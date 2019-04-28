Рост благосостояния почти в 4 раза!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:19
Сплошное величие, сплошное процветание!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:53
В российском Красноярске продолжает пылать крупнейший ракетный завод России - "Красмаш".
Просто подарок всему человечеству - без пафоса и иронии - одним гадюшником смерти может станет меньше - завод производит баллистические ракеты "Синева" и планировали производить новые МБР "Сармат"
ЗЫ. "Гори-гори ясно и чтобы не погасло" (С)
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
Додано: Пон 29 кві, 2019 08:43
Виданий в ОРДЛО паспорт РФ не дає права на російську пенсію, - пояснює експерт
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:54
Братислава
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:55
Российский ветеринарный паспорт уже бы выдавали и не морочили голову.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:54
Додано: Пон 29 кві, 2019 15:31
Осталась самая малость - насобирать денег на приобретение жилья в высокодуховной
Слава Україні! /читаю усіх/
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