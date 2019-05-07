Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 227228229230 Додано: Пон 06 тра, 2019 10:23 Российский "Суперджет" убивает своей статистикой. Согласно данным Минтранса начиная с 2012 года произошло 19 аварийных инцидентов, а большую часть времени эти самолёты проводят в ремонтных мастерских. Так, например, на конец 2018 года из всех SSJ не сломались только 54% машин. А если брать среднюю цифру за год – чуть больше 61%.



Из-за нехватки деталей у владельцев постоянно возникают сложности с ремонтом. Сейчас один самолёт стоит примерно 1,8 миллиарда рублей. Именно поэтому от "Суперджета" уже отказалась ирландская авиакомпания CityJet. У них в лизинге было семь таких самолётов. А на очереди – мексиканская InterJet, которая тоже недовольна российской чудо-техникой.



Хотим напомнить также, что 9 мая исполнится 7 лет с момента демонстрационного полёта Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии: этот полет закончился авиакатастрофой и гибелью 45 человек.



За разработку самолёта отвечал Ростех – проект обошёлся в 44 миллиарда рублей из бюджета. Faceless

Модератор Повідомлень: 24649 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1120 раз. Подякували: 5812 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2019 20:25

https://lenta.ru/news/2019/05/06/subbota/

В селе Крюково Пермского края появилось объявление, приглашающее местных жителей прийти на субботник по сбору человеческих останков у реки Кама. Еще немножко амбиций Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3923 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 13:37



"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8154 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 15:56 Faceless написав: Российский "Суперджет" убивает своей статистикой. Согласно данным Минтранса начиная с 2012 года произошло 19 аварийных инцидентов, а большую часть времени эти самолёты проводят в ремонтных мастерских. Так, например, на конец 2018 года из всех SSJ не сломались только 54% машин. А если брать среднюю цифру за год – чуть больше 61%.



Из-за нехватки деталей у владельцев постоянно возникают сложности с ремонтом. Сейчас один самолёт стоит примерно 1,8 миллиарда рублей. Именно поэтому от "Суперджета" уже отказалась ирландская авиакомпания CityJet. У них в лизинге было семь таких самолётов. А на очереди – мексиканская InterJet, которая тоже недовольна российской чудо-техникой.



Хотим напомнить также, что 9 мая исполнится 7 лет с момента демонстрационного полёта Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии: этот полет закончился авиакатастрофой и гибелью 45 человек.



За разработку самолёта отвечал Ростех – проект обошёлся в 44 миллиарда рублей из бюджета. Российский "Суперджет" убивает своей статистикой. Согласно данным Минтранса начиная с 2012 года произошло 19 аварийных инцидентов, а большую часть времени эти самолёты проводят в ремонтных мастерских. Так, например, на конец 2018 года из всех SSJ не сломались только 54% машин. А если брать среднюю цифру за год – чуть больше 61%.Из-за нехватки деталей у владельцев постоянно возникают сложности с ремонтом. Сейчас один самолёт стоит примерно 1,8 миллиарда рублей. Именно поэтому от "Суперджета" уже отказалась ирландская авиакомпания CityJet. У них в лизинге было семь таких самолётов. А на очереди – мексиканская InterJet, которая тоже недовольна российской чудо-техникой.напомнить также, что 9 мая исполнится 7 лет с момента демонстрационного полёта Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии: этот полет закончился авиакатастрофой и гибелью 45 человек.За разработку самолёта отвечал Ростех – проект обошёлся в 44 миллиарда рублей из бюджета.

Хотим, это Вы о себе во множественном числе? Сути это, конечно, не меняет - произошла трагедия, и, слава Богу, что почти половина пассажиров в горящем самолете все-таки спаслась. Но в контексте Вашего поста - это НЕ ИЗМЕНИТ ГЛАВНОГО. РФ продолжит производить по 100+ самолетов в год, оставаясь великой авиационной державой. Более того, уже через пару лет на крыло встанет самолет совершенно другого класса МС-21-300, и концу десятилетия автохлам из импортных летающих гробов, списанных зарубежными авиакомпаниями, и купленный российскими по бедности, составляющий ныне основу самолетного парка России, почти полностью заменится новыми российскими же самолетами.

А вот авиапромышленность Украины (как и ракетная/космическая/автомобильная/станкостроение/транспортное машиностроение) и множество подобных же отраслей БЕЗ КООПЕРАЦИИ С РОССИЕЙ, увы, приказала долго жить, и вероятностью в 98% - ОКОНЧАТЕЛЬНО. Хотим, это Вы о себе во множественном числе? Сути это, конечно, не меняет - произошла трагедия, и, слава Богу, что почти половина пассажиров в горящем самолете все-таки спаслась. Но в контексте Вашего поста - это НЕ ИЗМЕНИТ ГЛАВНОГО. РФ продолжит производить по 100+ самолетов в год, оставаясь великой авиационной державой. Более того, уже через пару лет на крыло встанет самолет совершенно другого класса МС-21-300, и концу десятилетия автохлам из импортных летающих гробов, списанных зарубежными авиакомпаниями, и купленный российскими по бедности, составляющий ныне основу самолетного парка России, почти полностью заменится новыми российскими же самолетами.А вот авиапромышленность Украины (как и ракетная/космическая/автомобильная/станкостроение/транспортное машиностроение) и множество подобных же отраслей БЕЗ КООПЕРАЦИИ С РОССИЕЙ, увы, приказала долго жить, и вероятностью в 98% - ОКОНЧАТЕЛЬНО. Волгарь Повідомлень: 6520 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 672 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 17:55 Волгарь написав: РФ продолжит производить по 100+ самолетов в год, оставаясь великой авиационной державой.

