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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:19

Сплошное величие, сплошное процветание!

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Рост благосостояния почти в 4 раза!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:53

В российском Красноярске продолжает пылать крупнейший ракетный завод России - "Красмаш".

http://www.dialog.ua/russia/177227_1556291222

Просто подарок всему человечеству - без пафоса и иронии - одним гадюшником смерти может станет меньше - завод производит баллистические ракеты "Синева" и планировали производить новые МБР "Сармат"
ЗЫ. "Гори-гори ясно и чтобы не погасло" (С)
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 08:43

Виданий в ОРДЛО паспорт РФ не дає права на російську пенсію, - пояснює експерт
https://ukrainian.voanews.com/a/psaport ... z7IFmyChQk
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:54

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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:55

  ridibunda666 написав:Виданий в ОРДЛО паспорт РФ не дає права на російську пенсію, - пояснює експерт
https://ukrainian.voanews.com/a/psaport ... z7IFmyChQk

Российский ветеринарный паспорт уже бы выдавали и не морочили голову.
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