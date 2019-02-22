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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 157158159160 Додано: Суб 23 лют, 2019 15:03 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: К сожалению, НЕ МЫ ПЕРВЫЕ НАЧАЛИ. Помнится, в 2007-ом, когда на Мюнхенской конференции по безопасности нынешний 2-ой/4-ый президент РФ робко убеждал ПАРТНЕРОВ в том, что не надо двигаться к границам РФ,..Эх, если бы политики всего мира умели слушать, а главное слышать не только себя.



То что перечислили большей частью что б нападать, а не защищать границы.

И судя по риторике лидера да и в основной массе населения как раз первыми и можете сами начать. То что перечислили большей частью что б нападать, а не защищать границы.И судя по риторике лидера да и в основной массе населения как раз первыми и можете сами начать. Aps

Повідомлень: 2510 З нами з: 24.06.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 15:11 Миграционный приток в Россию из других стран в прошлом году снизился до минимума — 124,9 тыс. человек, следует из данных Росстата. По сравнению с 2017 годом миграционный прирост сократился на 41%, или 87 тыс. человек.

В результате миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль, и численность населения России сократилась на 93,5 тыс. человек.

Количество прибывших в Россию в 2018 году уменьшилось на 4%, до 565,7 тыс. человек;

Количество выбывших увеличилось на 17%, до 440,8 тыс. человек.

Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья (с учетом приезжих из Северной Кореи !) принял отрицательное значение (минус 4199 человек).

Новым лидером среди стран-доноров впервые стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек. Каждый четвертый легальный иммигрант в 2018 году прибывал в Россию из Таджикистана.

На втором месте — Казахстан (+26,5 тыс. человек).

Только на третьем месте — Украина (+14,8 тыс.). Приток из республики сократился по сравнению с 2017 годом более чем в три раза. Сокращение миграционного притока с Украины связано с исчерпанием потока вынужденных мигрантов из юго-восточных районов страны.

По количеству мигрантов, находящихся в России, по-прежнему лидирует Узбекистан. По данным МВД, в 2018 году было поставлено на миграционный учет 4,5 млн граждан Узбекистана, а снято с учета — 3,25 млн (сальдо — 1,25 млн человек). На втором месте — граждане Таджикистана: поставлено на учет 2,33 млн человек, снято с учета — 1,53 млн (сальдо — почти 800 тыс. человек). Из Украины, по данным ФМС РФ, количество трудовых мигрантов, находящихся в России составляет всего лишь 130 тыс. человек. Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3134 З нами з: 07.06.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 706 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 157158159160 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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