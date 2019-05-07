Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Российский "Суперджет" убивает своей статистикой. Согласно данным Минтранса начиная с 2012 года произошло 19 аварийных инцидентов, а большую часть времени эти самолёты проводят в ремонтных мастерских. Так, например, на конец 2018 года из всех SSJ не сломались только 54% машин. А если брать среднюю цифру за год – чуть больше 61%.
Из-за нехватки деталей у владельцев постоянно возникают сложности с ремонтом. Сейчас один самолёт стоит примерно 1,8 миллиарда рублей. Именно поэтому от "Суперджета" уже отказалась ирландская авиакомпания CityJet. У них в лизинге было семь таких самолётов. А на очереди – мексиканская InterJet, которая тоже недовольна российской чудо-техникой.
Хотим напомнить также, что 9 мая исполнится 7 лет с момента демонстрационного полёта Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии: этот полет закончился авиакатастрофой и гибелью 45 человек.
За разработку самолёта отвечал Ростех – проект обошёлся в 44 миллиарда рублей из бюджета.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Faceless написав:Российский "Суперджет" убивает своей статистикой. Согласно данным Минтранса начиная с 2012 года произошло 19 аварийных инцидентов, а большую часть времени эти самолёты проводят в ремонтных мастерских. Так, например, на конец 2018 года из всех SSJ не сломались только 54% машин. А если брать среднюю цифру за год – чуть больше 61%.
Из-за нехватки деталей у владельцев постоянно возникают сложности с ремонтом. Сейчас один самолёт стоит примерно 1,8 миллиарда рублей. Именно поэтому от "Суперджета" уже отказалась ирландская авиакомпания CityJet. У них в лизинге было семь таких самолётов. А на очереди – мексиканская InterJet, которая тоже недовольна российской чудо-техникой.
Хотим напомнить также, что 9 мая исполнится 7 лет с момента демонстрационного полёта Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии: этот полет закончился авиакатастрофой и гибелью 45 человек.
За разработку самолёта отвечал Ростех – проект обошёлся в 44 миллиарда рублей из бюджета.
Хотим, это Вы о себе во множественном числе? Сути это, конечно, не меняет - произошла трагедия, и, слава Богу, что почти половина пассажиров в горящем самолете все-таки спаслась. Но в контексте Вашего поста - это НЕ ИЗМЕНИТ ГЛАВНОГО. РФ продолжит производить по 100+ самолетов в год, оставаясь великой авиационной державой. Более того, уже через пару лет на крыло встанет самолет совершенно другого класса МС-21-300, и концу десятилетия автохлам из импортных летающих гробов, списанных зарубежными авиакомпаниями, и купленный российскими по бедности, составляющий ныне основу самолетного парка России, почти полностью заменится новыми российскими же самолетами. А вот авиапромышленность Украины (как и ракетная/космическая/автомобильная/станкостроение/транспортное машиностроение) и множество подобных же отраслей БЕЗ КООПЕРАЦИИ С РОССИЕЙ, увы, приказала долго жить, и вероятностью в 98% - ОКОНЧАТЕЛЬНО.
Волгарь написав:РФ продолжит производить по 100+ самолетов в год, оставаясь великой авиационной державой.
Какой только великой она не оставалась за последние десятилетия.
Волгарь написав:Более того, уже через пару лет на крыло встанет самолет совершенно другого класса МС-21-300, и концу десятилетия автохлам из импортных летающих гробов, списанных зарубежными авиакомпаниями, и купленный российскими по бедности, составляющий ныне основу самолетного парка России, почти полностью заменится новыми российскими же самолетами.
Автохлам из летающих гробов...
Расскажи, волгарь, прошло уже лет десять с момента появления пуперджета. Почему российские компании по-прежнему закупают "автохлам"? Неужели исключительно по бедности?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Я ничего не могу сказать насчет сумок, про которые все говорят. Мне они точно не помешали: я шел последним, за мной никого не было. Я уже не могу сказать, сколько мы ждали, пока проход освободится, — время относительно, не могу точно оценить. Но я не могу сказать, что что-то тормозило эвакуацию. Был только один момент — одна женщина побежала вперед и упала, но ее вынесли. Никакой давки в самолете не было.
Очевидно що "сумки" не винуваті. Але в рос. ЗМІ говорять тільки про сумки.
Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)… В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад. Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф. В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.
ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека)
Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)… В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад. Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф. В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.
ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека)
Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)… В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад. Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф. В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.
ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека)
Ну все такие случаи списывать на дрова в авиации рашы как бы не стоит, всё таки некоторые могли упасть и в результате теракта, пусть и с использованием "лубянского сахара", а не потому что скотчем там лонжероны десять лет как обмотаны. Да и сочинский инцидент с музыкантами немного непонятен, машина вроде не рейсовая а МО, разве там нет более тщательного обслуживания хотя бы чтоб денег больше списать и раздерибанить?