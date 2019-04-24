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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:18

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:это политическое движение, основанное на идее национальной или расовой исключительности

Вот-вот, россияне о своей "исключительности" не перестают заявлять. Вот даже один ваш деятель у них лишнюю хромосому нашел
  Волгарь написав:в России в принципе невозможны публичные шествия/памятники/поклонение историческим персонажам,уничтожавшим сотни тысяч ни в чем не повинных мирных людей

Ежегодное поклонение Сталину, причем последний опрос говорит, что помешательство прогрессирует
О том что рф террорист, угрожающий всему цивилизованному миру, понятно и без Донбасса, из ваших же реляций о ее милитаризации и угрозе всему человечеству, из регулярных заявлений ваших пропагандонов типа "ядерный пепел" и пр.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:00

  Faceless написав:
  Волгарь написав:это политическое движение, основанное на идее национальной или расовой исключительности

Вот-вот, россияне о своей "исключительности" не перестают заявлять. Вот даже один ваш деятель у них лишнюю хромосому нашел
  Волгарь написав:Наказание за разжигание национальной розни вовсе не предполагает отсутствие дураков
в России в принципе невозможны публичные шествия/памятники/поклонение историческим персонажам,уничтожавшим сотни тысяч ни в чем не повинных мирных людей

Ежегодное поклонение Сталину, причем последний опрос говорит, что помешательство прогрессирует
Простите, где Вы видели в России десятитысячные шествия с факелами в честь Сталина? Празднования в честь 90-та летия со дня убийства его жертвой какого-нибудь палача на госуровне с минутой молчания? Возведения в ранг официального героя России некоего погромщика - гауптмана абвера?
Опрос - не более чем опрос 2 500 человек из почти 150 млн. Который как и любой соцопрос отражает лишь взгляды его участников, но отнюдь не целой страны.
О том что рф террорист, угрожающий всему цивилизованному миру, понятно и без Донбасса, из ваших же реляций о ее милитаризации и угрозе всему человечеству, из регулярных заявлений ваших пропагандонов типа "ядерный пепел" и пр.

Милитаризация - не более чем восстановление военной силы после почти 2-х десятков лет ее полного забвения. Кстати, в РА всего 800 тыс. человек против 350 тыс. в украинской (соотношение 2,2 к 1) при соотношении населения 4,3 к 1 - ну, и кто больше милитаризован?
Насчет цивилизованности мира, которому якобы угрожает Россия, я бы серьезно поспорил - только в 21-ом веке эти цивилизаторы развязали с десяток конфликтов, жертвами которых стали 2-3 млн. человек, а беженцами из несчастных стран, осчастливленных этой цивилизаторской миссией - до 15 млн. А возможный ядерный пепел очень хорошо прочищает мозги. Ну, не понимает нынешняя правящая элита пары-тройки стран, поднявшихся на вершину благополучия почти исключительно за счет печатания денег да непомерных долгов, другого языка. В принципе. А так, понимание того, что подлетное время от АПЛ в Атлантике до офиса на Лафайет-авеню секунд 200, как раз и служит предостережением против политических авантюр.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:17

Количество солдат Росгвардии превысило 430 000 человек - это в больше, чем сухопутная армия.
Закон Российской Федерации запрещает использовать регулярную армию против населения и даже при чрезвычайном положении ее возможности довольно ограничены.

Однако подобная норма не касается Росгвардии, которая может использовать любые средства для наведения порядка. То есть армия против внешних врагов, а Росгвардия - внутренних.
Бот волгарь опять кое-что "случайно" не посчитал...
Подолянин
 
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  #<1 ... 224225226227
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