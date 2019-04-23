Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:ceba Спробуємо ще раз Ким ви себе самоідентифікуєте? Росіянин, українець , татар тп Дякую
Я вам ответил, но почему то мой ответ удалили. Попробую ещё раз. Россиянин это гражданин России в ед. числе. Во множественном числе россияне это граждане России. Татарин, узбек, украинец, русский, имеющие гражданство РФ - это россияне.
Мені цікаво національність а не паспорт і громадянство Ви себе вважаєте кримським татарином, росіянином, українцем і тп ?
До вас плохо доходит написанное мной. Нет такой национальности - "россиянин".Вы где то учились?
Волгарь написав:.. СВЕРХМАНЕВРЕННОСТЬ во всех плоскостях..
по-легенде, "во всех плоскостях" повлияло на "стелсовость", из-за чего, якобы, индусы вышли из дорогущего проекта перспективного истребителя. По этой же причине, по утверждению злых языков, пришлось срочно пилить вариант плоского, а не "всеракурсного" сопла. как у Ф-22
Волгарь написав:.. СВЕРХМАНЕВРЕННОСТЬ во всех плоскостях..
по-легенде, "во всех плоскостях" повлияло на "стелсовость", из-за чего, якобы, индусы вышли из дорогущего проекта перспективного истребителя. По этой же причине, по утверждению злых языков, пришлось срочно пилить вариант плоского, а не "всеракурсного" сопла. как у Ф-22
Простите, по какой легенде? Во-первых, никакой невидимости уже давно не существует в принципе, во-вторых выпуск F-22 прекращен, в третьих максимальная скорость этого чуда В МИРНОЕ ВРЕМЯ (можно подумать, кто-то заранее сообщит, что ЗАВТРА ВОЙНА)ограничена 2100 км/ч, в четвертых, выпускающийся F-35 может летать с максимальной скоростью всего в 1900 км/ч, и представляет собой типичный истребитель-бомбардировщик (как говорят летчики - ИСТРЕБИТЕЛЬ МИНУС БОМБАРДИРОВЩИК), т.е. может представлять опасность только для ПВО стран вроде Ливии/Ливана, ну а пятых и Су-30/35 и Су-57 развивают скорость на форсаже в 700 м/с, т.е. в ближнем бою обладают абсолютным превосходством на этими американскими машинами, а дальнем - практика покажет (не дай Бог, конечно). А главное, АЛФ-41 - лишь прелюдия к проходящему сейчас испытания новому двигателю тягой в 18 т, при оснащении которым сбить Су-57 можно будет только пучковым или лазерным оружием (если оно все-таки появится лет через 30-40) - с тягой в 36 т он будет обладать маневренными характеристиками, которые не имеет и не будет иметь в ближайшее десятилетие ни один самолет в мире, т.е. будет способен уклониться от любых средств поражения.
Волгарь написав:.. Простите, по какой легенде? Во-первых, никакой невидимости уже давно не существует в принципе, во-вторых выпуск F-22 прекращен, в третьих максимальная скорость этого чуда В МИРНОЕ ВРЕМЯ (можно подумать, кто-то заранее сообщит, что ЗАВТРА ВОЙНА)ограничена 2100 км/ч, в четвертых, выпускающийся F-35 может летать с максимальной скоростью всего в 1900 км/ч, и представляет собой типичный истребитель-бомбардировщик (как говорят летчики - ИСТРЕБИТЕЛЬ МИНУС БОМБАРДИРОВЩИК), т.е. может представлять опасность только для ПВО стран вроде Ливии/Ливана, ну а пятых и Су-30/35 и Су-57 развивают скорость на форсаже в 700 м/с, т.е. в ближнем бою обладают абсолютным превосходством на этими американскими машинами, а дальнем - практика покажет (не дай Бог, конечно). А главное, АЛФ-41 - лишь прелюдия к проходящему сейчас испытания новому двигателю тягой в 18 т, при оснащении которым сбить Су-57 можно будет только пучковым или лазерным оружием (если оно все-таки появится лет через 30-40) - с тягой в 36 т он будет обладать маневренными характеристиками, которые не имеет и не будет иметь в ближайшее десятилетие ни один самолет в мире, т.е. будет способен уклониться от любых средств поражения.
Я, простите, человек недалекий, и легенды беру с bmpd и прочих тематических. Все остальное, что вы пишете, увы-с, плоды либо разыгравшегося воображения, либо чьих-то фантазий. Начиная от того, для чего нужна "стелсовость" (подсказка - чтобы ближе подобраться к радару ПВО для запуска противорадиолокационной ракеты; самолет летит без внешнего обвеса), заканчивая количеством Ф-22 в строю и количеством Ф-35 в ежегодной серии. Тот самый случай, когда количество переходит в качество, по-классике. Все остальные фантазии насчет скоростных двигателей оставьте при себе - скоростные самолеты - удел 60-70х годов прошлого столетия, любая ракета ПВО все равно быстрее. А количество расходуемого топлива к полезной нагрузке и стоимость материалов обшивки литака (керамическая плитка, что-ле?? ) сделают проект очередным "Бураном".
Ukrainian написав:Мені цікаво національність а не паспорт і громадянство Ви себе вважаєте кримським татарином, росіянином, українцем і тп ?
До вас плохо доходит написанное мной. Нет такой национальности - "россиянин".Вы где то учились?
Дід може досить прикидатись шлангом ? Ти мене прекрасно зрозумів перший раз. # Етнічними українцями назвали себе 92% громадян України. 6% українців вважають себе етнічними росіянами, ще 1,5% віднесли себе до інших етносів. https://24tv.ua/skilki_ukrayintsiv_vvaz ... ka_n812997
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
Волгарь написав:.. Простите, по какой легенде? Во-первых, никакой невидимости уже давно не существует в принципе, во-вторых выпуск F-22 прекращен, в третьих максимальная скорость этого чуда В МИРНОЕ ВРЕМЯ (можно подумать, кто-то заранее сообщит, что ЗАВТРА ВОЙНА)ограничена 2100 км/ч, в четвертых, выпускающийся F-35 может летать с максимальной скоростью всего в 1900 км/ч, и представляет собой типичный истребитель-бомбардировщик (как говорят летчики - ИСТРЕБИТЕЛЬ МИНУС БОМБАРДИРОВЩИК), т.е. может представлять опасность только для ПВО стран вроде Ливии/Ливана, ну а пятых и Су-30/35 и Су-57 развивают скорость на форсаже в 700 м/с, т.е. в ближнем бою обладают абсолютным превосходством на этими американскими машинами, а дальнем - практика покажет (не дай Бог, конечно). А главное, АЛФ-41 - лишь прелюдия к проходящему сейчас испытания новому двигателю тягой в 18 т, при оснащении которым сбить Су-57 можно будет только пучковым или лазерным оружием (если оно все-таки появится лет через 30-40) - с тягой в 36 т он будет обладать маневренными характеристиками, которые не имеет и не будет иметь в ближайшее десятилетие ни один самолет в мире, т.е. будет способен уклониться от любых средств поражения.
Я, простите, человек недалекий, и легенды беру с bmpd и прочих тематических. Все остальное, что вы пишете, увы-с, плоды либо разыгравшегося воображения, либо чьих-то фантазий. Начиная от того, для чего нужна "стелсовость" (подсказка - чтобы ближе подобраться к радару ПВО для запуска противорадиолокационной ракеты; самолет летит без внешнего обвеса), заканчивая количеством Ф-22 в строю и количеством Ф-35 в ежегодной серии. Тот самый случай, когда количество переходит в качество, по-классике. Все остальные фантазии насчет скоростных двигателей оставьте при себе - скоростные самолеты - удел 60-70х годов прошлого столетия, любая ракета ПВО все равно быстрее. А количество расходуемого топлива к полезной нагрузке и стоимость материалов обшивки литака (керамическая плитка, что-ле?? ) сделают проект очередным "Бураном".
Насчет фантазий
Резонанс-Н — стационарный трёхкоординатный радиолокационный комплекс метрового диапазона волн.[1][2] Предназначен для обнаружения, опознавания, определения координат и параметров движения широкого класса воздушных целей на больших дальностях и высотах с большой разрешающей способностью, включая малозаметные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе и выполненные по технологии «Стелс»
РЛС дальнего обнаружения малозаметных целей метрового диапазона радиоволн с фазированной антенной решеткой «Резонанс-НЭ» предназначена для эффективного обнаружения широкого класса современных и перспективных воздушных объектов, включая малозаметные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе изготовленные с применением технологии STEALTH, в условиях электронного противодействия и естественных помех.
