Додано: Суб 23 лют, 2019 15:11
Миграционный приток в Россию из других стран в прошлом году снизился до минимума — 124,9 тыс. человек, следует из данных Росстата. По сравнению с 2017 годом миграционный прирост сократился на 41%, или 87 тыс. человек.
В результате миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль, и численность населения России сократилась на 93,5 тыс. человек.
Количество прибывших в Россию в 2018 году уменьшилось на 4%, до 565,7 тыс. человек;
Количество выбывших увеличилось на 17%, до 440,8 тыс. человек.
Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья (с учетом приезжих из Северной Кореи !) принял отрицательное значение (минус 4199 человек).
Новым лидером среди стран-доноров впервые стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек. Каждый четвертый легальный иммигрант в 2018 году прибывал в Россию из Таджикистана.
На втором месте — Казахстан (+26,5 тыс. человек).
Только на третьем месте — Украина (+14,8 тыс.). Приток из республики сократился по сравнению с 2017 годом более чем в три раза. Сокращение миграционного притока с Украины связано с исчерпанием потока вынужденных мигрантов из юго-восточных районов страны.
По количеству мигрантов, находящихся в России, по-прежнему лидирует Узбекистан. По данным МВД, в 2018 году было поставлено на миграционный учет 4,5 млн граждан Узбекистана, а снято с учета — 3,25 млн (сальдо — 1,25 млн человек). На втором месте — граждане Таджикистана: поставлено на учет 2,33 млн человек, снято с учета — 1,53 млн (сальдо — почти 800 тыс. человек). Из Украины, по данным ФМС РФ, количество трудовых мигрантов, находящихся в России составляет всего лишь 130 тыс. человек.
Слава Україні! /читаю усіх/