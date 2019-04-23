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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 222223224225 Додано: Сер 24 кві, 2019 07:34 Ukrainian написав: ceba написав: Ukrainian написав: ceba

Спробуємо ще раз

Ким ви себе самоідентифікуєте? Росіянин, українець , татар тп

Дякую Спробуємо ще разКим ви себе самоідентифікуєте? Росіянин, українець , татар тпДякую Я вам ответил, но почему то мой ответ удалили. Попробую ещё раз. Россиянин это гражданин России в ед. числе. Во множественном числе россияне это граждане России. Татарин, узбек, украинец, русский, имеющие гражданство РФ - это россияне. Я вам ответил, но почему то мой ответ удалили. Попробую ещё раз. Россиянин это гражданин России в ед. числе. Во множественном числе россияне это граждане России. Татарин, узбек, украинец, русский, имеющие гражданство РФ - это россияне.

Мені цікаво національність а не паспорт і громадянство

Ви себе вважаєте кримським татарином, росіянином, українцем і тп ? Мені цікаво національність а не паспорт і громадянствоВи себе вважаєте кримським татарином, росіянином, українцем і тп ? До вас плохо доходит написанное мной. Нет такой национальности - "россиянин".Вы где то учились? До вас плохо доходит написанное мной. Нет такой национальности - "россиянин".Вы где то учились? ceba Повідомлень: 3280 З нами з: 12.03.16 Подякував: 83 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 11:24 Волгарь написав: .. СВЕРХМАНЕВРЕННОСТЬ во всех плоскостях.. .. СВЕРХМАНЕВРЕННОСТЬ во всех плоскостях.. по-легенде, "во всех плоскостях" повлияло на "стелсовость", из-за чего, якобы, индусы вышли из дорогущего проекта перспективного истребителя. По этой же причине, по утверждению злых языков, пришлось срочно пилить вариант плоского, а не "всеракурсного" сопла.

как у Ф-22 по-легенде, "во всех плоскостях" повлияло на "стелсовость", из-за чего, якобы, индусы вышли из дорогущего проекта перспективного истребителя. По этой же причине, по утверждению злых языков, пришлось срочно пилить вариант плоского, а не "всеракурсного" сопла.как у Ф-22 sequence Заблокований Повідомлень: 2210 З нами з: 29.12.15 Подякував: 258 раз. Подякували: 637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 12:05 sequence написав: Волгарь написав: .. СВЕРХМАНЕВРЕННОСТЬ во всех плоскостях.. .. СВЕРХМАНЕВРЕННОСТЬ во всех плоскостях.. по-легенде, "во всех плоскостях" повлияло на "стелсовость", из-за чего, якобы, индусы вышли из дорогущего проекта перспективного истребителя. По этой же причине, по утверждению злых языков, пришлось срочно пилить вариант плоского, а не "всеракурсного" сопла.

как у Ф-22 по-легенде, "во всех плоскостях" повлияло на "стелсовость", из-за чего, якобы, индусы вышли из дорогущего проекта перспективного истребителя. По этой же причине, по утверждению злых языков, пришлось срочно пилить вариант плоского, а не "всеракурсного" сопла.как у Ф-22

Простите, по какой легенде? Во-первых, никакой невидимости уже давно не существует в принципе, во-вторых выпуск F-22 прекращен, в третьих максимальная скорость этого чуда В МИРНОЕ ВРЕМЯ (можно подумать, кто-то заранее сообщит, что ЗАВТРА ВОЙНА)ограничена 2100 км/ч, в четвертых, выпускающийся F-35 может летать с максимальной скоростью всего в 1900 км/ч, и представляет собой типичный истребитель-бомбардировщик (как говорят летчики - ИСТРЕБИТЕЛЬ МИНУС БОМБАРДИРОВЩИК), т.е. может представлять опасность только для ПВО стран вроде Ливии/Ливана, ну а пятых и Су-30/35 и Су-57 развивают скорость на форсаже в 700 м/с, т.е. в ближнем бою обладают абсолютным превосходством на этими американскими машинами, а дальнем - практика покажет (не дай Бог, конечно).

