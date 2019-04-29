Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Просто подарок всему человечеству - без пафоса и иронии - одним гадюшником смерти может станет меньше - завод производит баллистические ракеты "Синева" и планировали производить новые МБР "Сармат" ЗЫ. "Гори-гори ясно и чтобы не погасло" (С)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство. Данные категории людей смогут претендовать на пенсии по старости в случае, если они сменят место жительства и переедут на территорию России, пишет РБК.
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство. Данные категории людей смогут претендовать на пенсии по старости в случае, если они сменят место жительства и переедут на территорию России, пишет РБК.
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство. Данные категории людей смогут претендовать на пенсии по старости в случае, если они сменят место жительства и переедут на территорию России, пишет РБК.
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство. Данные категории людей смогут претендовать на пенсии по старости в случае, если они сменят место жительства и переедут на территорию России, пишет РБК.
Осталась самая малость - насобирать денег на приобретение жилья в высокодуховной
У меня зять работает в компании, производящей газовые горелки для печей. Из 60-ти сотрудников уже 5 с Донбасса. Все в возрасте 30-35 лет с семьями - этого полтора десятка людей минимум. Один даже папу из Славянска пригласил - работает вахтой, месяц дома-месяц в Нижнем. Все снимают квартиры, жены работают, дети в садиках. В соседнем Магните полгода назад открылась мастерская - муж сапожник, жена - швея. Оба в возрасте 50+. Делают хорошо, берут умеренно, а главное работают 7 дней в неделю. Говорят с мягким геканьем. Около остановки открыли пекарню, в которой с 6-00! до 9-ти вечера торгует сдобой такая же сдобная украинка - отличить можно с первого слова, по акценту. Получить же гражданство РФ для всех этих людей до сего дня было проблемой, знаю не понаслышке. У приятеля сын женился на девчонке из Мариуполя, типичной украинке - мама гречанка, папа азербайджанец, еще в 15-ом. Гражданство до сих пор не получила, по форме этот многолетний процесс - форменное же издевательство, по сути - унижение человеческого достоинства. Не смотря на то, что за это время она уже успела окончить здесь институт/родить ребенка и начать преподавать в школе. А теперь для всех людей эти проблемы решатся, и слава Богу
Еще одна анбиция, возможно решающая ЗРС С-500 прошла финальные испытания
Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей». Полигонные испытания прошли элементы системы – радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС), передают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны. Работа элементов системы была проверена в условиях, близких к реальным, после чего было принято решение, что зенитно-ракетная система С-500 полностью готова к серийному производству
С-500 «Прометей»[1], 55Р6М «Триумфатор-М» — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК; в терминологии разработчика — зенитная ракетная система), который разрабатывается АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“»[2] как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности: самостоятельно возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км[3], а при необходимости и МБР на конечном участке траектории и, в определённых пределах, на среднем участке
С-500 предполагается использовать также как защиту шахтных МБР России от средств нападения.[6] Ракеты С-500 с маневрирующими блоками с собственными РЛС для поражения кинетическим ударом, как в THAAD, способны сбивать ракеты, доставляющие средства противоракетной обороны для поражения МБР на самом уязвимом разгонном участке траектории, пока не произошло разделения боеголовок и выброса ложных целей. Высота поражения ракет и маневрирующих кинетических блоков С-500 достигает 200 км[7], что достаточно для прикрытия МБР с разгоном по настильной траектории, которая начинается от 100 км верхней границы атмосферы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-500 Сделан решающий шаг к созданию комплекса ПКО над Европейской Россией. В отличии от американских THAAD, коих насчитывается 32 установки, РФ по примеру С-300/400 к середине следующего десятилетия получит несколько сотен ПУ, способных снять с орбиты спутник или боевой блок МБР