Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Российский "Суперджет" убивает своей статистикой. Согласно данным Минтранса начиная с 2012 года произошло 19 аварийных инцидентов, а большую часть времени эти самолёты проводят в ремонтных мастерских. Так, например, на конец 2018 года из всех SSJ не сломались только 54% машин. А если брать среднюю цифру за год – чуть больше 61%.
Из-за нехватки деталей у владельцев постоянно возникают сложности с ремонтом. Сейчас один самолёт стоит примерно 1,8 миллиарда рублей. Именно поэтому от "Суперджета" уже отказалась ирландская авиакомпания CityJet. У них в лизинге было семь таких самолётов. А на очереди – мексиканская InterJet, которая тоже недовольна российской чудо-техникой.
Хотим напомнить также, что 9 мая исполнится 7 лет с момента демонстрационного полёта Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии: этот полет закончился авиакатастрофой и гибелью 45 человек.
За разработку самолёта отвечал Ростех – проект обошёлся в 44 миллиарда рублей из бюджета.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Faceless написав:Российский "Суперджет" убивает своей статистикой. Согласно данным Минтранса начиная с 2012 года произошло 19 аварийных инцидентов, а большую часть времени эти самолёты проводят в ремонтных мастерских. Так, например, на конец 2018 года из всех SSJ не сломались только 54% машин. А если брать среднюю цифру за год – чуть больше 61%.
Из-за нехватки деталей у владельцев постоянно возникают сложности с ремонтом. Сейчас один самолёт стоит примерно 1,8 миллиарда рублей. Именно поэтому от "Суперджета" уже отказалась ирландская авиакомпания CityJet. У них в лизинге было семь таких самолётов. А на очереди – мексиканская InterJet, которая тоже недовольна российской чудо-техникой.
Хотим напомнить также, что 9 мая исполнится 7 лет с момента демонстрационного полёта Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии: этот полет закончился авиакатастрофой и гибелью 45 человек.
За разработку самолёта отвечал Ростех – проект обошёлся в 44 миллиарда рублей из бюджета.
Хотим, это Вы о себе во множественном числе? Сути это, конечно, не меняет - произошла трагедия, и, слава Богу, что почти половина пассажиров в горящем самолете все-таки спаслась. Но в контексте Вашего поста - это НЕ ИЗМЕНИТ ГЛАВНОГО. РФ продолжит производить по 100+ самолетов в год, оставаясь великой авиационной державой. Более того, уже через пару лет на крыло встанет самолет совершенно другого класса МС-21-300, и концу десятилетия автохлам из импортных летающих гробов, списанных зарубежными авиакомпаниями, и купленный российскими по бедности, составляющий ныне основу самолетного парка России, почти полностью заменится новыми российскими же самолетами. А вот авиапромышленность Украины (как и ракетная/космическая/автомобильная/станкостроение/транспортное машиностроение) и множество подобных же отраслей БЕЗ КООПЕРАЦИИ С РОССИЕЙ, увы, приказала долго жить, и вероятностью в 98% - ОКОНЧАТЕЛЬНО.