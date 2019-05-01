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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 226227228229 Додано: Вів 30 кві, 2019 15:07 Павел Владимирович Свиридов

19 ч.

Ну, вот и "праздник" пожаловал!



Уже стала известна причина появления бракованной нефти в нефтепроводе "Дружба". Хлорорганика закачивается на оскудевших месторождениях нефти в скважины. Она - растворитель. Проедает породу, чтобы обеспечить выход оставшейся нефти. Произошло это на самарских месторождениях. Месторождение разрабатывается с 30-х. Нефти тяжёлые (с большим содержанием битума). Добывались по старой технологии - закачкой в пласты горячей воды. Что осталось, обводнено на 90%. Давно пора закрывать это месторождение. Но жадность сгубила.

С 2012 во все возрастающих масштабах было разрешено для повышения объемов добычи нефти на обедненных участках было разрешено закачивать в пласты в огромных количествах соляную кислоту.



ЮКОС добывал нефть не варварски, по передовой американской технологии. Несколько скважин объединялись горизонтальным бурением в систему сообщающихся сосудов. И в одну скважину закачивался жидкий цементный раствор, насыщенный мельчайшим керамзитом. Нефть давилась без обводнения. Керамзит поглощал часть сопутствующего газа. На выходе - "скважинная жидкость" - смесь нефти, грунтовых вод, песка, газа. Эта смесь отправлялась на очистку. И на любом другом месторождении нефть до закачки в нефтепровод положено предварительно очищать. В скважинной жидкости её не более 35%.

Если в трубу попала хлорорганика, да в размере, превышающем допустимые в 100 раз, значит вовсе никакой очистки не было. По трубе пошла скважинная жидкость, насыщенная едкой кислотой хлорорганики, разъедающей железо.

На Мозырском НПЗ по многолетней привычке, значит, не стали проверять качество нефти. И оборудование НПЗ на $ 100 млн. загублено. Завод будет год стоять на замене оборудования.

Россия половину добытой нефти отправляет на экспорт. Значит такая нефть могла попасть и на росс. НПЗ - Самара, Капотня, Рязань ... Пока молчат. Если прошляпили - жди дефицита топлива.



Самое худшее - Европа отказалась принимать росс. нефть. А это половина наполнения росс. бюджета, оплата пенсий 40 млн. гражданам и зарплат 30 млн. бюджетникам и всё прочее. Репутация зарабатывается десятилетиями, а теряется на раз. Пока нефтепровод "Дружба" забит на протяжении 3000 км бракованной нефтью и она разъедает трубы. Куда её девать? Скачивать и сливать обратно в скважины? Строить после новые нефтепроводы ? Это не один год.

Худшей "диверсии" для России было и не придумать.

Судя по действиям Кремля, там паника. Ищут стрелочника. Ну не корешей же из Роснефти (чьё месторождение) и Транснефти обвинять ? Уже "нашли" диверсанта - частную компанию, имеющую нефтеналивной терминал в Самаре, через который проходит нефтепровод "Дружба". Мол коммерсант устроил диверсию и намеренно закачал в трубу едкую кислоту. Охота на ведьм, которая не спасёт инквизицию.

теперь о серьёзности ситуации. Представьте, что в бак вашего авто залили смесь топлива с "царской водкой" и вы завели машину. Именно такая брага стоит по всему нефтепроводу. Бракованной нефти в трубах 3 млн.тн. Так что 1000 эшелонов, которые некуда девать и которые разъедают трубу в Украине, Беларуси и Европейской части России. Трубопровод выведен из строя и вскоре прохудится на всём протяжении. Может быть экологическая катастрофа, равная Чернобылю. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8141 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 17:55 Волгарь написав: РФ по примеру С-300/400 к середине следующего десятилетия получит несколько сотен ПУ, способных снять с орбиты спутник или боевой блок МБР РФ по примеру С-300/400 к середине следующего десятилетия получит несколько сотен ПУ, способных снять с орбиты спутник или боевой блок МБР



Причем стоять они будут и на лунной базе, открытой РФ в 2015-м году! И на трех авианосных группировках, созданных к 2011-му! И вообще в следующем году зарплата будет почти 3 тыщи баксов!



