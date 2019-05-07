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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:23

Российский "Суперджет" убивает своей статистикой. Согласно данным Минтранса начиная с 2012 года произошло 19 аварийных инцидентов, а большую часть времени эти самолёты проводят в ремонтных мастерских. Так, например, на конец 2018 года из всех SSJ не сломались только 54% машин. А если брать среднюю цифру за год – чуть больше 61%.

Из-за нехватки деталей у владельцев постоянно возникают сложности с ремонтом. Сейчас один самолёт стоит примерно 1,8 миллиарда рублей. Именно поэтому от "Суперджета" уже отказалась ирландская авиакомпания CityJet. У них в лизинге было семь таких самолётов. А на очереди – мексиканская InterJet, которая тоже недовольна российской чудо-техникой.

Хотим напомнить также, что 9 мая исполнится 7 лет с момента демонстрационного полёта Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии: этот полет закончился авиакатастрофой и гибелью 45 человек.

За разработку самолёта отвечал Ростех – проект обошёлся в 44 миллиарда рублей из бюджета.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:25

Еще немножко амбиций
https://lenta.ru/news/2019/05/06/subbota/
В селе Крюково Пермского края появилось объявление, приглашающее местных жителей прийти на субботник по сбору человеческих останков у реки Кама.
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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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