А главное, АЛФ-41 - лишь прелюдия к проходящему сейчас испытания новому двигателю тягой в 18 т, при оснащении которым сбить Су-57 можно будет только пучковым или лазерным оружием (если оно все-таки появится лет через 30-40) - с тягой в 36 т он будет обладать маневренными характеристиками, которые не имеет и не будет иметь в ближайшее десятилетие ни один самолет в мире, т.е. будет способен уклониться от любых средств поражения. Простите, по какой легенде? Во-первых, никакой невидимости уже давно не существует в принципе, во-вторых выпуск F-22 прекращен, в третьих максимальная скорость этого чуда В МИРНОЕ ВРЕМЯ (можно подумать, кто-то заранее сообщит, что ЗАВТРА ВОЙНА)ограничена 2100 км/ч, в четвертых, выпускающийся F-35 может летать с максимальной скоростью всего в 1900 км/ч, и представляет собой типичный истребитель-бомбардировщик (как говорят летчики - ИСТРЕБИТЕЛЬ МИНУС БОМБАРДИРОВЩИК), т.е. может представлять опасность только для ПВО стран вроде Ливии/Ливана, ну а пятых и Су-30/35 и Су-57 развивают скорость на форсаже в 700 м/с, т.е. в ближнем бою обладают абсолютным превосходством на этими американскими машинами, а дальнем - практика покажет (не дай Бог, конечно).А главное, АЛФ-41 - лишь прелюдия к проходящему сейчас испытания новому двигателю тягой в 18 т, при оснащении которым сбить Су-57 можно будет только пучковым или лазерным оружием (если оно все-таки появится лет через 30-40) - с тягой в 36 т он будет обладать маневренными характеристиками, которые не имеет и не будет иметь в ближайшее десятилетие ни один самолет в мире, т.е. будет способен уклониться от любых средств поражения. Волгарь Повідомлень: 6505 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 670 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 12:24 Волгарь написав: ..

Простите, по какой легенде? Во-первых, никакой невидимости уже давно не существует в принципе, во-вторых выпуск F-22 прекращен, в третьих максимальная скорость этого чуда В МИРНОЕ ВРЕМЯ (можно подумать, кто-то заранее сообщит, что ЗАВТРА ВОЙНА)ограничена 2100 км/ч, в четвертых, выпускающийся F-35 может летать с максимальной скоростью всего в 1900 км/ч, и представляет собой типичный истребитель-бомбардировщик (как говорят летчики - ИСТРЕБИТЕЛЬ МИНУС БОМБАРДИРОВЩИК), т.е. может представлять опасность только для ПВО стран вроде Ливии/Ливана, ну а пятых и Су-30/35 и Су-57 развивают скорость на форсаже в 700 м/с, т.е. в ближнем бою обладают абсолютным превосходством на этими американскими машинами, а дальнем - практика покажет (не дай Бог, конечно).

А главное, АЛФ-41 - лишь прелюдия к проходящему сейчас испытания новому двигателю тягой в 18 т, при оснащении которым сбить Су-57 можно будет только пучковым или лазерным оружием (если оно все-таки появится лет через 30-40) - с тягой в 36 т он будет обладать маневренными характеристиками, которые не имеет и не будет иметь в ближайшее десятилетие ни один самолет в мире, т.е. будет способен уклониться от любых средств поражения. ..Простите, по какой легенде? Во-первых, никакой невидимости уже давно не существует в принципе, во-вторых выпуск F-22 прекращен, в третьих максимальная скорость этого чуда В МИРНОЕ ВРЕМЯ (можно подумать, кто-то заранее сообщит, что ЗАВТРА ВОЙНА)ограничена 2100 км/ч, в четвертых, выпускающийся F-35 может летать с максимальной скоростью всего в 1900 км/ч, и представляет собой типичный истребитель-бомбардировщик (как говорят летчики - ИСТРЕБИТЕЛЬ МИНУС БОМБАРДИРОВЩИК), т.е. может представлять опасность только для ПВО стран вроде Ливии/Ливана, ну а пятых и Су-30/35 и Су-57 развивают скорость на форсаже в 700 м/с, т.е. в ближнем бою обладают абсолютным превосходством на этими американскими машинами, а дальнем - практика покажет (не дай Бог, конечно).А главное, АЛФ-41 - лишь прелюдия к проходящему сейчас испытания новому двигателю тягой в 18 т, при оснащении которым сбить Су-57 можно будет только пучковым или лазерным оружием (если оно все-таки появится лет через 30-40) - с тягой в 36 т он будет обладать маневренными характеристиками, которые не имеет и не будет иметь в ближайшее десятилетие ни один самолет в мире, т.е. будет способен уклониться от любых средств поражения.

Я, простите, человек недалекий, и легенды беру с bmpd и прочих тематических. Все остальное, что вы пишете, увы-с, плоды либо разыгравшегося воображения, либо чьих-то фантазий. Начиная от того, для чего нужна "стелсовость" (подсказка - чтобы ближе подобраться к радару ПВО для запуска противорадиолокационной ракеты; самолет летит без внешнего обвеса), заканчивая количеством Ф-22 в строю и количеством Ф-35 в ежегодной серии. Тот самый случай, когда количество переходит в качество, по-классике.

Все остальные фантазии насчет скоростных двигателей оставьте при себе - скоростные самолеты - удел 60-70х годов прошлого столетия, любая ракета ПВО все равно быстрее. А количество расходуемого топлива к полезной нагрузке и стоимость материалов обшивки литака (керамическая плитка, что-ле?? ) сделают проект очередным "Бураном". Я, простите, человек недалекий, и легенды беру с bmpd и прочих тематических. Все остальное, что вы пишете, увы-с, плоды либо разыгравшегося воображения, либо чьих-то фантазий. Начиная от того, для чего нужна "стелсовость" (подсказка - чтобы ближе подобраться к радару ПВО для запуска противорадиолокационной ракеты; самолет летит без внешнего обвеса), заканчивая количеством Ф-22 в строю и количеством Ф-35 в ежегодной серии. Тот самый случай, когда количество переходит в качество, по-классике.Все остальные фантазии насчет скоростных двигателей оставьте при себе - скоростные самолеты - удел 60-70х годов прошлого столетия, любая ракета ПВО все равно быстрее. А количество расходуемого топлива к полезной нагрузке и стоимость материалов обшивки литака (керамическая плитка, что-ле??) сделают проект очередным "Бураном". sequence Заблокований Повідомлень: 2210 З нами з: 29.12.15 Подякував: 258 раз. Подякували: 637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 13:04 ceba написав: Ukrainian написав: Мені цікаво національність а не паспорт і громадянство

Ви себе вважаєте кримським татарином, росіянином, українцем і тп ? Мені цікаво національність а не паспорт і громадянствоВи себе вважаєте кримським татарином, росіянином, українцем і тп ? До вас плохо доходит написанное мной. Нет такой национальности - "россиянин".Вы где то учились? До вас плохо доходит написанное мной. Нет такой национальности - "россиянин".Вы где то учились?

Дід може досить прикидатись шлангом ? Ти мене прекрасно зрозумів перший раз.

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Етнічними українцями назвали себе 92% громадян України. 6% українців вважають себе етнічними росіянами, ще 1,5% віднесли себе до інших етносів.

https://24tv.ua/skilki_ukrayintsiv_vvaz ... ka_n812997 Дід може досить прикидатись шлангом ? Ти мене прекрасно зрозумів перший раз.Етнічними українцями назвали себе 92% громадян України. 6% українців вважають себе етнічними росіянами, ще 1,5% віднесли себе до інших етносів. Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8122 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 588 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 13:22 sequence написав: Волгарь написав: ..

Простите, по какой легенде? Во-первых, никакой невидимости уже давно не существует в принципе, во-вторых выпуск F-22 прекращен, в третьих максимальная скорость этого чуда В МИРНОЕ ВРЕМЯ (можно подумать, кто-то заранее сообщит, что ЗАВТРА ВОЙНА)ограничена 2100 км/ч, в четвертых, выпускающийся F-35 может летать с максимальной скоростью всего в 1900 км/ч, и представляет собой типичный истребитель-бомбардировщик (как говорят летчики - ИСТРЕБИТЕЛЬ МИНУС БОМБАРДИРОВЩИК), т.е. может представлять опасность только для ПВО стран вроде Ливии/Ливана, ну а пятых и Су-30/35 и Су-57 развивают скорость на форсаже в 700 м/с, т.е. в ближнем бою обладают абсолютным превосходством на этими американскими машинами, а дальнем - практика покажет (не дай Бог, конечно).