Причем стоять они будут и на лунной базе, открытой РФ в 2015-м году! И на трех авианосных группировках, созданных к 2011-му! И вообще в следующем году зарплата будет почти 3 тыщи баксов! Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3891 З нами з: 07.04.17 Подякував: 405 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 19:25 Волгарь написав: Еще одна анбиция, возможно решающая

ЗРС С-500 прошла финальные испытания Еще одна анбиция, возможно решающая

А базу на Луне уже построили ? Как нет ? А базу на Луне уже построили ? Как нет ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский pesikot

Повідомлень: 2489 З нами з: 31.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 19:59 Ukrainian написав: Павел Владимирович Свиридов

19 ч.

Ну, вот и "праздник" пожаловал!



Уже стала известна причина появления бракованной нефти в нефтепроводе "Дружба". Хлорорганика закачивается на оскудевших месторождениях нефти в скважины. Она - растворитель. Проедает породу, чтобы обеспечить выход оставшейся нефти. Произошло это на самарских месторождениях. Месторождение разрабатывается с 30-х. Нефти тяжёлые (с большим содержанием битума). Добывались по старой технологии - закачкой в пласты горячей воды. Что осталось, обводнено на 90%. Давно пора закрывать это месторождение. Но жадность сгубила.

С 2012 во все возрастающих масштабах было разрешено для повышения объемов добычи нефти на обедненных участках было разрешено закачивать в пласты в огромных количествах соляную кислоту.



ЮКОС добывал нефть не варварски, по передовой американской технологии. Несколько скважин объединялись горизонтальным бурением в систему сообщающихся сосудов. И в одну скважину закачивался жидкий цементный раствор, насыщенный мельчайшим керамзитом. Нефть давилась без обводнения. Керамзит поглощал часть сопутствующего газа. На выходе - "скважинная жидкость" - смесь нефти, грунтовых вод, песка, газа. Эта смесь отправлялась на очистку. И на любом другом месторождении нефть до закачки в нефтепровод положено предварительно очищать. В скважинной жидкости её не более 35%.

Если в трубу попала хлорорганика, да в размере, превышающем допустимые в 100 раз, значит вовсе никакой очистки не было. По трубе пошла скважинная жидкость, насыщенная едкой кислотой хлорорганики, разъедающей железо.

На Мозырском НПЗ по многолетней привычке, значит, не стали проверять качество нефти. И оборудование НПЗ на $ 100 млн. загублено. Завод будет год стоять на замене оборудования.

Россия половину добытой нефти отправляет на экспорт. Значит такая нефть могла попасть и на росс. НПЗ - Самара, Капотня, Рязань ... Пока молчат. Если прошляпили - жди дефицита топлива.



Самое худшее - Европа отказалась принимать росс. нефть. А это половина наполнения росс. бюджета, оплата пенсий 40 млн. гражданам и зарплат 30 млн. бюджетникам и всё прочее. Репутация зарабатывается десятилетиями, а теряется на раз. Пока нефтепровод "Дружба" забит на протяжении 3000 км бракованной нефтью и она разъедает трубы. Куда её девать? Скачивать и сливать обратно в скважины? Строить после новые нефтепроводы ? Это не один год.

Худшей "диверсии" для России было и не придумать.

Судя по действиям Кремля, там паника. Ищут стрелочника. Ну не корешей же из Роснефти (чьё месторождение) и Транснефти обвинять ? Уже "нашли" диверсанта - частную компанию, имеющую нефтеналивной терминал в Самаре, через который проходит нефтепровод "Дружба". Мол коммерсант устроил диверсию и намеренно закачал в трубу едкую кислоту. Охота на ведьм, которая не спасёт инквизицию.

теперь о серьёзности ситуации. Представьте, что в бак вашего авто залили смесь топлива с "царской водкой" и вы завели машину. Именно такая брага стоит по всему нефтепроводу. Бракованной нефти в трубах 3 млн.тн. Так что 1000 эшелонов, которые некуда девать и которые разъедают трубу в Украине, Беларуси и Европейской части России. Трубопровод выведен из строя и вскоре прохудится на всём протяжении. Может быть экологическая катастрофа, равная Чернобылю. Павел Владимирович Свиридов19 ч.Ну, вот и "праздник" пожаловал!Уже стала известна причина появления бракованной нефти в нефтепроводе "Дружба". Хлорорганика закачивается на оскудевших месторождениях нефти в скважины. Она - растворитель. Проедает породу, чтобы обеспечить выход оставшейся нефти. Произошло это на самарских месторождениях. Месторождение разрабатывается с 30-х. Нефти тяжёлые (с большим содержанием битума). Добывались по старой технологии - закачкой в пласты горячей воды. Что осталось, обводнено на 90%. Давно пора закрывать это месторождение. Но жадность сгубила.С 2012 во все возрастающих масштабах было разрешено для повышения объемов добычи нефти на обедненных участках было разрешено закачивать в пласты в огромных количествах соляную кислоту.ЮКОС добывал нефть не варварски, по передовой американской технологии. Несколько скважин объединялись горизонтальным бурением в систему сообщающихся сосудов. И в одну скважину закачивался жидкий цементный раствор, насыщенный мельчайшим керамзитом. Нефть давилась без обводнения. Керамзит поглощал часть сопутствующего газа. На выходе - "скважинная жидкость" - смесь нефти, грунтовых вод, песка, газа. Эта смесь отправлялась на очистку. И на любом другом месторождении нефть до закачки в нефтепровод положено предварительно очищать. В скважинной жидкости её не более 35%.Если в трубу попала хлорорганика, да в размере, превышающем допустимые в 100 раз, значит вовсе никакой очистки не было. По трубе пошла скважинная жидкость, насыщенная едкой кислотой хлорорганики, разъедающей железо.На Мозырском НПЗ по многолетней привычке, значит, не стали проверять качество нефти. И оборудование НПЗ на $ 100 млн. загублено. Завод будет год стоять на замене оборудования.Россия половину добытой нефти отправляет на экспорт. Значит такая нефть могла попасть и на росс. НПЗ - Самара, Капотня, Рязань ... Пока молчат. Если прошляпили - жди дефицита топлива.Самое худшее - Европа отказалась принимать росс. нефть. А это половина наполнения росс. бюджета, оплата пенсий 40 млн. гражданам и зарплат 30 млн. бюджетникам и всё прочее. Репутация зарабатывается десятилетиями, а теряется на раз. Пока нефтепровод "Дружба" забит на протяжении 3000 км бракованной нефтью и она разъедает трубы. Куда её девать? Скачивать и сливать обратно в скважины? Строить после новые нефтепроводы ? Это не один год.Худшей "диверсии" для России было и не придумать.Судя по действиям Кремля, там паника. Ищут стрелочника. Ну не корешей же из Роснефти (чьё месторождение) и Транснефти обвинять ? Уже "нашли" диверсанта - частную компанию, имеющую нефтеналивной терминал в Самаре, через который проходит нефтепровод "Дружба". Мол коммерсант устроил диверсию и намеренно закачал в трубу едкую кислоту. Охота на ведьм, которая не спасёт инквизицию.теперь о серьёзности ситуации. Представьте, что в бак вашего авто залили смесь топлива с "царской водкой" и вы завели машину. Именно такая брага стоит по всему нефтепроводу. Бракованной нефти в трубах 3 млн.тн. Так что 1000 эшелонов, которые некуда девать и которые разъедают трубу в Украине, Беларуси и Европейской части России. Трубопровод выведен из строя и вскоре прохудится на всём протяжении. Может быть экологическая катастрофа, равная Чернобылю.

