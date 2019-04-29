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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:19

Сплошное величие, сплошное процветание!

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Рост благосостояния почти в 4 раза!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:53

В российском Красноярске продолжает пылать крупнейший ракетный завод России - "Красмаш".

http://www.dialog.ua/russia/177227_1556291222

Просто подарок всему человечеству - без пафоса и иронии - одним гадюшником смерти может станет меньше - завод производит баллистические ракеты "Синева" и планировали производить новые МБР "Сармат"
ЗЫ. "Гори-гори ясно и чтобы не погасло" (С)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 08:43

Виданий в ОРДЛО паспорт РФ не дає права на російську пенсію, - пояснює експерт
https://ukrainian.voanews.com/a/psaport ... z7IFmyChQk
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:54

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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:55

  ridibunda666 написав:Виданий в ОРДЛО паспорт РФ не дає права на російську пенсію, - пояснює експерт
https://ukrainian.voanews.com/a/psaport ... z7IFmyChQk

Российский ветеринарный паспорт уже бы выдавали и не морочили голову.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:54

  ridibunda666 написав:Виданий в ОРДЛО паспорт РФ не дає права на російську пенсію, - пояснює експерт
https://ukrainian.voanews.com/a/psaport ... z7IFmyChQk

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
Данные категории людей смогут претендовать на пенсии по старости в случае, если они сменят место жительства и переедут на территорию России, пишет РБК.

https://iz.ru/872493/2019-04-26/pfr-naz ... -lnr-i-dnr
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 15:31

  Волгарь написав:
  ridibunda666 написав:Виданий в ОРДЛО паспорт РФ не дає права на російську пенсію, - пояснює експерт
https://ukrainian.voanews.com/a/psaport ... z7IFmyChQk

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
Данные категории людей смогут претендовать на пенсии по старости в случае, если они сменят место жительства и переедут на территорию России, пишет РБК.

https://iz.ru/872493/2019-04-26/pfr-naz ... -lnr-i-dnr


Осталась самая малость - насобирать денег на приобретение жилья в высокодуховной :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:19

  Pupsik написав:
  Волгарь написав:
  ridibunda666 написав:Виданий в ОРДЛО паспорт РФ не дає права на російську пенсію, - пояснює експерт
https://ukrainian.voanews.com/a/psaport ... z7IFmyChQk

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
Данные категории людей смогут претендовать на пенсии по старости в случае, если они сменят место жительства и переедут на территорию России, пишет РБК.

https://iz.ru/872493/2019-04-26/pfr-naz ... -lnr-i-dnr


Осталась самая малость - насобирать денег на приобретение жилья в высокодуховной :mrgreen:


Легко: 3-х комнатная квартира в центре Донецка с небольшой доплатой поменяется на вот такой особняк
https://varlamov.me/2019/chita_musor/00s.jpg
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Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 09:37

  Pupsik написав:
  Волгарь написав:
  ridibunda666 написав:Виданий в ОРДЛО паспорт РФ не дає права на російську пенсію, - пояснює експерт
https://ukrainian.voanews.com/a/psaport ... z7IFmyChQk

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
Данные категории людей смогут претендовать на пенсии по старости в случае, если они сменят место жительства и переедут на территорию России, пишет РБК.

https://iz.ru/872493/2019-04-26/pfr-naz ... -lnr-i-dnr


Осталась самая малость - насобирать денег на приобретение жилья в высокодуховной :mrgreen:

У меня зять работает в компании, производящей газовые горелки для печей. Из 60-ти сотрудников уже 5 с Донбасса. Все в возрасте 30-35 лет с семьями - этого полтора десятка людей минимум. Один даже папу из Славянска пригласил - работает вахтой, месяц дома-месяц в Нижнем. Все снимают квартиры, жены работают, дети в садиках. В соседнем Магните полгода назад открылась мастерская - муж сапожник, жена - швея. Оба в возрасте 50+. Делают хорошо, берут умеренно, а главное работают 7 дней в неделю. Говорят с мягким геканьем. Около остановки открыли пекарню, в которой с 6-00! до 9-ти вечера торгует сдобой такая же сдобная украинка - отличить можно с первого слова, по акценту.
Получить же гражданство РФ для всех этих людей до сего дня было проблемой, знаю не понаслышке. У приятеля сын женился на девчонке из Мариуполя, типичной украинке - мама гречанка, папа азербайджанец, еще в 15-ом. Гражданство до сих пор не получила, по форме этот многолетний процесс - форменное же издевательство, по сути - унижение человеческого достоинства. Не смотря на то, что за это время она уже успела окончить здесь институт/родить ребенка и начать преподавать в школе.
А теперь для всех людей эти проблемы решатся, и слава Богу
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 12:16

Еще одна анбиция, возможно решающая
ЗРС С-500 прошла финальные испытания
Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Полигонные испытания прошли элементы системы – радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС), передают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
Работа элементов системы была проверена в условиях, близких к реальным, после чего было принято решение, что зенитно-ракетная система С-500 полностью готова к серийному производству

https://vz.ru/news/2019/4/30/975709.html
С-500 «Прометей»[1], 55Р6М «Триумфатор-М» — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК; в терминологии разработчика — зенитная ракетная система), который разрабатывается АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“»[2] как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности: самостоятельно возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км[3], а при необходимости и МБР на конечном участке траектории и, в определённых пределах, на среднем участке

С-500 предполагается использовать также как защиту шахтных МБР России от средств нападения.[6] Ракеты С-500 с маневрирующими блоками с собственными РЛС для поражения кинетическим ударом, как в THAAD, способны сбивать ракеты, доставляющие средства противоракетной обороны для поражения МБР на самом уязвимом разгонном участке траектории, пока не произошло разделения боеголовок и выброса ложных целей. Высота поражения ракет и маневрирующих кинетических блоков С-500 достигает 200 км[7], что достаточно для прикрытия МБР с разгоном по настильной траектории, которая начинается от 100 км верхней границы атмосферы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-500
Сделан решающий шаг к созданию комплекса ПКО над Европейской Россией. В отличии от американских THAAD, коих насчитывается 32 установки, РФ по примеру С-300/400 к середине следующего десятилетия получит несколько сотен ПУ, способных снять с орбиты спутник или боевой блок МБР
Волгарь
 
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