http://roe.ru/catalog/protivovozdushnay ... zonans-ne/ Последняя цитата - из каталога Рособоронэкспорта Lockheed/Boeing F-22 Raptor https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed/ ... -22_Raptor Годы производства 1997—2011 Единиц произведено всего: 195 серийных: 187 Максимальная скорость: 2410 км/ч — максимальная (М=2,25)[62] (в мирное время максимальная скорость ограничена М=2 то есть 2124 км/ч) F-35 https://ru.wikipedia.org/wiki/F-35 Максимальная скорость: 1930 км/ч (1,6 М) Надеюсь, Вы знаете, что с цифрами я очень аккуратен, что и подтверждаю приведенными цитатами. Кроме того, не надо быть авиационным специалистом, чтобы понимать, что истребитель, летящий со скоростью 1900 км/ч (530 м/с) в реальном бою не имеет никаких шансов при столкновении с машиной, обладающей скоростью на 1/3 выше. Особенно, если его тяговооруженность с нормальной взлетной массой всего 0,75 против 1+ у противника. Насчет ракеты ПВО - характерный эпизод произошел еще 20 лет назад, когда С-75 (разработка конца 50-х) сбила дозвуковой НЕВИДИМЫЙ F-117, навсегда отправив эти самолеты в утиль. Кроме того РЛС самолета с ФАР видит любую ракету воздух-земля или воздух-воздух за много километров, а вот сможет ли он уклониться от нее как раз и зависит от скорости и тяговооруженности - если машина способна зависнуть в воздухе на месте (кобра Пугачева) или перевернуться через нос с перегрузкой 9g, ей любая ракета не страшна.
Волгарь написав:.. Надеюсь, Вы знаете, что с цифрами я очень аккуратен, что и подтверждаю приведенными цитатами. Кроме того, не надо быть авиационным специалистом, чтобы понимать, что истребитель, летящий со скоростью 1900 км/ч (530 м/с) в реальном бою не имеет никаких шансов при столкновении с машиной, обладающей скоростью на 1/3 выше. Особенно, если его тяговооруженность с нормальной взлетной массой всего 0,75 против 1+ у противника. Насчет ракеты ПВО - характерный эпизод произошел еще 20 лет назад, когда С-75 (разработка конца 50-х) сбила дозвуковой НЕВИДИМЫЙ F-117, навсегда отправив эти самолеты в утиль. Кроме того РЛС самолета с ФАР видит любую ракету воздух-земля или воздух-воздух за много километров, а вот сможет ли он уклониться от нее как раз и зависит от скорости и тяговооруженности - если машина способна зависнуть в воздухе на месте (кобра Пугачева) или перевернуться через нос с перегрузкой 9g, ей любая ракета не страшна.
Вся ваша аккуратность с цифрами не имеет никакого отношения к тактике современного боя. Повторяю, радары сносят ракеты "антиПВО", затем заходят бомберы. Далее, количество Ф-22 превышает не то что количество опытных Су-57, так и Су-35 в два раза, имея лучшие характеристики тяговооруженности. Молчу о Ф-35, это и правда легкие однодвигательные бомберы, но их тупо немеряно, штук 200 тока за прошлый год произвели. Более того, имея такое ничтожное количество топливозаправщиков и Аваксов (у вас они, кажется, называются А-50/100), имея численный перевес противника в разы и практические не имея боевых дронов и дронов-разведчиков серьезного класса, вы проигрываете в воздухе вероятному противнику вчистую. Если бы не ядрен-батон, то принуждали бы вас к миру уже давно
Волгарь написав:.. Надеюсь, Вы знаете, что с цифрами я очень аккуратен, что и подтверждаю приведенными цитатами. Кроме того, не надо быть авиационным специалистом, чтобы понимать, что истребитель, летящий со скоростью 1900 км/ч (530 м/с) в реальном бою не имеет никаких шансов при столкновении с машиной, обладающей скоростью на 1/3 выше. Особенно, если его тяговооруженность с нормальной взлетной массой всего 0,75 против 1+ у противника. Насчет ракеты ПВО - характерный эпизод произошел еще 20 лет назад, когда С-75 (разработка конца 50-х) сбила дозвуковой НЕВИДИМЫЙ F-117, навсегда отправив эти самолеты в утиль. Кроме того РЛС самолета с ФАР видит любую ракету воздух-земля или воздух-воздух за много километров, а вот сможет ли он уклониться от нее как раз и зависит от скорости и тяговооруженности - если машина способна зависнуть в воздухе на месте (кобра Пугачева) или перевернуться через нос с перегрузкой 9g, ей любая ракета не страшна.