А главное, АЛФ-41 - лишь прелюдия к проходящему сейчас испытания новому двигателю тягой в 18 т, при оснащении которым сбить Су-57 можно будет только пучковым или лазерным оружием (если оно все-таки появится лет через 30-40) - с тягой в 36 т он будет обладать маневренными характеристиками, которые не имеет и не будет иметь в ближайшее десятилетие ни один самолет в мире, т.е. будет способен уклониться от любых средств поражения. ..Простите, по какой легенде? Во-первых, никакой невидимости уже давно не существует в принципе, во-вторых выпуск F-22 прекращен, в третьих максимальная скорость этого чуда В МИРНОЕ ВРЕМЯ (можно подумать, кто-то заранее сообщит, что ЗАВТРА ВОЙНА)ограничена 2100 км/ч, в четвертых, выпускающийся F-35 может летать с максимальной скоростью всего в 1900 км/ч, и представляет собой типичный истребитель-бомбардировщик (как говорят летчики - ИСТРЕБИТЕЛЬ МИНУС БОМБАРДИРОВЩИК), т.е. может представлять опасность только для ПВО стран вроде Ливии/Ливана, ну а пятых и Су-30/35 и Су-57 развивают скорость на форсаже в 700 м/с, т.е. в ближнем бою обладают абсолютным превосходством на этими американскими машинами, а дальнем - практика покажет (не дай Бог, конечно).А главное, АЛФ-41 - лишь прелюдия к проходящему сейчас испытания новому двигателю тягой в 18 т, при оснащении которым сбить Су-57 можно будет только пучковым или лазерным оружием (если оно все-таки появится лет через 30-40) - с тягой в 36 т он будет обладать маневренными характеристиками, которые не имеет и не будет иметь в ближайшее десятилетие ни один самолет в мире, т.е. будет способен уклониться от любых средств поражения.

Я, простите, человек недалекий, и легенды беру с bmpd и прочих тематических. Все остальное, что вы пишете, увы-с, плоды либо разыгравшегося воображения, либо чьих-то фантазий. Начиная от того, для чего нужна "стелсовость" (подсказка - чтобы ближе подобраться к радару ПВО для запуска противорадиолокационной ракеты; самолет летит без внешнего обвеса), заканчивая количеством Ф-22 в строю и количеством Ф-35 в ежегодной серии. Тот самый случай, когда количество переходит в качество, по-классике.

Все остальные фантазии насчет скоростных двигателей оставьте при себе - скоростные самолеты - удел 60-70х годов прошлого столетия, любая ракета ПВО все равно быстрее. А количество расходуемого топлива к полезной нагрузке и стоимость материалов обшивки литака (керамическая плитка, что-ле?? ) сделают проект очередным "Бураном". Я, простите, человек недалекий, и легенды беру с bmpd и прочих тематических. Все остальное, что вы пишете, увы-с, плоды либо разыгравшегося воображения, либо чьих-то фантазий. Начиная от того, для чего нужна "стелсовость" (подсказка - чтобы ближе подобраться к радару ПВО для запуска противорадиолокационной ракеты; самолет летит без внешнего обвеса), заканчивая количеством Ф-22 в строю и количеством Ф-35 в ежегодной серии. Тот самый случай, когда количество переходит в качество, по-классике.Все остальные фантазии насчет скоростных двигателей оставьте при себе - скоростные самолеты - удел 60-70х годов прошлого столетия, любая ракета ПВО все равно быстрее. А количество расходуемого топлива к полезной нагрузке и стоимость материалов обшивки литака (керамическая плитка, что-ле??) сделают проект очередным "Бураном".

Насчет фантазий

Резонанс-Н — стационарный трёхкоординатный радиолокационный комплекс метрового диапазона волн.[1][2]

Предназначен для обнаружения, опознавания, определения координат и параметров движения широкого класса воздушных целей на больших дальностях и высотах с большой разрешающей способностью, включая малозаметные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе и выполненные по технологии «Стелс»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... %81-%D0%9D

Резонанс-НЭ

РЛС дальнего обнаружения малозаметных целей метрового диапазона радиоволн с фазированной антенной решеткой «Резонанс-НЭ» предназначена для эффективного обнаружения широкого класса современных и перспективных воздушных объектов, включая малозаметные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе изготовленные с применением технологии STEALTH, в условиях электронного противодействия и естественных помех.

http://roe.ru/catalog/protivovozdushnay ... zonans-ne/

Последняя цитата - из каталога Рособоронэкспорта

Lockheed/Boeing F-22 Raptor

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed/ ... -22_Raptor

Годы производства 1997—2011

Единиц произведено всего: 195

серийных: 187

Максимальная скорость: 2410 км/ч — максимальная (М=2,25)[62] (в мирное время максимальная скорость ограничена М=2 то есть 2124 км/ч)

F-35

https://ru.wikipedia.org/wiki/F-35

Максимальная скорость: 1930 км/ч (1,6 М)

Надеюсь, Вы знаете, что с цифрами я очень аккуратен, что и подтверждаю приведенными цитатами. Кроме того, не надо быть авиационным специалистом, чтобы понимать, что истребитель, летящий со скоростью 1900 км/ч (530 м/с) в реальном бою не имеет никаких шансов при столкновении с машиной, обладающей скоростью на 1/3 выше. Особенно, если его тяговооруженность с нормальной взлетной массой всего 0,75 против 1+ у противника.

