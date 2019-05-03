Додано: Вів 30 кві, 2019 15:07

Павел Владимирович Свиридов

19 ч.

Ну, вот и "праздник" пожаловал!



Уже стала известна причина появления бракованной нефти в нефтепроводе "Дружба". Хлорорганика закачивается на оскудевших месторождениях нефти в скважины. Она - растворитель. Проедает породу, чтобы обеспечить выход оставшейся нефти. Произошло это на самарских месторождениях. Месторождение разрабатывается с 30-х. Нефти тяжёлые (с большим содержанием битума). Добывались по старой технологии - закачкой в пласты горячей воды. Что осталось, обводнено на 90%. Давно пора закрывать это месторождение. Но жадность сгубила.

С 2012 во все возрастающих масштабах было разрешено для повышения объемов добычи нефти на обедненных участках было разрешено закачивать в пласты в огромных количествах соляную кислоту.



ЮКОС добывал нефть не варварски, по передовой американской технологии. Несколько скважин объединялись горизонтальным бурением в систему сообщающихся сосудов. И в одну скважину закачивался жидкий цементный раствор, насыщенный мельчайшим керамзитом. Нефть давилась без обводнения. Керамзит поглощал часть сопутствующего газа. На выходе - "скважинная жидкость" - смесь нефти, грунтовых вод, песка, газа. Эта смесь отправлялась на очистку. И на любом другом месторождении нефть до закачки в нефтепровод положено предварительно очищать. В скважинной жидкости её не более 35%.

Если в трубу попала хлорорганика, да в размере, превышающем допустимые в 100 раз, значит вовсе никакой очистки не было. По трубе пошла скважинная жидкость, насыщенная едкой кислотой хлорорганики, разъедающей железо.

На Мозырском НПЗ по многолетней привычке, значит, не стали проверять качество нефти. И оборудование НПЗ на $ 100 млн. загублено. Завод будет год стоять на замене оборудования.

Россия половину добытой нефти отправляет на экспорт. Значит такая нефть могла попасть и на росс. НПЗ - Самара, Капотня, Рязань ... Пока молчат. Если прошляпили - жди дефицита топлива.



Самое худшее - Европа отказалась принимать росс. нефть. А это половина наполнения росс. бюджета, оплата пенсий 40 млн. гражданам и зарплат 30 млн. бюджетникам и всё прочее. Репутация зарабатывается десятилетиями, а теряется на раз. Пока нефтепровод "Дружба" забит на протяжении 3000 км бракованной нефтью и она разъедает трубы. Куда её девать? Скачивать и сливать обратно в скважины? Строить после новые нефтепроводы ? Это не один год.

Худшей "диверсии" для России было и не придумать.

Судя по действиям Кремля, там паника. Ищут стрелочника. Ну не корешей же из Роснефти (чьё месторождение) и Транснефти обвинять ? Уже "нашли" диверсанта - частную компанию, имеющую нефтеналивной терминал в Самаре, через который проходит нефтепровод "Дружба". Мол коммерсант устроил диверсию и намеренно закачал в трубу едкую кислоту. Охота на ведьм, которая не спасёт инквизицию.

теперь о серьёзности ситуации. Представьте, что в бак вашего авто залили смесь топлива с "царской водкой" и вы завели машину. Именно такая брага стоит по всему нефтепроводу. Бракованной нефти в трубах 3 млн.тн. Так что 1000 эшелонов, которые некуда девать и которые разъедают трубу в Украине, Беларуси и Европейской части России. Трубопровод выведен из строя и вскоре прохудится на всём протяжении. Может быть экологическая катастрофа, равная Чернобылю.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД