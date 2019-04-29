Додано: Вів 30 кві, 2019 09:37

Pupsik написав: Волгарь написав: ridibunda666 написав: Виданий в ОРДЛО паспорт РФ не дає права на російську пенсію, - пояснює експерт

https://ukrainian.voanews.com/a/psaport ... z7IFmyChQk

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.

Данные категории людей смогут претендовать на пенсии по старости в случае, если они сменят место жительства и переедут на территорию России , пишет РБК.



https://iz.ru/872493/2019-04-26/pfr-naz ... -lnr-i-dnr



Осталась самая малость - насобирать денег на приобретение жилья в высокодуховной Осталась самая малость - насобирать денег на приобретение жилья в высокодуховной

У меня зять работает в компании, производящей газовые горелки для печей. Из 60-ти сотрудников уже 5 с Донбасса. Все в возрасте 30-35 лет с семьями - этого полтора десятка людей минимум. Один даже папу из Славянска пригласил - работает вахтой, месяц дома-месяц в Нижнем. Все снимают квартиры, жены работают, дети в садиках. В соседнем Магните полгода назад открылась мастерская - муж сапожник, жена - швея. Оба в возрасте 50+. Делают хорошо, берут умеренно, а главное работают 7 дней в неделю. Говорят с мягким геканьем. Около остановки открыли пекарню, в которой с 6-00! до 9-ти вечера торгует сдобой такая же сдобная украинка - отличить можно с первого слова, по акценту.Получить же гражданство РФ для всех этих людей до сего дня было проблемой, знаю не понаслышке. У приятеля сын женился на девчонке из Мариуполя, типичной украинке - мама гречанка, папа азербайджанец, еще в 15-ом. Гражданство до сих пор не получила, по форме этот многолетний процесс - форменное же издевательство, по сути - унижение человеческого достоинства. Не смотря на то, что за это время она уже успела окончить здесь институт/родить ребенка и начать преподавать в школе.А теперь для всех людей эти проблемы решатся, и слава Богу