Насчет ракеты ПВО - характерный эпизод произошел еще 20 лет назад, когда С-75 (разработка конца 50-х) сбила дозвуковой НЕВИДИМЫЙ F-117, навсегда отправив эти самолеты в утиль. Кроме того РЛС самолета с ФАР видит любую ракету воздух-земля или воздух-воздух за много километров, а вот сможет ли он уклониться от нее как раз и зависит от скорости и тяговооруженности - если машина способна зависнуть в воздухе на месте (кобра Пугачева) или перевернуться через нос с перегрузкой 9g, ей любая ракета не страшна. Насчет фантазийПоследняя цитата - из каталога РособоронэкспортаНадеюсь, Вы знаете, что с цифрами я очень аккуратен, что и подтверждаю приведенными цитатами. Кроме того, не надо быть авиационным специалистом, чтобы понимать, что истребитель, летящий со скоростью 1900 км/ч (530 м/с) в реальном бою не имеет никаких шансов при столкновении с машиной, обладающей скоростью на 1/3 выше. Особенно, если его тяговооруженность с нормальной взлетной массой всего 0,75 против 1+ у противника.Насчет ракеты ПВО - характерный эпизод произошел еще 20 лет назад, когда С-75 (разработка конца 50-х) сбила дозвуковой НЕВИДИМЫЙ F-117, навсегда отправив эти самолеты в утиль. Кроме того РЛС самолета с ФАР видит любую ракету воздух-земля или воздух-воздух за много километров, а вот сможет ли он уклониться от нее как раз и зависит от скорости и тяговооруженности - если машина способна зависнуть в воздухе на месте (кобра Пугачева) или перевернуться через нос с перегрузкой 9g, ей любая ракета не страшна. Волгарь Повідомлень: 6505 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 670 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 14:06 Волгарь написав: ..

Надеюсь, Вы знаете, что с цифрами я очень аккуратен, что и подтверждаю приведенными цитатами. Кроме того, не надо быть авиационным специалистом, чтобы понимать, что истребитель, летящий со скоростью 1900 км/ч (530 м/с) в реальном бою не имеет никаких шансов при столкновении с машиной, обладающей скоростью на 1/3 выше. Особенно, если его тяговооруженность с нормальной взлетной массой всего 0,75 против 1+ у противника.

Насчет ракеты ПВО - характерный эпизод произошел еще 20 лет назад, когда С-75 (разработка конца 50-х) сбила дозвуковой НЕВИДИМЫЙ F-117, навсегда отправив эти самолеты в утиль. Кроме того РЛС самолета с ФАР видит любую ракету воздух-земля или воздух-воздух за много километров, а вот сможет ли он уклониться от нее как раз и зависит от скорости и тяговооруженности - если машина способна зависнуть в воздухе на месте (кобра Пугачева) или перевернуться через нос с перегрузкой 9g, ей любая ракета не страшна. ..Надеюсь, Вы знаете, что с цифрами я очень аккуратен, что и подтверждаю приведенными цитатами. Кроме того, не надо быть авиационным специалистом, чтобы понимать, что истребитель, летящий со скоростью 1900 км/ч (530 м/с) в реальном бою не имеет никаких шансов при столкновении с машиной, обладающей скоростью на 1/3 выше. Особенно, если его тяговооруженность с нормальной взлетной массой всего 0,75 против 1+ у противника.Насчет ракеты ПВО - характерный эпизод произошел еще 20 лет назад, когда С-75 (разработка конца 50-х) сбила дозвуковой НЕВИДИМЫЙ F-117, навсегда отправив эти самолеты в утиль. Кроме того РЛС самолета с ФАР видит любую ракету воздух-земля или воздух-воздух за много километров, а вот сможет ли он уклониться от нее как раз и зависит от скорости и тяговооруженности - если машина способна зависнуть в воздухе на месте (кобра Пугачева) или перевернуться через нос с перегрузкой 9g, ей любая ракета не страшна.

Вся ваша аккуратность с цифрами не имеет никакого отношения к тактике современного боя. Повторяю, радары сносят ракеты "антиПВО", затем заходят бомберы. Далее, количество Ф-22 превышает не то что количество опытных Су-57, так и Су-35 в два раза, имея лучшие характеристики тяговооруженности. Молчу о Ф-35, это и правда легкие однодвигательные бомберы, но их тупо немеряно, штук 200 тока за прошлый год произвели.

