоге, что за истекший год ВВС РФ пополнились 1 (ОДНИМ)боевым самолетом...
Робко убеждал ? Волгарь, снимите корону вЯличия. В открытую на той конференции Путин сделал словесное наступление на западные страны. В том числе сказав, что энергоресурсы - это тоже оружие против Запада, имея в виду высокие цены на энергоресурсы. Так что, вы первые начали. Его услышали на Западе и хорошо услышали. По чём там нынче нефть торгуется, не подскажите ? а развитие электромобилей ? А про капитализации ГазПрома в триллион долларов и вовсе вспоминать не хочется Ну а про оружие, просто забавно. СС-300 и СС-400 в Сирии просто не замечали ни атак древних томагавков, ни ударов современных ракет со стороны Израиля.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Волгарь написав:Для всех ЗНАТОКОВ российской истории и географии. В РФ существует 2 областных центра, в названии которых есть слово Новгород (буквально - Новый город).
Надо отметить, что эта шайка ботов пользуется отличным софтом для генерации текстов. волгари могли бы вместо 3-х копеек за пост диссертации генерировать за дорого... Программе ведь все равно. Но иногда этот софт дает смешные сбои. И тогда видно, чьи уши торчат по ту сторону.
Одного не могу понять, зачем дискутировать с роСС ботами? Ради спорт интереса победить их ИИ? ))