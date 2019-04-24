Faceless написав:

Волгарь написав: это политическое движение, основанное на идее национальной или расовой исключительности это политическое движение, основанное на идее национальной или расовой исключительности

Волгарь написав: Наказание за разжигание национальной розни вовсе не предполагает отсутствие дураков

в России в принципе невозможны публичные шествия/памятники/поклонение историческим персонажам,уничтожавшим сотни тысяч ни в чем не повинных мирных людей в России в принципе невозможны публичные шествия/памятники/поклонение историческим персонажам,уничтожавшим сотни тысяч ни в чем не повинных мирных людей

Простите, где Вы видели в России десятитысячные шествия с факелами в честь Сталина? Празднования в честь 90-та летия со дня убийства его жертвой какого-нибудь палача на госуровне с минутой молчания? Возведения в ранг официального героя России некоего погромщика - гауптмана абвера?

Опрос - не более чем опрос 2 500 человек из почти 150 млн. Который как и любой соцопрос отражает лишь взгляды его участников, но отнюдь не целой страны.

Вот-вот, россияне о своей "исключительности" не перестают заявлять. Вот даже один ваш деятель у них лишнюю хромосому нашелЕжегодное поклонение Сталину, причем последний опрос говорит, что помешательство прогрессируетО том что рф террорист, угрожающий всему цивилизованному миру, понятно и без Донбасса, из ваших же реляций о ее милитаризации и угрозе всему человечеству, из регулярных заявлений ваших пропагандонов типа "ядерный пепел" и пр.