Более того, имея такое ничтожное количество топливозаправщиков и Аваксов (у вас они, кажется, называются А-50/100), имея численный перевес противника в разы и практические не имея боевых дронов и дронов-разведчиков серьезного класса, вы проигрываете в воздухе вероятному противнику вчистую.

Если бы не ядрен-батон, то принуждали бы вас к миру уже давно Вся ваша аккуратность с цифрами не имеет никакого отношения к тактике современного боя. Повторяю, радары сносят ракеты "антиПВО", затем заходят бомберы. Далее, количество Ф-22 превышает не то что количество опытных Су-57, так и Су-35 в два раза, имея лучшие характеристики тяговооруженности. Молчу о Ф-35, это и правда легкие однодвигательные бомберы, но их тупо немеряно, штук 200 тока за прошлый год произвели.Более того, имея такое ничтожное количество топливозаправщиков и Аваксов (у вас они, кажется, называются А-50/100), имея численный перевес противника в разы и практические не имея боевых дронов и дронов-разведчиков серьезного класса, вы проигрываете в воздухе вероятному противнику вчистую.Если бы не ядрен-батон, то принуждали бы вас к миру уже давно sequence Заблокований Повідомлень: 2210 З нами з: 29.12.15 Подякував: 258 раз. Подякували: 637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 15:24 sequence написав: Волгарь написав: ..

Надеюсь, Вы знаете, что с цифрами я очень аккуратен, что и подтверждаю приведенными цитатами. Кроме того, не надо быть авиационным специалистом, чтобы понимать, что истребитель, летящий со скоростью 1900 км/ч (530 м/с) в реальном бою не имеет никаких шансов при столкновении с машиной, обладающей скоростью на 1/3 выше. Особенно, если его тяговооруженность с нормальной взлетной массой всего 0,75 против 1+ у противника.

Насчет ракеты ПВО - характерный эпизод произошел еще 20 лет назад, когда С-75 (разработка конца 50-х) сбила дозвуковой НЕВИДИМЫЙ F-117, навсегда отправив эти самолеты в утиль. Кроме того РЛС самолета с ФАР видит любую ракету воздух-земля или воздух-воздух за много километров, а вот сможет ли он уклониться от нее как раз и зависит от скорости и тяговооруженности - если машина способна зависнуть в воздухе на месте (кобра Пугачева) или перевернуться через нос с перегрузкой 9g, ей любая ракета не страшна. ..Надеюсь, Вы знаете, что с цифрами я очень аккуратен, что и подтверждаю приведенными цитатами. Кроме того, не надо быть авиационным специалистом, чтобы понимать, что истребитель, летящий со скоростью 1900 км/ч (530 м/с) в реальном бою не имеет никаких шансов при столкновении с машиной, обладающей скоростью на 1/3 выше. Особенно, если его тяговооруженность с нормальной взлетной массой всего 0,75 против 1+ у противника.Насчет ракеты ПВО - характерный эпизод произошел еще 20 лет назад, когда С-75 (разработка конца 50-х) сбила дозвуковой НЕВИДИМЫЙ F-117, навсегда отправив эти самолеты в утиль. Кроме того РЛС самолета с ФАР видит любую ракету воздух-земля или воздух-воздух за много километров, а вот сможет ли он уклониться от нее как раз и зависит от скорости и тяговооруженности - если машина способна зависнуть в воздухе на месте (кобра Пугачева) или перевернуться через нос с перегрузкой 9g, ей любая ракета не страшна.

Вся ваша аккуратность с цифрами не имеет никакого отношения к тактике современного боя. Повторяю, радары сносят ракеты "антиПВО", затем заходят бомберы. Далее, количество Ф-22 превышает не то что количество опытных Су-57, так и Су-35 в два раза, имея лучшие характеристики тяговооруженности. Молчу о Ф-35, это и правда легкие однодвигательные бомберы, но их тупо немеряно, штук 200 тока за прошлый год произвели.

Более того, имея такое ничтожное количество топливозаправщиков и Аваксов (у вас они, кажется, называются А-50/100), имея численный перевес противника в разы и практические не имея боевых дронов и дронов-разведчиков серьезного класса, вы проигрываете в воздухе вероятному противнику вчистую.