Це все дуже цікаво, але особисто в мене є 2 питання:

1. Невже ніхто не провіряє нафту, яка вливається в трубу? І невже ніхто не провіряє нафту на всьому 1200 км шляху від Самари до Білорусі?

Я не кажу про "глибоку" провірку, достатньо провірити щоб нафта не шкодила газопроводу. Я думаю така провірка коштує копійки і її може зробити навіть шкільний хімік.

2. Нафта в трубі змішується. Туди вливається нафта з десятка видобутків. Тому якщо концентрація хлорорганики в газопроводі "Дружба" в 100 разів вища - то концентрація її в "джерелі" повинна бути вища в тисячі разів. Відповідно ту трубу вже мало давно роз"їсти. Мали вже "на око" побачити таку величезну концентрацію "поганих добавок".

Поки не буде відповідей на ці питання(а схоже відповідей не буде) вважаю що це цілеспрямований крок(диверсія) керівництва РФ. Цілі очевидні - показати Європі її залежність від російської нафти + удар по Україні і Білорусі. Це все дуже цікаво, але особисто в мене є 2 питання:1. Невже ніхто не провіряє нафту, яка вливається в трубу? І невже ніхто не провіряє нафту на всьому 1200 км шляху від Самари до Білорусі?Я не кажу про "глибоку" провірку, достатньо провірити щоб нафта не шкодила газопроводу. Я думаю така провірка коштує копійки і її може зробити навіть шкільний хімік.2. Нафта в трубі змішується. Туди вливається нафта з десятка видобутків. Тому якщо концентрація хлорорганики в газопроводі "Дружба" в 100 разів вища - то концентрація її в "джерелі" повинна бути вища в тисячі разів. Відповідно ту трубу вже мало давно роз"їсти. Мали вже "на око" побачити таку величезну концентрацію "поганих добавок".Поки не буде відповідей на ці питання(а схоже відповідей не буде) вважаю що це цілеспрямований крок(диверсія) керівництва РФ. Цілі очевидні - показати Європі її залежність від російської нафти + удар по Україні і Білорусі. andrijk777

Повідомлень: 1309 З нами з: 11.11.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 17:02



вторая же «на неопределенное время» останется хранилищем для некондиционной нефти. Общий ее объем в трубопроводах Белоруссии, России, Украины и Польши «Гомельтранснефть Дружба» оценивает в 5 млн т.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/30/04/2019/ ... 12576d58e9 Вериго также отметил, что речь идет о возобновлении работы только одной из ниток «Дружбы»,. Общий ее объем в трубопроводах Белоруссии, России, Украины и Польши «Гомельтранснефть Дружба» оценивает в 5 млн т.Подробнее на РБК:



Я считаю, что это гениальное решение - использовать трубопровод для хранения нефти! Гениальное! Новости "Дружбы"Я считаю, что это гениальное решение - использовать трубопровод для хранения нефти! Гениальное! Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3891 З нами з: 07.04.17 Подякував: 405 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 11:49 Re: Імперські амбіції сусіда https://panorama.pub/17889-amerikanskij-diversant.html UA Повідомлень: 4007 З нами з: 19.07.08 Подякував: 405 раз. Подякували: 590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2019 13:41 UA написав: https://panorama.pub/17889-amerikanskij-diversant.html https://panorama.pub/17889-amerikanskij-diversant.html

Вже вкидають фантастично-дебільні версії. "Пакетик реактивів" здатен забруднити мільйони тон нафти...

Вже очевидно що правди не скажуть.

Тому я вже писав - це спецоперація керівництва РФ. Вже вкидають фантастично-дебільні версії. "Пакетик реактивів" здатен забруднити мільйони тон нафти...Вже очевидно що правди не скажуть.Тому я вже писав - це спецоперація керівництва РФ. andrijk777

Повідомлень: 1309 З нами з: 11.11.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 226227228229 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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