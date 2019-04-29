Рост благосостояния почти в 4 раза!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:19
Сплошное величие, сплошное процветание!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:53
В российском Красноярске продолжает пылать крупнейший ракетный завод России - "Красмаш".
Просто подарок всему человечеству - без пафоса и иронии - одним гадюшником смерти может станет меньше - завод производит баллистические ракеты "Синева" и планировали производить новые МБР "Сармат"
ЗЫ. "Гори-гори ясно и чтобы не погасло" (С)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 29 кві, 2019 08:43
Виданий в ОРДЛО паспорт РФ не дає права на російську пенсію, - пояснює експерт
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:54
Братислава
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:55
Российский ветеринарный паспорт уже бы выдавали и не морочили голову.
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:54
Додано: Пон 29 кві, 2019 15:31
Осталась самая малость - насобирать денег на приобретение жилья в высокодуховной
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:19
Легко: 3-х комнатная квартира в центре Донецка с небольшой доплатой поменяется на вот такой особняк
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 30 кві, 2019 09:37
У меня зять работает в компании, производящей газовые горелки для печей. Из 60-ти сотрудников уже 5 с Донбасса. Все в возрасте 30-35 лет с семьями - этого полтора десятка людей минимум. Один даже папу из Славянска пригласил - работает вахтой, месяц дома-месяц в Нижнем. Все снимают квартиры, жены работают, дети в садиках. В соседнем Магните полгода назад открылась мастерская - муж сапожник, жена - швея. Оба в возрасте 50+. Делают хорошо, берут умеренно, а главное работают 7 дней в неделю. Говорят с мягким геканьем. Около остановки открыли пекарню, в которой с 6-00! до 9-ти вечера торгует сдобой такая же сдобная украинка - отличить можно с первого слова, по акценту.
Получить же гражданство РФ для всех этих людей до сего дня было проблемой, знаю не понаслышке. У приятеля сын женился на девчонке из Мариуполя, типичной украинке - мама гречанка, папа азербайджанец, еще в 15-ом. Гражданство до сих пор не получила, по форме этот многолетний процесс - форменное же издевательство, по сути - унижение человеческого достоинства. Не смотря на то, что за это время она уже успела окончить здесь институт/родить ребенка и начать преподавать в школе.
А теперь для всех людей эти проблемы решатся, и слава Богу
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