Если бы не ядрен-батон, то принуждали бы вас к миру уже давно Вся ваша аккуратность с цифрами не имеет никакого отношения к тактике современного боя. Повторяю, радары сносят ракеты "антиПВО", затем заходят бомберы. Далее, количество Ф-22 превышает не то что количество опытных Су-57, так и Су-35 в два раза, имея лучшие характеристики тяговооруженности. Молчу о Ф-35, это и правда легкие однодвигательные бомберы, но их тупо немеряно, штук 200 тока за прошлый год произвели.Более того, имея такое ничтожное количество топливозаправщиков и Аваксов (у вас они, кажется, называются А-50/100), имея численный перевес противника в разы и практические не имея боевых дронов и дронов-разведчиков серьезного класса, вы проигрываете в воздухе вероятному противнику вчистую.Если бы не ядрен-батон, то принуждали бы вас к миру уже давно

F-22 БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ, поэтому уже к середине следующего десятилетия количество Су-35/57 точно превысят их количество в ВВС США. Им не нужны топливозаправщики, потому что действовать они будут со своих аэродромов, защищая свою землю (а не нападая на чужую). Именно поэтому им не нужны АВАКС - развернутые по периметру границ станции просматривают небо на 5-6 тыс. км, да и не прорвется в российское небо ни один объект, кроме боеголовок МБР - РФ уже развернула примерно 1800 ПУ С-400 и около 2000 С-300, т.е. около 15 000 самых эффективных в мире ракет ПВО.

Принуждать к миру нас ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО - РА реально сильнее, чем все остальные вооруженные силы мира вместе взятые, и на уничтожение любого из противников (или всех вместе) ей СЕЙЧАС потребуется МАКСИМУМ 20 минут, а через 2-3 года, когда на вооружение ЯСЕНЕЙ поступят ЦИРКОНЫ - максимум 5-6.

Но суть моего поста про авиадвигатель, конечно, не в этом, а в том, что Россия была есть и будет ВЕЛИКОЙ АВИАЦИОННОЙ ДЕРЖАВОЙ, способной производить самолеты, как минимум не уступающие лучшим мировым образцам.

А меряться пи..., то есть цитатами из Сети двум авиационным спесиалистам, весь опыт которых ограничивается пассажирским, согласитесь, несколько странно - качество техники, как известно из практики, может определиться только в результате ее боевого применения. F-22 БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ, поэтому уже к середине следующего десятилетия количество Су-35/57 точно превысят их количество в ВВС США. Им не нужны топливозаправщики, потому что действовать они будут со своих аэродромов, защищая свою землю (а не нападая на чужую). Именно поэтому им не нужны АВАКС - развернутые по периметру границ станции просматривают небо на 5-6 тыс. км, да и не прорвется в российское небо ни один объект, кроме боеголовок МБР - РФ уже развернула примерно 1800 ПУ С-400 и около 2000 С-300, т.е. около 15 000 самых эффективных в мире ракет ПВО.Принуждать к миру нас ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО - РА реально сильнее, чем все остальные вооруженные силы мира вместе взятые, и на уничтожение любого из противников (или всех вместе) ей СЕЙЧАС потребуется МАКСИМУМ 20 минут, а через 2-3 года, когда на вооружение ЯСЕНЕЙ поступят ЦИРКОНЫ - максимум 5-6.Но суть моего поста про авиадвигатель, конечно, не в этом, а в том, что Россия была есть и будет ВЕЛИКОЙ АВИАЦИОННОЙ ДЕРЖАВОЙ, способной производить самолеты, как минимум не уступающие лучшим мировым образцам.А меряться пи..., то есть цитатами из Сети двум авиационным спесиалистам, весь опыт которых ограничивается пассажирским, согласитесь, несколько странно - качество техники, как известно из практики, может определиться только в результате ее боевого применения. Волгарь Повідомлень: 6505 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 670 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 15:39 Волгарь написав: .. весь опыт которых ограничивается пассажирским, согласитесь, несколько странно - качество техники, как известно из практики, может определиться только в результате ее боевого применения. .. весь опыт которых ограничивается пассажирским, согласитесь, несколько странно - качество техники, как известно из практики, может определиться только в результате ее боевого применения. даст бог обойдется только измерением приборов. Я довольно нейтрально отношусь ко всем этим измерениям и вам привел, поверьте, мнение ваших же военных спецов.

О великой авиационной поговорим, когда парк отечественной гражданской авиации составит у вас хотя бы половину наличной - боюсь, до этого можно не дожить с такими сдвигами вправо по всем проектам без исключения. Ссылку на свежую новость про Аэрофлот не надо - это хотелки.