РФ продолжит производить по 100+ самолетов в год, оставаясь великой авиационной державой.



Какой только великой она не оставалась за последние десятилетия.



Волгарь написав: Более того, уже через пару лет на крыло встанет самолет совершенно другого класса МС-21-300, и концу десятилетия автохлам из импортных летающих гробов, списанных зарубежными авиакомпаниями, и купленный российскими по бедности, составляющий ныне основу самолетного парка России, почти полностью заменится новыми российскими же самолетами.

Более того, уже через пару лет на крыло встанет самолет совершенно другого класса МС-21-300, и концу десятилетия автохлам из импортных летающих гробов, списанных зарубежными авиакомпаниями, и купленный российскими по бедности, составляющий ныне основу самолетного парка России, почти полностью заменится новыми российскими же самолетами.



Автохлам из летающих гробов...



Расскажи, волгарь, прошло уже лет десять с момента появления пуперджета. Почему российские компании по-прежнему закупают "автохлам"? Неужели исключительно по бедности? Какой только великой она не оставалась за последние десятилетия.Автохлам из летающих гробов...Расскажи, волгарь, прошло уже лет десять с момента появления пуперджета. Почему российские компании по-прежнему закупают "автохлам"? Неужели исключительно по бедности? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3923 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:06



В 2002-м некто Дерипаска собирался прикупить банкротящуюся фирму Fairchild Dornier.

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2002/12/03/fairchild-dornier-podelyat-na-troih

"Злые языки" говорят что в процессе подготовки к покупке был получен доступ к документации малого регионального самолета Fairchild Dornier 728-100.



А через 6 лет в компании "Сухой" выкатили малый региональный самолет SSJ-100, вроде как местной разработки, но почему-то на 60-70% состоящий из импортных комплектующих.



Вверху SSJ, внизу Fairchild Dornier (со снятыми двигателями).





Совпадение? Конечно совпадение. Насчет суперджета и амбиций, появилась интересная гипотеза.В 2002-м некто Дерипаска собирался прикупить банкротящуюся фирму Fairchild Dornier."Злые языки" говорят что в процессе подготовки к покупке был получен доступ к документации малого регионального самолета Fairchild Dornier 728-100.А через 6 лет в компании "Сухой" выкатили малый региональный самолет SSJ-100, вроде как местной разработки, но почему-то на 60-70% состоящий из импортных комплектующих.Вверху SSJ, внизу Fairchild Dornier (со снятыми двигателями).Совпадение? Конечно совпадение. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3923 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 02:42 https://meduza.io/feature/2019/05/07/ya-shel-poslednim-za-mnoy-uzhe-nikogo-ne-bylo?utm_source=twitter&utm_medium=main

Я ничего не могу сказать насчет сумок, про которые все говорят. Мне они точно не помешали: я шел последним, за мной никого не было. Я уже не могу сказать, сколько мы ждали, пока проход освободится, — время относительно, не могу точно оценить. Но я не могу сказать, что что-то тормозило эвакуацию. Был только один момент — одна женщина побежала вперед и упала, но ее вынесли. Никакой давки в самолете не было.

Очевидно що "сумки" не винуваті.

Але в рос. ЗМІ говорять тільки про сумки. Очевидно що "сумки" не винуваті.Але в рос. ЗМІ говорять тільки про сумки. andrijk777

Повідомлень: 1342 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 05:18 Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)…

В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад.

Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф.

В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.



ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека) ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека) "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1947 З нами з: 04.09.11 Подякував: 584 раз. Подякували: 947 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 08:01 Камикадзе написав: Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)…

В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад.

Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф.

В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.



ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека) ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека)

"Ничего, русские бабы ещё нарожают", Жуков "Ничего, русские бабы ещё нарожают", Жуков andrijk777

Повідомлень: 1342 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 08:18 Камикадзе написав: Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)…

В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад.

Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф.

В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.



ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека) ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека)

Ну все такие случаи списывать на дрова в авиации рашы как бы не стоит, всё таки некоторые могли упасть и в результате теракта, пусть и с использованием "лубянского сахара", а не потому что скотчем там лонжероны десять лет как обмотаны. Да и сочинский инцидент с музыкантами немного непонятен, машина вроде не рейсовая а МО, разве там нет более тщательного обслуживания хотя бы чтоб денег больше списать и раздерибанить? Ну все такие случаи списывать на дрова в авиации рашы как бы не стоит, всё таки некоторые могли упасть и в результате теракта, пусть и с использованием "лубянского сахара", а не потому что скотчем там лонжероны десять лет как обмотаны. Да и сочинский инцидент с музыкантами немного непонятен, машина вроде не рейсовая а МО, разве там нет более тщательного обслуживания хотя бы чтоб денег больше списать и раздерибанить? барабашов Повідомлень: 1407 З нами з: 16.06.15 Подякував: 139 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 227228229230 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм