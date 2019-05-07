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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:23

Российский "Суперджет" убивает своей статистикой. Согласно данным Минтранса начиная с 2012 года произошло 19 аварийных инцидентов, а большую часть времени эти самолёты проводят в ремонтных мастерских. Так, например, на конец 2018 года из всех SSJ не сломались только 54% машин. А если брать среднюю цифру за год – чуть больше 61%.

Из-за нехватки деталей у владельцев постоянно возникают сложности с ремонтом. Сейчас один самолёт стоит примерно 1,8 миллиарда рублей. Именно поэтому от "Суперджета" уже отказалась ирландская авиакомпания CityJet. У них в лизинге было семь таких самолётов. А на очереди – мексиканская InterJet, которая тоже недовольна российской чудо-техникой.

Хотим напомнить также, что 9 мая исполнится 7 лет с момента демонстрационного полёта Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии: этот полет закончился авиакатастрофой и гибелью 45 человек.

За разработку самолёта отвечал Ростех – проект обошёлся в 44 миллиарда рублей из бюджета.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:25

Еще немножко амбиций
https://lenta.ru/news/2019/05/06/subbota/
В селе Крюково Пермского края появилось объявление, приглашающее местных жителей прийти на субботник по сбору человеческих останков у реки Кама.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:37

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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:56

  Faceless написав:Российский "Суперджет" убивает своей статистикой. Согласно данным Минтранса начиная с 2012 года произошло 19 аварийных инцидентов, а большую часть времени эти самолёты проводят в ремонтных мастерских. Так, например, на конец 2018 года из всех SSJ не сломались только 54% машин. А если брать среднюю цифру за год – чуть больше 61%.

Из-за нехватки деталей у владельцев постоянно возникают сложности с ремонтом. Сейчас один самолёт стоит примерно 1,8 миллиарда рублей. Именно поэтому от "Суперджета" уже отказалась ирландская авиакомпания CityJet. У них в лизинге было семь таких самолётов. А на очереди – мексиканская InterJet, которая тоже недовольна российской чудо-техникой.

Хотим напомнить также, что 9 мая исполнится 7 лет с момента демонстрационного полёта Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии: этот полет закончился авиакатастрофой и гибелью 45 человек.

За разработку самолёта отвечал Ростех – проект обошёлся в 44 миллиарда рублей из бюджета.

Хотим, это Вы о себе во множественном числе? Сути это, конечно, не меняет - произошла трагедия, и, слава Богу, что почти половина пассажиров в горящем самолете все-таки спаслась. Но в контексте Вашего поста - это НЕ ИЗМЕНИТ ГЛАВНОГО. РФ продолжит производить по 100+ самолетов в год, оставаясь великой авиационной державой. Более того, уже через пару лет на крыло встанет самолет совершенно другого класса МС-21-300, и концу десятилетия автохлам из импортных летающих гробов, списанных зарубежными авиакомпаниями, и купленный российскими по бедности, составляющий ныне основу самолетного парка России, почти полностью заменится новыми российскими же самолетами.
А вот авиапромышленность Украины (как и ракетная/космическая/автомобильная/станкостроение/транспортное машиностроение) и множество подобных же отраслей БЕЗ КООПЕРАЦИИ С РОССИЕЙ, увы, приказала долго жить, и вероятностью в 98% - ОКОНЧАТЕЛЬНО.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:55

  Волгарь написав:РФ продолжит производить по 100+ самолетов в год, оставаясь великой авиационной державой.


Какой только великой она не оставалась за последние десятилетия. :mrgreen:

  Волгарь написав:Более того, уже через пару лет на крыло встанет самолет совершенно другого класса МС-21-300, и концу десятилетия автохлам из импортных летающих гробов, списанных зарубежными авиакомпаниями, и купленный российскими по бедности, составляющий ныне основу самолетного парка России, почти полностью заменится новыми российскими же самолетами.


Автохлам из летающих гробов...

Расскажи, волгарь, прошло уже лет десять с момента появления пуперджета. Почему российские компании по-прежнему закупают "автохлам"? Неужели исключительно по бедности? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:06

Насчет суперджета и амбиций, появилась интересная гипотеза.

В 2002-м некто Дерипаска собирался прикупить банкротящуюся фирму Fairchild Dornier.
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2002/12/03/fairchild-dornier-podelyat-na-troih
"Злые языки" говорят что в процессе подготовки к покупке был получен доступ к документации малого регионального самолета Fairchild Dornier 728-100.

А через 6 лет в компании "Сухой" выкатили малый региональный самолет SSJ-100, вроде как местной разработки, но почему-то на 60-70% состоящий из импортных комплектующих.

Вверху SSJ, внизу Fairchild Dornier (со снятыми двигателями).


Совпадение? Конечно совпадение. :|Зображення
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 02:42

https://meduza.io/feature/2019/05/07/ya-shel-poslednim-za-mnoy-uzhe-nikogo-ne-bylo?utm_source=twitter&utm_medium=main
Я ничего не могу сказать насчет сумок, про которые все говорят. Мне они точно не помешали: я шел последним, за мной никого не было. Я уже не могу сказать, сколько мы ждали, пока проход освободится, — время относительно, не могу точно оценить. Но я не могу сказать, что что-то тормозило эвакуацию. Был только один момент — одна женщина побежала вперед и упала, но ее вынесли. Никакой давки в самолете не было.

Очевидно що "сумки" не винуваті.
Але в рос. ЗМІ говорять тільки про сумки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 05:18

Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)…
В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад.
Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф.
В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.


ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека)
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:01

  Камикадзе написав:
Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)…
В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад.
Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф.
В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.


ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека)

"Ничего, русские бабы ещё нарожают", Жуков
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:18

  Камикадзе написав:
Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)…
В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад.
Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф.
В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.


ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека)

Ну все такие случаи списывать на дрова в авиации рашы как бы не стоит, всё таки некоторые могли упасть и в результате теракта, пусть и с использованием "лубянского сахара", а не потому что скотчем там лонжероны десять лет как обмотаны. Да и сочинский инцидент с музыкантами немного непонятен, машина вроде не рейсовая а МО, разве там нет более тщательного обслуживания хотя бы чтоб денег больше списать и раздерибанить?
барабашов
 
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