Вся ваша аккуратность с цифрами не имеет никакого отношения к тактике современного боя. Повторяю, радары сносят ракеты "антиПВО", затем заходят бомберы. Далее, количество Ф-22 превышает не то что количество опытных Су-57, так и Су-35 в два раза, имея лучшие характеристики тяговооруженности. Молчу о Ф-35, это и правда легкие однодвигательные бомберы, но их тупо немеряно, штук 200 тока за прошлый год произвели. Более того, имея такое ничтожное количество топливозаправщиков и Аваксов (у вас они, кажется, называются А-50/100), имея численный перевес противника в разы и практические не имея боевых дронов и дронов-разведчиков серьезного класса, вы проигрываете в воздухе вероятному противнику вчистую. Если бы не ядрен-батон, то принуждали бы вас к миру уже давно
F-22 БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ, поэтому уже к середине следующего десятилетия количество Су-35/57 точно превысят их количество в ВВС США. Им не нужны топливозаправщики, потому что действовать они будут со своих аэродромов, защищая свою землю (а не нападая на чужую). Именно поэтому им не нужны АВАКС - развернутые по периметру границ станции просматривают небо на 5-6 тыс. км, да и не прорвется в российское небо ни один объект, кроме боеголовок МБР - РФ уже развернула примерно 1800 ПУ С-400 и около 2000 С-300, т.е. около 15 000 самых эффективных в мире ракет ПВО. Принуждать к миру нас ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО - РА реально сильнее, чем все остальные вооруженные силы мира вместе взятые, и на уничтожение любого из противников (или всех вместе) ей СЕЙЧАС потребуется МАКСИМУМ 20 минут, а через 2-3 года, когда на вооружение ЯСЕНЕЙ поступят ЦИРКОНЫ - максимум 5-6. Но суть моего поста про авиадвигатель, конечно, не в этом, а в том, что Россия была есть и будет ВЕЛИКОЙ АВИАЦИОННОЙ ДЕРЖАВОЙ, способной производить самолеты, как минимум не уступающие лучшим мировым образцам. А меряться пи..., то есть цитатами из Сети двум авиационным спесиалистам, весь опыт которых ограничивается пассажирским, согласитесь, несколько странно - качество техники, как известно из практики, может определиться только в результате ее боевого применения.
Волгарь написав:.. весь опыт которых ограничивается пассажирским, согласитесь, несколько странно - качество техники, как известно из практики, может определиться только в результате ее боевого применения.
даст бог обойдется только измерением приборов. Я довольно нейтрально отношусь ко всем этим измерениям и вам привел, поверьте, мнение ваших же военных спецов. О великой авиационной поговорим, когда парк отечественной гражданской авиации составит у вас хотя бы половину наличной - боюсь, до этого можно не дожить с такими сдвигами вправо по всем проектам без исключения. Ссылку на свежую новость про Аэрофлот не надо - это хотелки. По военной авиации - просто нет у вас на это денех и все.. Пилите Т-10 платформу и все тебе. То, что двигателестроение было ахиллесовой пятой еще в б/СССР не спорю. Сильно готов спорить(но не буду) насчет транспортников, особенно крупных, которые производят в единичных экземплярах и которые тупо О-очень нужны для переброски сильно урезанного Сердюковым контингента на другой конец весьма протяженной страны. Замены Русланам нет даже в проектах и не предвидится, а половина их них уже ушла на каннибализмус. Так что держитесь там, в натуре, хорошего вам настроения и т.д.
Волгарь написав:F-22 БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ, поэтому уже к середине следующего десятилетия количество Су-35/57 точно превысят их количество в ВВС США. Им не нужны топливозаправщики, потому что действовать они будут со своих аэродромов, защищая свою землю (а не нападая на чужую). Именно поэтому им не нужны АВАКС - развернутые по периметру границ станции просматривают небо на 5-6 тыс. км, да и не прорвется в российское небо ни один объект, кроме боеголовок МБР - РФ уже развернула примерно 1800 ПУ С-400 и около 2000 С-300, т.е. около 15 000 самых эффективных в мире ракет ПВО. Принуждать к миру нас ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО - РА реально сильнее, чем все остальные вооруженные силы мира вместе взятые, и на уничтожение любого из противников (или всех вместе) ей СЕЙЧАС потребуется МАКСИМУМ 20 минут, а через 2-3 года, когда на вооружение ЯСЕНЕЙ поступят ЦИРКОНЫ - максимум 5-6. Но суть моего поста про авиадвигатель, конечно, не в этом
В этом, в этом. Суть именно в том, что РФ планомерн опревращается в государство-террориста, агрессивную милитаристскую страну, пропагандирующая среди населения идеологию ненависти к соседям и несущую угрозу всему цивилизованному миру.