По военной авиации - просто нет у вас на это денех и все.. Пилите Т-10 платформу и все тебе.

То, что двигателестроение было ахиллесовой пятой еще в б/СССР не спорю.

Сильно готов спорить(но не буду) насчет транспортников, особенно крупных, которые производят в единичных экземплярах и которые тупо О-очень нужны для переброски сильно урезанного Сердюковым контингента на другой конец весьма протяженной страны. Замены Русланам нет даже в проектах и не предвидится, а половина их них уже ушла на каннибализмус.

Так что держитесь там, в натуре, хорошего вам настроения и т.д. даст бог обойдется только измерением приборов. Я довольно нейтрально отношусь ко всем этим измерениям и вам привел, поверьте, мнение ваших же военных спецов.О великой авиационной поговорим, когда парк отечественной гражданской авиации составит у вас хотя бы половину наличной - боюсь, до этого можно не дожить с такими сдвигами вправо по всем проектам без исключения. Ссылку на свежую новость про Аэрофлот не надо - это хотелки.По военной авиации - просто нет у вас на это денех и все.. Пилите Т-10 платформу и все тебе.То, что двигателестроение было ахиллесовой пятой еще в б/СССР не спорю.Сильно готов спорить(но не буду) насчет транспортников, особенно крупных, которые производят в единичных экземплярах и которые тупо О-очень нужны для переброски сильно урезанного Сердюковым контингента на другой конец весьма протяженной страны. Замены Русланам нет даже в проектах и не предвидится, а половина их них уже ушла на каннибализмус.Так что держитесь там, в натуре, хорошего вам настроения и т.д. sequence Заблокований Повідомлень: 2210 З нами з: 29.12.15 Подякував: 258 раз. Подякували: 637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 15:43 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: F-22 БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ, поэтому уже к середине следующего десятилетия количество Су-35/57 точно превысят их количество в ВВС США. Им не нужны топливозаправщики, потому что действовать они будут со своих аэродромов, защищая свою землю (а не нападая на чужую). Именно поэтому им не нужны АВАКС - развернутые по периметру границ станции просматривают небо на 5-6 тыс. км, да и не прорвется в российское небо ни один объект, кроме боеголовок МБР - РФ уже развернула примерно 1800 ПУ С-400 и около 2000 С-300, т.е. около 15 000 самых эффективных в мире ракет ПВО.

Принуждать к миру нас ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО - РА реально сильнее, чем все остальные вооруженные силы мира вместе взятые, и на уничтожение любого из противников (или всех вместе) ей СЕЙЧАС потребуется МАКСИМУМ 20 минут, а через 2-3 года, когда на вооружение ЯСЕНЕЙ поступят ЦИРКОНЫ - максимум 5-6.

Но суть моего поста про авиадвигатель, конечно, не в этом F-22 БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ, поэтому уже к середине следующего десятилетия количество Су-35/57 точно превысят их количество в ВВС США. Им не нужны топливозаправщики, потому что действовать они будут со своих аэродромов, защищая свою землю (а не нападая на чужую). Именно поэтому им не нужны АВАКС - развернутые по периметру границ станции просматривают небо на 5-6 тыс. км, да и не прорвется в российское небо ни один объект, кроме боеголовок МБР - РФ уже развернула примерно 1800 ПУ С-400 и около 2000 С-300, т.е. около 15 000 самых эффективных в мире ракет ПВО.Принуждать к миру нас ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО - РА реально сильнее, чем все остальные вооруженные силы мира вместе взятые, и на уничтожение любого из противников (или всех вместе) ей СЕЙЧАС потребуется МАКСИМУМ 20 минут, а через 2-3 года, когда на вооружение ЯСЕНЕЙ поступят ЦИРКОНЫ - максимум 5-6.Но суть моего поста про авиадвигатель, конечно, не в этом

В этом, в этом. Суть именно в том, что РФ планомерн опревращается в государство-террориста, агрессивную милитаристскую страну, пропагандирующая среди населения идеологию ненависти к соседям и несущую угрозу всему цивилизованному миру. В этом, в этом. Суть именно в том, что РФ планомерн опревращается в государство-террориста, агрессивную милитаристскую страну, пропагандирующая среди населения идеологию ненависти к соседям и несущую угрозу всему цивилизованному миру. Faceless

Модератор Повідомлень: 24525 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1120 раз. Подякували: 5782 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 222223224225 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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